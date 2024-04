Fenerbahce - Olympiakos Piräus Tipp, Prognose & Quoten

Unser Fenerbahce - Olympiakos Piräus Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 18.04.2024 lautet: Mit den heimischen Fans im Rücken will Fenerbahce ins ECL-Halbfinale einziehen. Wir sehen im Wett Tipp heute aber eher die Gäste aus Griechenland vorne.

Nach gut einer Stunde schien im Duell zwischen Olympiakos Piräus und Fenerbahce schon alles entschieden zu sein. Die Griechen führten in der Vorwoche im Hinspiel des Conference-League-Viertelfinales daheim nach schlimmen Fehlern der Gäste schon mit 3:0. Doch am Ende konnten die Gelb-Marineblauen mit zwei Treffern das Ergebnis noch deutlich angenehmer gestalten und dürfen vor dem Rückspiel am Donnerstag nun auch selbst auf das Halbfinale hoffen.

Wir schlagen uns allerdings auf die Seite der Griechen und spielen mit einer Quote von 2,30 bei Betway die Wette “Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Olympiakos Piräus auf “Doppelte Chance X2″:

Fenerbahce konnte nur 2 von 9 Duellen gegen griechische Vereine gewinnen

Olympiakos hat alle Vergleiche gegen die Gelb-Marineblauen für sich entschieden

Die Thrylos haben die letzten 5 Spiele gegen türkische Mannschaften gewonnen



Fenerbahce vs Olympiakos Piräus Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, liegt Fener mit knapp über 200 zu 109 Millionen Euro etwas vorne. Dann kommt am Donnerstag natürlich für die Kanarienvögel noch der Heimvorteil dazu.

So schicken die besten Buchmacher, die auch die besten Sportwetten Apps im Angebot haben, die Hausherren als Favoriten ins Rennen. Für einen Heimsieg klettern die Quoten nur auf Werte knapp über 1,60. Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr dagegen den fünffachen Wetteinsatz zurück.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs Olympiakos Piräus Prognose: Steht die Abwehr der Istanbuler dieses Mal stabiler?

Fenerbahce liefert sich in dieser Saison der Süper Lig mit Galatasaray ein tolles Duell um die Meisterschaft. Beide Teams aus Istanbul stehen erst bei einer Saisonniederlage und haben die Konkurrenz um mehr als 30 Punkte distanziert. Nach 32 Spieltagen hat Gala die Nase um zwei Punkte knapp vorne. Die Kanarienvögel stellen mit 85 Treffern aber die beste Offensive in der heimischen Liga. Die Europapokal-Saison lief allerdings nicht ganz so souverän ab.

Schon in der Gruppenphase kassierten die Gelb-Marineblauen in Razgrad (0:2) und in Nordsjaelland (1:6) zwei bittere Pleiten. Im Achtelfinale gegen Union Saint Gilloise konnte sich die Truppe von Coach Ismail Kartal nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel zu Gast in Belgien im Rückspiel daheim eine 0:1-Pleite leisten. In neun Duellen gegen griechische Vereine konnte Fenerbahce gerade mal zwei Siege feiern. Wenn Fener in einer UEFA-K.o.-Runde das Hinspiel auswärts verloren hat, kam man nur in einem von 22 Fällen noch weiter.

Nach zwei Meisterschaften in Serie musste sich Olympiakos in der Liga in der Vorsaison mit dem dritten Platz begnügen. In diesem Jahr sollte es für den Rekordmeister eigentlich wieder bergauf gehen. Doch Anfang Dezember wurde Coach Diego Martinez nach dem Aus in der Europa-League-Gruppenphase entlassen. Auch Carlos Carvalhal durfte sich nur gut zwei Monate versuchen. Doch nun scheinen die Griechen mit Trainer José Luis Mendilibar ihr Glück gefunden zu haben. Der Spanier, der erst seit dem 12. Februar im Amt ist, hat dem Team schon eine neue Handschrift verpasst.

In der Super League liegt Piräus auf Rang 4, sechs Punkte hinter Spitzenreiter AEK Athen. Allerdings haben die Thrylos noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Im laufenden ECL-Wettbewerb schrieb die Mannschaft Geschichte. Olympiakos hatte das Achtelfinal-Hinspiel daheim gegen Tel Aviv mit 1:4 verloren. Doch die Rot-Weißen gewannen das Rückspiel auswärts nach Verlängerung mit 6:1. Noch nie in der Europapokal-Geschichte wurde ein derartiger Rückstand noch umgebogen. Die letzten fünf Partien, darunter auch die jüngsten zwei Gastspiele gegen türkische Teams, konnten die “Erythroleykoi” gewinnen.

Fenerbahce - Olympiakos Piräus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:1 Fatih Karagümrük (A), 2:3 Olympiakos Piräus (A), 0:3 Galatasaray (A), 4:2 Adana Demirspor (H), 3:2 Trabzonspor (A)

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 3:2 Fenerbahce (H), 5:1 Lamia (A), 3:0 Aris Saloniki (H), 0:1 AEK Athen (A), 6:1 Maccabi Tel Aviv (A)

Letzte Spiele Fenerbahce vs Olympiakos Piräus: 2:3 (A), 0:1 (A), 0:3 (H)



Erstmals trafen beide Vereine in der Gruppenphase der Europa League in der Saison 2021/22 aufeinander. Damals feierte Piräus zwei Siege ohne Gegentor: Ein 3:0 in Istanbul und ein 1:0 daheim.

In der Vorwoche folgte nun der dritte Sieg im dritten Duell. Gewinnen die Griechen auch am Donnerstag, bekommt ihr dafür bei Interwetten eine Quote von 5,00. Dieser Tipp spielt sich etwas einfacher mit dem Interwetten Willkommensbonus.

Unser Fenerbahce - Olympiakos Piräus Tipp: Doppelte Chance X2

Sicher sprechen vor dem Rückspiel die Qualität und der Heimvorteil für Fenerbahce. Doch unter Coach Mendilibar ist Olympiakos in guter Form und gewann schon das Hinspiel. Zudem spricht auch die Bilanz der Thrylos gegen türkische Vereine für die Gäste. Zudem warten die Gelb-Marineblauen noch auf den ersten Punkt gegen Piräus. Olympiakos hat außerdem 22 von 27 UEFA-Runden für sich entschieden, wenn man das Hinspiel daheim gewonnen hat. Das war auch in den letzten elf K.o.-Runden der Griechen so.