FCSB Bukarest - Maccabi Tel Aviv Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2024

Unser FCSB Bukarest - Maccabi Tel Aviv Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 23.07.2024 lautet: Die Gastgeber aus Rumänien haben sich bereits in der ersten Qualifikationsrunde auf der europäischen Bühne präsentiert. Ihre dort gezeigten Leistungen können die Rumänen im Wett Tipp heute erneut abrufen.

Auf nationaler Ebene sind FCSB Bukarest (27) und Maccabi Tel Aviv (25) unangefochten die Rekordmeister und haben auch in der abgelaufenen Saison den Titel geholt. Im Gegensatz zu Maccabi Tel Aviv hat der FCSB schon mehrere Pflichtspiele in den Beinen und dadurch einige Abläufe im Spiel etabliert. In den Sportwetten Apps der Wettanbieter findet ihr eine leichte Favoritenrolle der Hausherren.