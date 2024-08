FC Porto - Gil Vicente Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.24

SPORT1 Betting 09.08.2024 • 12:00 Uhr FC Porto - Gil Vicente Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Liga Portugal Wette | Geht Portos Erfolgslauf weiter?

Unser FC Porto - Gil Vicente Sportwetten Tipp zum Liga Portugal Spiel am 10.08.2024 lautet: Bärenstarke Vorbereitung und den ersten Titel schon in der Tasche - in unserem Wett Tipp heute erwarten wir vom Gastgeber so einige Tore.

An diesem Wochenende startet auch die Liga Portugal in ihre neue Saison. Am Samstag bekommt es der frisch gebackene Supercup-Sieger FC Porto im heimischen Estadio do Dragao bei der FC Porto Gil Vicente Prognose mit einem Außenseiter zu tun. In der vergangenen Saison hatte der FCP am Ende genau doppelt so viele Punkte wie der Gegner.

Zu Hause sind die Drachen für uns der klare Favorit und nachdem sie bereits im Supercup Meister Sporting drei Tore in der regulären Spielzeit eingeschenkt haben, sind wir guter Dinge, dass das auch am Samstag klappt. Wir entscheiden uns für den FC Porto Gil Vicente Wett Tipp heute „Porto Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,86 bei Winamax.

Darum tippen wir bei FC Porto vs Gil Vicente auf „Porto Über 2,5 Tore“:

Zusammen mit der Vorbereitung hat Porto die letzten 13 Spiele alle gewonnen.

In 8 der letzten 9 Partien traf der FCP mindestens 3 Mal.

Im Spiel um den Supercup schenkte Porto Meister Sporting insgesamt 4 Tore ein.

FC Porto vs Gil Vicente Quoten Analyse:

Der FC Porto wird diese Partie gewinnen! Dessen sind sich auch die besten Wettanbieter sicher. Für Wetten auf einen Heimsieg vergeben sie Höchstquoten von 1,19. Selbst Wetten auf einen Heimerfolg mit mindestens zwei Toren Unterschied werfen FC Porto Gil Vicente Quoten von höchstens nur 1,56 ab.

Auf der anderen Seite erreichen die FC Porto vs. Gil Vicente Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg Werte um 15,0. Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Bookies den Gästen zu. Das wird daran deutlich, dass sie für die Wett-Option „Beide Teams treffen“ Quoten von bis zu 2,35 auf den Markt werfen.

FC Porto vs Gil Vicente Prognose: Klare Sache für den FCP

Der FC Porto will es wissen! Nachdem der Klub in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit acht Jahren weder Meister noch Vize-Meister wurde, sondern sich mit dem dritten Platz begnügen musste, soll in dieser Saison wieder der Titel her - und zwar jener in der Liga. Einen andere Trophäe haben sich die Drachen bereits gesichert.

Am vergangenen Samstag bestritten sie als Pokalsieger das Spiel um den Supercup gegen Meister Sporting. Nachdem der FCP bereits nach 24 Minuten mit 0:3 zurücklag und wie der sichere Verlierer aussah, kämpfte er sich zurück und erreichte durch ein 3:3 doch noch die Verlängerung. In dieser sorgte dann Ivan Jaime für den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer.

Damit setzte Porto gleich mal ein Zeichen in Richtung der Konkurrenz, die auch von den Ergebnissen aus der Vorbereitung der Drachen durchaus beeindruckt sein könnte. Denn der FCP hat alle acht Testspiele gewonnen. Zieht man ausnahmslos alle Spiele heran, dann dauert der Siegeszug Portos nunmehr schon 13 Spiele in Folge an.

In acht der letzten neun (Test-)Spiele erzielte der Klub mindestens drei Tore. In sieben dieser neun Partien gab es sogar vier eigene Treffer. Auch aus diesem Grund halten wir einen Porto Gil Vicente Tipp auf einige Heimtore für sinnvoll. Saisonübergreifend ist der Gastgeber seit 17 Spielen (Test- und Pflichtspiele) ungeschlagen (15S, 2U).

FC Porto - Gil Vicente Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Porto: 3:3, 4:3 n.V. Sporting (N), 4:0 Al Nassr (H), 2:0 Sturm Graz (N), 4:2 Tatabanya (H), 3:1 Austria Wien (A)

Letzte 5 Spiele Gil Vicente: 0:0 La Coruna (H), 0:1 Celta Vigo (N), 2:1 Rio Ave (N), 1:1 Sporting Braga B (N), 3:1 Penafiel (H)

Letzte 5 Spiele FC Porto vs Gil Vicente: 1:1 (A), 2:1 (H), 1:2 (H), 2:0 (H), 2:0 (H)

Bei Gil Vicente sieht das anders aus. Die Vorbereitung begann mit drei Siegen und einem Remis sehr gut. In den letzten beiden Testspielen gab es dann aber nur noch eine Zu-Null-Pleite sowie ein torloses Remis und damit noch nicht einmal mehr ein eigenes Tor. Für uns wäre es keine Überraschung, wenn die Gäste auch am Samstag ohne Treffer bleiben würden.

So würden wir auch einen FC Porto Gil Vicente Tipp auf einen „Heimsieg zu Null“, der mit Quoten um 1,80 verbunden ist, durchaus empfehlen. Sofern ihr diese Wette risikofrei spielen wollt oder auch so mal eine Sportwette testen möchtet, empfehlen wir euch die Tipp-Abgabe bei einem Wettanbieter mit Startguthaben.

Gil Vicente gehörte in der vergangenen Saison zu den auswärtsschwächsten Teams. Mit einer 3-2-12-Bilanz und 14:30 Toren gab es nur zwei Mannschaften, die in der vergangenen Spielzeit auf des Gegners Platz noch schlechter waren. Auch die Gastspiele beim FC Porto waren in der Vergangenheit nur sehr selten von Erfolg gekrönt.

Von den 20 Auswärtspartien beim FCP in diesem Jahrtausend haben die Gäste 18 verloren und nur ein einziges gewonnen (1U). Dafür gab es den Auswärtserfolg in der vorletzten Spielzeit, als man allerdings in doppelter Überzahl ein 2:1 im Estadio do Dragao holte.

Unser FC Porto - Gil Vicente Tipp: „Porto Über 2,5 Tore“

Der FC Porto schoss zuletzt alles kurz und klein. Auch wenn viele der letzten Siege in der Vorbereitung waren, zeigte der FCP, dass er in dieser Saison wieder den portugiesischen Fußball-Thron erklimmen will. Die Testspiel-Siege kamen nicht irgendwie zustande, sondern mit einer Fülle an Toren. Auch Meister Sporting haben die Drachen insgesamt vier Treffer eingeschenkt und drei davon nach 90 Minuten. Da sollte es zum Auftakt gegen Gil Vicente, gegen das man 18 der letzten 20 Heimspiele gewann, ebenfalls einige Tore geben.