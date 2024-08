Erzgebirge Aue - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten 17.08.24

SPORT1 Betting 15.08.2024 • 23:00 Uhr Erzgebirge Aue - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Setzt sich die starke Form der Veilchen auch im Pokal fort?

Unser Erzgebirge Aue - Gladbach Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 17.08.2024 lautet: Die Fohlen gewannen in der Vorbereitung alle Partien. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir nun auch im ersten Pflichtspiel der neuen Saison einen Sieg.

Es ist ein unangenehmes Los, das Borussia Mönchengladbach in der ersten Runde des DFB-Pokals gezogen hat. Der Bundesligist muss auswärts bei Erzgebirge Aue antreten. Die Veilchen starteten bestens in die neue Drittliga-Saison und knüpften damit an die starken Leistungen zum Ende der vergangenen Spielzeit an.

Vor allem zu Hause waren die Sachsen zuletzt nicht zu bezwingen. Dennoch erwarten wir einen Erfolg der Fohlen in der Erzgebirge Aue Gladbach Prognose, die eine sehr gute Vorbereitung spielten und ihrer Favoritenrolle, wenn auch vielleicht nur knapp, gerecht werden sollten. Wir entscheiden uns für den Erzgebirge Aue Gladbach Wett Tipp heute „Sieg Gladbach“ mit einer Quote von 1,61 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Erzgebirge Aue vs Gladbach auf „Sieg Gladbach“:

Es trifft ein Drittligist auf einen Bundesligisten.

Gladbach erreichte in der vergangenen Saison das Viertelfinale im DFB-Pokal.

Die Fohlen haben in der Vorbereitung alle Testspiele gewonnen.

Erzgebirge Aue vs Gladbach Quoten Analyse:

Es ist wenig überraschend, dass die Wettquoten der besten Buchmacher zu Gunsten eines Bundesligisten ausschlagen, wenn dieser auf einen Klub aus der 3. Liga trifft. So ist der Fall auch hier klar. Die Erzgebirge Aue Gladbach Quoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg erreichen Höchstwerte von 1,61.

Wer auf eine Überraschung in Form eines Heimerfolgs in der regulären Spielzeit setzt, der darf sich aktuell über Erzgebirge Aue Gladbach Wettquoten bis 5,25 freuen. Selbst für den Tipp „Doppelte Chance 1X“ lassen sich noch Quoten über der Marke von 2,00 erreichen.

Erzgebirge Aue vs Gladbach Prognose: Qualität der Gäste setzt sich durch

Auch im zweiten Jahr nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga hat es für Erzgebirge Aue nicht mit der Rückkehr ins Unterhaus geklappt. Am Ende der vergangenen Saison in der 3. Liga wurden die Veilchen Sechster, hatten aber auch nur drei Zähler Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Doch bekanntlich sind aller guten Dinge drei.

Das dritte Jahr in Liga 3 begann vielversprechend. Die Sachsen konnten sowohl das Auftaktspiel zu Hause gegen Hannover II (2:1) als auch die Auswärts-Begegnung bei Zweitliga-Absteiger Osnabrück (2:0) für sich entscheiden. Damit knüpfte der FCE an die guten Leistungen zum Abschuss der vergangenen Saison an.

Saisonübergreifend sind die Erzgebirgler nunmehr seit sieben Partien in der 3. Liga ungeschlagen (5S, 2U). Überhaupt haben sie nur eines der letzten elf Liga-Spiele verloren (7S, 3U). Vor allem zu Hause kann Aue auf zuletzt starke Ergebnisse zurückblicken. Von den letzten 13 Heimspielen in Liga 3 hat der FCE nur eines verloren (10S, 2U).

Die letzten sechs Partien im heimischen Erzgebirgsstadion haben die Sachsen allesamt für sich entschieden. In der vergangenen Drittliga-Saison holte kein anderes Team zu Hause mehr Punkte. Mit einer 13-2-4-Bilanz waren die Veilchen nur wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Münster und Ulm das drittbeste Heimteam. Mehr Heimsiege konnten allerdings auch die späteren Aufsteiger nicht vorweisen.

Erzgebirge Aue - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Erzgebirge Aue: 2:0 Osnabrück (A), 2:1 Hannover II (H), 1:3 Jena (H), 1:1 Dortmund (H), 4:0 Plauen (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:0 Straßburg (H), 2:0 Straßburg (H), 3:1 Ipswich Town U21 (N), 1:0 Holstein Kiel (N), 3:1 Fortuna Sittard (H)

Letzte Spiele Erzgebirge Aue vs Gladbach: 1:3 (H), 0:2 (A), 2:3 (H)

Trotz dieser letzten starken Auftritte der Sachsen, vor allem im eigenen Stadion, bleiben wir bei unserer Erzgebirge Aue Gladbach Prognose, die auf einen Sieg der Gäste in der regulären Spielzeit abzielt. Das liegt mitunter daran, dass die Fohlen eine starke Vorbereitung gespielt haben.

Alle sieben Testspiele haben die Borussen gewonnen. In den letzten fünf Jahren waren die Gladbacher in der Vorbereitung auf die neue Saison nur einmal auf fünf Siege gekommen. Insofern macht diese makellose Ausbeute auch den Fans Hoffnung auf eine erfolgreichere Spielzeit als die vergangene.

Diese hatte die zwischenzeitlich abstiegsbedrohte Borussia letztlich auf dem 14. Rang beendet. Aus den letzten zwölf Pflichtspielen hatte es nur einen Sieg gegeben (6U, 5N). Mit sechs sieglosen Partien in Folge hatte man sich aus der Saison 2023/24 verabschiedet. Mit Tim Kleindienst (Heidenheim), Philipp Sander (Kiel) oder Kevin Stöger (Bochum) hat sich Gladbach bisher ordentlich verstärkt.

Vor allem Kleindienst glänzte zuletzt mit drei Toren in den beiden Testspielen gegen Racing Straßburg und die U21 von Ipswich Town. Auch Typen wie er sind für uns mit ein Grund für den Erzgebirge Aue Gladbach Tipp in Richtung der Gäste, zumal die Quoten für einen Auswärtssieg sehr ordentlich sind. Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, empfehlen wir euch, den Tipp bei einem der Wettanbieter mit Startguthaben abzugeben.

Unser Erzgebirge Aue - Gladbach Tipp: „Sieg Gladbach“

Die Erzgebirge Aue Gladbach Prognose zeigt, dass die Bookies hier durchaus Potential für eine Überraschung in Form eines Heimsieges sehen. Unabhängig davon, dass der Pokal bekanntlich ohnehin seine eigenen Gesetze hat, ist Aue sicherlich kein einfaches Los für die Fohlen. Die Gäste bringen aber die deutlich höhere Qualität auf den Platz und unsere Einschätzung wäre sicherlich eine andere, wenn die Borussia nicht ausnahmslos alle Testspiele gewonnen hätte - doch das hat sie. Jetzt geht es darum, diese Leistungen auch im ersten Pflichtspiel der Saison zu bestätigen.

Schließlich geht die Bundesliga auch bald wieder los und in die neue BL-Saison will man mit einem positiven Gefühl starten. Immerhin geht es zum Auftakt gegen niemand Geringeren als Double-Sieger Leverkusen. Zudem hat die Borussia alle bisherigen drei Pflichtspiel-Duelle mit den Erzgebirglern für sich entschieden - zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2010/11 (3:1).