Feyenoord Rotterdam - Nijmegen Tipp, Prognose & Quoten

Unser Feyenoord Rotterdam - Nijmegen Sportwetten Tipp zum KNVB Beker Finale am 21.04.2024 lautet: Im Endspiel zu Hause wird Feyenoord seiner Favoritenrolle gerecht. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem klaren Sieg des Gastgebers.

Das Rotterdamer De Kuip ist auch in diesem Jahr wieder Austragungsort des Endspiels um den niederländischen Pokal, den so genannten KNVB Beker. Das Stadion ist die Heim-Spielstätte von Feyenoord Rotterdam, das sich zum ersten Mal seit vier Jahren wieder für ein Endspiel in der heimischen Arena qualifizieren konnte. Vor vier Jahren wurde das Finale allerdings Corona-bedingt nicht ausgetragen. Mit Verzögerung soll nun am Sonntag der insgesamt 14. Pokal-Triumph an die Mannschaft aus der Hafenstadt gehen.

Für uns ist Feyenoord klarer Favorit und deswegen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Feyenoord (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs Nijmegen auf „Sieg Feyenoord (HC 0:1)“:

Feyenoord hat das letzte Heimspiel gegen Ajax Amsterdam mit 6:0 gewonnen.

Nijmegen hat alle bisherigen 4 Pokal-Endspiele verloren.

In den letzten 8 Heim-Duellen mit NEC erzielte Rotterdam 28 Tore.

Feyenoord Rotterdam vs Nijmegen Quoten Analyse:

Feyenoord wird dieses Endspiel klar gewinnen! Das denken zumindest die Buchmacher, welche die Rotterdamer mit Siegquoten von höchstens 1,30 als klaren Favoriten ins Rennen schicken. Zum Vergleich: Für einen Tipp auf einen Sieg des NEC in der regulären Spielzeit erhält man Wettquoten bis 10,00.

Selbst Wetten auf einen Sieg der Gastgeber mit mindestens drei Toren Vorsprung liefern Quoten von bis zu 2,80. Die „Doppelte Chance X2″ wirft dagegen noch Wettquoten bis 3,75 ab. Egal, wie ihr euch entscheidet, über Sportwetten Apps könnt ihr eure Wetten auch bequem mobil platzieren. Schaut hierzu gerne mal in unseren Sportwetten App Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Feyenoord Rotterdam vs Nijmegen Prognose: Klarer Heimsieg

Schon 17 Mal stand Feyenoord im Finale um den KNVB Beker und 13 Mal konnte „De club aan de Maas“ den Pokal am Ende des Tages auch in die Höhe strecken. Zuletzt war das im Jahr 2018 der Fall, als man, ebenfalls zu Hause, Alkmaar klar mit 3:0 besiegte. Dennoch: Auf Rekord-Sieger Ajax Amsterdam fehlen noch sieben Titel.

Apropos Ajax: Gegen den Erzrivalen bestritt Feyenoord sein bislang letztes Heimspiel und versetzte dabei das De Kuip in Ekstase. Mit 6:0 schickte man den Erzrivalen nach Hause. Es war das 13. Pflichtspiel daheim in Folge, das Rotterdam nicht verlor (10S, 3U).

Zu Hause wurden die letzten sieben Pflichtspiele in nationalen Wettbewerben alle gewonnen und die letzten drei allesamt mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Überhaupt verlor Feyenoord zuletzt am 3. Dezember 2023 ein Pflichtspiel auf nationaler Ebene. In den folgenden 20 Partien in Liga und Pokal gab es 16 Siege und vier Unentschieden.

In der heimischen Eredivisie steht der Klub trotz einer starken 22-6-2-Bilanz und 77:23 Toren nur auf Rang 2, mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter PSV Eindhoven. An die Titelverteidigung in der nationalen Meisterschaft ist daher nicht zu denken. Kleine Genugtuung: Im Achtelfinale des KNVB Beker schaltete man PSV mit 1:0 aus.

Feyenoord Rotterdam - Nijmegen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 1:0 Fortuna Sittard (A), 6:0 Ajax Amsterdam (H), 0:0 Volendam (A), 4:2 Utrecht (H), 3:2 Heerenveen (A)

Letzte 5 Spiele Nijmegen: 2:2 Zwolle (H), 3:0 Arnheim (A), 1:1 Fortuna Sittard (A), 3:1 PSV Eindhoven. 0:1 Utrecht (A)

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam vs Nijmegen: 2:2 (H), 2:2, 4:4 n.V., 5:3 i.E. (H), 2:0 (H), 1:1 (A), 4:1 (A)

Nijmegens Weg ins Endspiel war viel weniger beschwerlich. Im Achtelfinale bekam man es mit Liga-Konkurrent Go Ahead Eagles zu tun, ehe dann sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale zwei Klubs aus der zweithöchsten niederländischen Spielklasse warteten. Im Halbfinale gegen Cambuur Leeuwarden musste NEC allerdings in die Verlängerung. Ansonsten spielt der Klub eine sehr ordentliche Saison. Nachdem es in der letzten Spielzeit nur für Platz 12 reichte, steht Nijmegen aktuell auf einem guten sechsten Platz. Nur eines der letzten zehn Pflichtspiele wurde verloren (6S, 3U). In diesem Zeitraum fügte man sogar PSV Eindhoven die bisher einzige Niederlage im Saisonverlauf zu (3:1).

Insofern ist es auch alles andere als abwegig, dass die Gäste am Sonntag zum Torerfolg kommen. Für die Wette „Sieg Feyenoord & Beide Teams treffen“ gibt es zum Beispiel bei Interwetten eine Quote von 2,50. Mit dem aktuellen Interwetten Einzahlungsbonus kann man diese Wette spielen, ohne eigenes Geld dafür aufzubringen. In fünf der letzten sechs direkten Duelle mit Feyenoord gab es Tore auf beiden Seiten, das bisher einzige in dieser Saison endete im De Kuip mit 2:2. So lautete auch das Ergebnis im Achtelfinale des Pokals in der letzten Spielzeit nach 90 Minuten. Nachdem die Verlängerung ebenfalls keinen Sieger hervorbrachte (4:4), setzte sich der Favorit schließlich im Elfmeterschießen durch.

Unser Feyenoord Rotterdam - Nijmegen Tipp: „Sieg Feyenoord (HC 0:1)“

Keines der letzten beiden Heim-Duelle konnte Feyenoord in der regulären Spielzeit gewinnen. Davor aber gab es sechs Heim-Siege in Folge mit insgesamt 22:5 Toren. Gleich dreimal in diesem Zeitraum konnte Rotterdam dem Gegner fünf Treffer einschenken. Überhaupt ist man seit neun direkten Duellen mit dem NEC ungeschlagen (7S, 2U). Nach der 6:0-Gala zu Hause gegen Ajax sollte sich Feyenoord im Finale um den KNVB Beker klar durchsetzen, auch wenn die Gäste alles dafür geben werden, um nach vier verlorenen Endspielen den Pott zum ersten Mal nach Hause zu holen.