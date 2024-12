Frankfurt - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 06:00 Uhr Frankfurt - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zeigen die Hessen eine Reaktion auf das Pokal-Aus?

Unser Frankfurt - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: In der Liga war die Eintracht zuletzt in Top-Form. Gegen die auswärtsschwachen Augsburger dürfte sich diese Tendenz im Wett Tipp heute fortsetzen.

Unter der Woche waren Frankfurt und Augsburg im DFB-Pokal im Einsatz. Während der FCA durch einen Erfolg im Elfmeterschießen beim KSC ins Viertelfinale einzog, verpasste die Eintracht die Runde der letzten Acht durch ein klares 0:3 bei RB Leipzig. Am Samstag treffen beide Mannschaften in der Main-Metropole direkt aufeinander. Die Hessen sind auf Wiedergutmachung aus. Laut den Quoten der Frankfurt Augsburg Prognose dürfte diese auch gelingen.



Darum tippen wir bei Frankfurt vs Augsburg auf “Sieg Frankfurt & Über 1,5 Tore”:

Augsburg wartet seit saisonübergreifend 9 Auswärtsspielen auf einen Sieg

Eintracht Frankfurt verlor nur eines der letzten 9 Duelle mit dem FC Augsburg

Die Hessen sind seit 6 BL2-Heimspielen ungeschlagen

Frankfurt vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Eintracht ist auf Rang 2 der erste Bayern-Verfolger. Da der FCA aktuell nur auf Rang 13 steht, sprechen die Frankfurt vs Augsburg Quoten eine deutliche Sprache. Für einen Dreier der Hausherren gibt es Höchstquoten von 1,57.

Auf der Gegenseite gibt es mit einem Erfolg der Gäste viel mehr zu verdienen. Eine Auswärtssieg auf dem 1x2-Markt wird von den besten Buchmachern mit Frankfurt gegen Augsburg Wettquoten zwischen 5,50 und 6,00 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Augsburg Prognose: Die Eintracht ist auf Wiedergutmachung aus

Eigentlich fuhren die Frankfurter nach sieben Pflichtspiel-Siegen in Serie mit breiter Brust zum Pokalspiel nach Leipzig. Doch dort erwischte die Eintracht einen rabenschwarzen Tag und war von einer seltsamen Lethargie erfasst. Sportchef Krösche sprach nach der Partie von einem kompletten Systemausfall. In der Liga zeigen die Hessen dagegen ein anderes Gesicht. Die SGE gewann ihre letzten vier Liga-Spiele und spielt mit 26 Punkten ihre zweitbeste BL-Saison nach 1993/94. Damit liegt man nur vier Zähler hinter den Bayern auf Rang 2.

Zudem sind die Männer von Coach Dino Toppmöller eines von drei BL-Teams, das 2024/25 daheim noch nicht verloren hat, das soll aus Sicht der Eintracht auch im Frankfurt Augsburg Tipp so bleiben. Keine Mannschaft kommt in dieser Spielzeit in der Liga auf eine höhere Schussgenauigkeit als die Hessen (58 Prozent). Die Adler weisen zudem die beste Chancenverwertung im Oberhaus auf (27 Prozent). Auch in der Europa League liegt die Mannschaft mit vier Siegen und einem Remis voll auf Kurs. Beim 4:0 gegen Heidenheim am vergangenen Spieltag kam Omar Marmoush zum achten Mal in dieser Liga-Saison auf mindestens zwei Scorerpunkte. Allerdings ließen nur zwei BL-Teams mehr Schüsse zu.

Unter Coach Jess Thorup steht Augsburg selten für schönen Fußball. Die Mannschaft punktet im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber dennoch regelmäßig und hält so die Abstiegsränge auf Distanz. Am vergangenen Spieltag entschied sich der Trainer daheim gegen das Schlusslicht Bochum für eine sehr mutlose Aufstellung. Es befanden sich nur zwei lupenreine Offensivkräfte auf dem Platz. Dank Elfmeter reichte dies am Ende aber trotzdem zum 1:0-Sieg. Auch hier stand wieder mal die Defensive gut, was aber erneut zu Lasten der Offensive ging.

