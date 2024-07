Zverev - Munar Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

Unser Zverev - Munar Sportwetten Tipp zum Tennis Olympia 2024 Match Spiel lautet: Sascha Zverev geht als Titelverteidiger klar favorisiert in sein erstes Olympia-Match gegen Jaume Munar. Im Wett Tipp heute kommt der 27-Jährige aber ziemlich ins Schwitzen.

Die Quoten in den Sportwetten Apps lassen keine Zweifel am Favoriten-Status von Alexander Zverev gegen Jaume Munar aufkommen. Ein kleines Fragezeichen hinter dem Hamburger besteht aber weiterhin wegen der Blessur im linken Knie, die noch nicht vollkommen auskuriert ist. Sein spanischer Kontrahent kann zu einer kniffligen Aufgabe werden, wenn er, wie schon so oft, viele Bälle im Spiel halten kann.