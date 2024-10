Falcons - Seahawks Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 10:00 Uhr Falcons - Seahawks Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Setzen beide Teams ihre Serien fort?

Unser Falcons - Seahawks Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 20.10.2024 lautet: Atlanta findet Woche für Woche bessere Antworten in der Offensive und übernimmt im Wett Tipp heute die Favoritenrolle.

Die Serien der beiden Mannschaften bekommen in unserer Falcons Seahawks Prognose weiteres Futter. Seattle profitierte zu Beginn der Saison von einem einfachen Spielplan (Broncos, Patriots, Dolphins). Drei Siege in Serie wurden aber von drei Niederlagen in Folge abgelöst und der Trend zeigt aus vielerlei Hinsicht in die falsche Richtung.

Anders ist die Stimmung in Atlanta. Den Falcons gelang am vergangenen Wochenende der dritte Sieg in Serie (38:20 vs. Panthers) und die Offensive scheint ihren Rhythmus endgültig gefunden zu haben. Den Falcons Seahawks Wett Tipp heute geben wir deshalb bei Sunmaker zu einer Quote von 1,74 für „Sieg Falcons (HC -2,5)“ ab.

Darum tippen wir bei Falcons vs Seahawks auf „Sieg Falcons (HC -2,5)“:

Atlanta erzielte in den letzten 3 Liga-Spielen 100 Punkte.

Die Seahawks kassierten in den letzten 3 Wochen durchschnittlich 175,3 Rushing Yards (29.).

Atlanta gewann 3 Spiele in Serie - Seattle verlor 3 aufeinanderfolgende Partien.

Falcons vs Seahawks Quoten Analyse:

Das Mercedes Benz Stadium erhielt kürzlich den Zuschlag, Austragungsort für den Super Bowl LXII im Jahr 2028 zu sein. Am kommenden Wochenende findet dort das nächste Heimspiel für Atlanta statt. Im Wettanbieter Vergleich der Falcons Seahawks Quoten gewinnt ihr mit einem Heimsieg circa das 1,67-Fache.

Vergangene Woche verlor Seattle im Thursday Night Game gegen die 49ers (24:36) das dritte Spiel in Serie. Die Falcons Seahawks Wettquoten weisen in der Spitze Siegquoten von 2,30 für die Gäste auf und deuten auf ein weiteres siegloses Match der Seahawks hin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Falcons vs Seahawks Prognose: Entscheidung im Laufspiel

Vergangene Woche feierten die Falcons ihren dritten Sieg in Serie und bauten ihre makellose Bilanz innerhalb der Division (3-0) aus. Vier Siege aus den letzten fünf Begegnungen (4-2 Bilanz) bekräftigen den positiven Trend der Gastgeber vor dem Falcons vs. Seahawks Tipp.

Während der aktuellen Siegesserie erzielte Atlanta insgesamt 100 Punkte und steigerte die Ausbeute kontinuierlich (26, 36, 38). Im Vergleich mit den Panthers explodierte das Laufspiel der Falcons und brachte 198 Yards ein.

Bijan Robinson erzielte erstmals in seiner Karriere zwei Rushing-Touchdowns innerhalb einer Partie. Runningback-Kollege Tyler Allgeier lief zudem erstmals seit seiner Rookie-Saison für über 100 Yards in einem Spiel.

Neben dem Laufspiel wurde Quarterback Kirk Cousins immer vertrauter mit den Vorgaben und ist ein entscheidender Faktor in der Falcons gegen Seahawks Prognose. Der Neuzugang warf in den letzten drei Liga-Spielen für 970 Yards - Liga-Bestwert in diesem Zeitraum!

Falcons - Seahawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Falcons: 38:20 Panthers (A), 36:30 n.V. Buccaneers (H), 26:24 Saints (H), 17:22 Chiefs (H), 22:21 Eagles (A).

Letzte 5 Spiele Seahawks: 24:36 49ers (H), 20:29 Giants (H), 29:42 Lions (A), 24:3 Dolphins (H), 23:20 n.V. Patriots (A).

Letzte 5 Spiele Falcons vs. Seahawks: 27:23 (A), 25:38 (H), 20:27 (H), 34:31 (A), 36:20 (H).

Über den Boden werden die Seahawks in dieser Paarung große Probleme bekommen. Während der vergangenen drei Wochen erlaubte Seattle durchschnittlich 175,3 Rushing-Yards pro Spiel (29.).

Head Coach Mike Macdonald ist ein Defensiv-Ass und dürfte über die 107 zugelassenen Punkte an den letzten drei Spieltagen (42, 29, 36) höchst erschrocken gewesen sein.

Darüber hinaus lahmt es im Falcons Seahawks Tipp im Offensivspiel der Gäste auf dem Boden. Kenneth Walker III lief den Ball in Woche fünf nur fünf Mal. In der letzten Begegnung durfte er wieder häufiger ran (14 Carries), konnte aber nicht mehr als 32 Yards erkämpfen.

Das fehlende Laufspiel erhöht den Druck auf das Passspiel und scheint Geno Smith (6 TD, 6 INT) langsam an seine Grenzen zu führen. Der Quarterback von Seattle kriegt zu wenig Unterstützung und Wide Receiver DK Metcalf leistet sich zu viele Fehler. Bereits jetzt hat Metcalf drei Pässe fallen gelassen und zwei Fumbles abgegeben.

Unser Falcons - Seahawks Tipp: Sieg Falcons (HC -2,5)

Die Mini-Bye Week wird den Seahawks nicht ausgereicht haben, um ausreichend an den nötigen Stellschrauben zu drehen. Atlanta ist im Siegesrausch und sollte Seattle in der Falcons Seahawks Prognose auf dem Boden über den Haufen rennen können.