Viele Fans und Experten wünschen sich auch mal eine spielerische Entwicklung. Im Pokal gegen den Zweitligisten KSC kamen die Fuggerstädter ihrer Favoritenrolle nur mit Mühe nach. Dabei schleppte sich der FCA ins Elfmeterschießen und zog dort erstmals seit 2018/19 ins Viertelfinale ein. In der Liga warten die Augsburger saisonübergreifend seit neun Auswärtsspielen auf einen Erfolg und stehen 2024/25 nur bei einem Punkt (4N). Dafür sind die Männer von Coach Thorup mit 14 Punkten aus sieben Spielen das zweitbeste Heimteam der Liga. Hinzu kommt ligaweit die geringste Schussgenauigkeit (38 Prozent).

Frankfurt - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:3 RB Leipzig (A), 4:0 Heidenheim (A), 2:1 Midtjylland (A), 1:0 Werder Bremen (H), 3:2 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 5:4 n.E. KSC (A), 1:0 Bochum (H), 0:3 Bayern München (A), 7:0 Ingolstadt (H), 0:0 Hoffenheim (H),

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Augsburg: 3:1 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 1:1 (A)

Die SGE führt die Bilanz gegen den FCA mit 24 Siegen zu 15 Niederlagen klar an (13U). Auch zu Gast bei der Eintracht konnten die Fuggerstädter in 26 Versuchen nur viermal den Platz als Sieger verlassen (7U, 15N),

Frankfurt verlor dabei auch lediglich eines der letzten neun Duelle mit Augsburg (5S, 3U). Am 13. Spieltag der BL-Vorsaison gab es auswärts ein 1:2. In Heimspielen sind die Hessen allerdings seit fünf Partien gegen die bayerischen Schwaben ungeschlagen (3S 2U), was sich auch auf die Frankfurt Augsburg Prognose schlägt.

Bei Wetten mit Beteiligung der Eintracht dreht sich in dieser Saison viel um Frankfurts Omar Marmoush. Der Angreifer führt die Torjägerliste (13 Treffer) und die Scorer-Wertung (20 Punkte) jeweils an.



So seht ihr Frankfurt - Augsburg im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 15:30 Uhr, Deutsch-Bank-Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Noch darf Sky die Samstags-Partien im Oberhaus als Einzelspiel und in der Konferenz übertragen. Dazu gehört auch das Duell am 13. Spieltag zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg.

Der Anstoß im Deutsch-Bank-Park von Frankfurt erfolgt am Samstag um 15:30 Uhr.

Frankfurt vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Collins, Tuta, R. Koch, Brown - Skhiri, Larsson - M. Götze, Knauff - Ekitiké, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Chandler, Kristensen, Nkounkou, Chaibi, Dahoud, Dina Ebimbe, O. Höjlund, Lisztes, Bahoya, Matanovic, Uzun

Startelf Augsburg: Labrovic - Matsima, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - M. Wolf, Jakic, Giannoulis - Onyeka, Rexhbecaj - Claude-Maurice, P. Tietz

Ersatzbank Augsburg: Dahmen, M. Bauer, Breithaupt, Kömür, Koudossou, Maier, Vargas, Essende, Kabadayi, Mounié

Auf beiden Seiten sind nach den Pokalspielen Rotationen möglich. Bei den Hausherren ist ein Einsatz von Theate nicht ausgeschlossen. Vermutlich wird der Verteidiger aber nicht rechtzeitig fit. Sicher fehlen werden Amenda, Grahl und Onguene.

Bei den Gästen kehrt Keven Schlotterbeck nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück. Auch Giannoulis winkt das Comeback in der Frankfurt gegen Augsburg Prognose . Profis wie Banks, Gumny, F. Jensen, Klein, Kücüksahin, Okugawa, Oxford und Pedersen werden auf dem Spielberichtsbogen fehlen.

Unser Frankfurt - Augsburg Tipp: Sieg Frankfurt & Über 1,5 Tore

Da Frankfurt in dieser BL-Saison so stark ist und Augsburg in der Fremde einfach nichts gebacken bekommt, kann die Vorhersage nur in eine Richtung gehen. Die Hausherren sind zurecht die klaren Favoriten.

Auch Gründe wie der direkte Vergleich oder die Wut im Bauch nach der schlechten Leistung in Leipzig sprechen deutlich für die Eintracht. Bei der Spitzen-Offensive der Hessen sind zudem wieder einige Treffer zu erwarten.