Fenerbahce - Lugano Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2024

von SPORT1 Betting 29.07.2024 • 15:00 Uhr Fenerbahce - Lugano Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Bringt Fener den Vorsprung ins Ziel?

Unser Fenerbahce - Lugano Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 30.07.2024 lautet: Schon im Hinspiel war der türkische Vizemeister die bessere Mannschaft. So spricht im Wett Tipp heute auch vieles für einen Erfolg der Kanarienvögel.

In der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation kämpfen aktuell 28 Teams in 14 Partien ums Weiterkommen. Ein Highlight in dieser frühen Phase des Wettbewerbs ist sicherlich das Duell zwischen dem türkischen und dem schweizer Vizemeister. Besonderen Glanz bekommt diese Paarung natürlich auch durch die Tatsache, dass Jose Mourinho seit diesem Sommer neuer Trainer bei Fenerbahce Istanbul ist. Das Hinspiel in der Vorwoche in Lugano konnten die Kanarienvögel mit 4:3 gewinnen. Nun wollen die Gelb-Marineblauen am Dienstag vor heimischer Kulisse den Deckel drauf machen.

Wir haben wenig Zweifel am Erfolg der Hausherren und spielen mit mit einer Quote von 1.65 bei Betano die Wette „Sieg Fener & Über 2,5 Tore“

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Lugano auf „Sieg Fener & Über 2,5 Tore“:

Die Kanarienvögel haben beim Marktwert klar die Nase vorne

Die Gelb-Marineblauen haben das Hinspiel schon mit 4:3 gewonnen

Fenerbahce hat in den letzten 3 Partien (Testspiele + CL-Quali) insgesamt 13 Tore erzielt

Fenerbahce vs Lugano Quoten Analyse:

Bei der Fenerbahce Lugano Prognose spielen nicht nur der Heimvorteil und das Ergebnis aus der Vorwoche eine Rolle. Die Kanarienvögel haben nämlich auch mit 250 Mio. Euro zu 35 Mio. Euro beim Marktwert klar die Nase vorne.

So ergibt sich beim Blick in die diversen Sportwetten Apps ein klares Bild. Für einen Heimsieg klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1.30. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Gäste Quoten bis zu einem Höchstwert von 9.50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs Lugano Prognose: Darf der FCL noch hoffen?

Fenerbahce hatte mit 99 Punkten (neuer Vereinsrekord) und 99 Toren eigentlich eine sensationelle Vorsaison gespielt. Da aber Galatasaray am Ende sogar auf 102 Zähler kam, reichte den Kanarienvögeln diese außergewöhnliche Spielzeit am Ende doch nur für den Vizemeister-Titel. So warten die Gelb-Marineblauen weiterhin seit 2014 auf die erste Meisterschaft. Das soll sich aber natürlich unter dem neuen Coach Jose Mourinho ändern, der dem Verein schon in seinem ersten Jahr Pokale versprochen hat.

Das Duell gegen Lugano in der Champions-League-Quali war in der Vorwoche dann das erste Pflichtspiel für Fener unter dem „Special One“. Mourinho schickte die Elf im 4-3-3-System aufs Feld. Auf der einen Seite zeigten die Gäste defensive Nachlässigkeiten und gerieten früh in Rückstand. Doch im Spiel nach vorne war Fenerbahce, wie schon in den Testspielen gegen Straßburg (4:0) und Hull City (5:1), sehr stark und drehte die Partie dank seiner individuellen Klasse in einen verdienten 4:3-Sieg.

Beim FC Lugano zeigt die Formkurve unter Coach Mattia Croci-Torti schon seit Jahren nach oben. Höhepunkt der Entwicklung war der Vizemeister-Titel im vergangenen Jahr. Und auch in diese Saison der Schweizer Super League sind die Luganesi optimal gestartet. Am ersten Spieltag gab es einen 2:1-Heimsieg gegen die Grasshoppers. Hier hatte der FCL bis zur 61. Minute in Rückstand gelegen, drehte die Partie aber durch einen Treffer in der Nachspielzeit (90.+2). Und auch am Wochenende feierten die „Bianconeri“ einen 2:1-Sieg beim FC Basel.

Hier hatte der Trainer seine Startelf im Vergleich zum Europapokal-Spiel auf sieben Positionen verändert. Trotzdem agierte Lugano wie ein Spitzenteam und traf zweimal aus dem Nichts. Das Schussverhältnis hatte mit 22:6 eigentlich klar für den FCB gesprochen. Nun hoffen die Männer von Croci-Torti, dass sie in der CL-Quali das Ergebnis aus dem Hinspiel noch drehen können. In der Vorsaison waren die Weiß-Schwarzen eigentlich auch das beste Auswärtsteam der Super League gewesen.

Fenerbahce - Lugano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 4:3 Lugano (A), 5:1 Hull City (H), 4:0 Straßburg (A), 0:1 Hajduk Split (H), 1:1 FC Admira (A)



Letzte 5 Spiele Lugano: 2:1 Basel (A), 3:4 Fenerbahce (H), 2:1 Grasshoppers (H), 3:1 Parma FC (H), 0:1 Aarau (H)



Letzte 5 Spiele Fenerbahce vs Lugano: 4:3 (A)



Beide Vereine waren in der Vorwoche erstmals aufeinandergetroffen. Lugano hatte 2023/24 in der Gruppenphase der Conference League zum ersten Mal gegen einen türkischen Verein gespielt (3:2, 0:2).

Fenerbahce steht nach inzwischen sieben Duellen mit Mannschaften aus der Schweiz bei vier Siegen, zwei Remis und einer Niederlage. Die einzige Pleite setzte es 2010/11 in der Champion-League-Quali daheim gegen den BSC Young Boys (0:1).

Im Mittelpunkt des Erfolges der Kanarienvögel stand in der Vorwoche Stürmer Edin Dzeko mit drei Treffern. Kommt am Dienstag ein weiterer Treffer hinzu, wird das von Bet-at-home mit einer Quote von 1.70 belohnt.

Am besten sichert ihr euch vor einer Wette bei dem Anbieter noch den Bet-at-home Gutschein Code 2024.

Unser Fenerbahce - Lugano Tipp: Sieg Fener & Über 2,5 Tore

Vor den eigenen Fans wollen die Kanarienvögel den Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel bringen. Das dürfte auch klappen. Fenerbahce ist individuell besser besetzt und wird vom heimischen Publikum sicher frenetisch unterstützt.

Sicher ist Lugano in der Heimat toll in die neue Saison gestartet. Aber auf zwei Spiele gesehen sind die Gelb-Marineblauen dann doch eine Nummer zu groß. Dabei dürfen sich die Fans wie in der Vorwoche auf ein paar Tore freuen.