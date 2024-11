Frankfurt - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 06:00 Uhr Frankfurt - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie lange muss der VfL noch auf den ersten Dreier warten?

Unser Frankfurt - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Die Bochumer verlieren das rettende Ufer immer weiter aus den Augen. Auch der Wett Tipp heute verspricht keine Besserung.

Nach der 1:3-Pleite in Hoffenheim wurden in Bochum Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau beurlaubt. Das Interims-Duo aus Markus Feldhoff und Murat Ural stand am vergangenen Wochenende mit einem Heimspiel gegen die Bayern dann vor einem schweren Auftakt, der auch standesgemäß mit 0:5 verloren ging. So ist der VfL im dritten Bundesliga-Jahr in Folge nach acht Spieltagen noch sieglos. 2022/23 gab es im neunten Saisonspiel mit dem 3:0 daheim gegen Frankfurt den ersten Sieg. Und auch dieses Mal treffen die Blau-Weißen am 9. Spieltag wieder auf die Eintracht - dieses Mal aber auswärts. Die Quoten der Frankfurt Bochum Prognose verheißen für die Gäste nichts Gutes.

Auch wir spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet-at-home den Frankfurt Bochum Wett Tipp heute „Sieg Frankfurt & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Bochum auf „Sieg Frankfurt & Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend kassierte Frankfurt in den vergangenen 14 BL-Heimspielen nur eine Niederlage.

Bochum verlor alle 4 Auswärtsspiele dieser BL-Saison.

Der VfL ist seit 2007 ohne Sieg bei der Eintracht.

Frankfurt vs Bochum Quoten Analyse:

Die Eintracht steht mit 14 Punkten auf Platz 6 der Tabelle. Der VfL ist dagegen mit einem einzigen Zähler das Schlusslicht. Diese Konstellation schlägt sich auch auf die Frankfurt Bochum Wettquoten nieder.

In den Sportwetten Apps bekommt ihr für einen Heimsieg eine Höchstquote von lediglich 1,35. Auf der anderen Seite wird ein Erfolg der Gäste mit Frankfurt Bochum Quoten zwischen 7,50 und 8,40 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Bochum Prognose: Was bringt der 9. Spieltag für den VfL?

In der Bundesliga musste die Eintracht zuletzt mit dem 3:3 gegen die Bayern, dem 1:2 in Leverkusen und dem 1:1 bei Union Berlin drei Spiele in Serie ohne Sieg hinnehmen. Im Pokal-Heimspiel am Mittwoch gegen Gladbach waren die Männer von Dino Toppmöller dann knapp 80 Minuten in Unterzahl. Doch dieses Handicap war den Hessen nicht anzusehen. Am Ende zogen die Frankfurter trotzdem mit einer außergewöhnlichen Energie- und Teamleistung gegen harmlose Fohlen durch einen 2:1-Sieg ins Achtelfinale ein.

Auch das starke Sturm-Duo Ekitiké und Marmoush war wieder zur Stelle. In der Liga soll die Sieglos-Serie nun auch beendet werden. Vor den heimischen Fans kassierte die Mannschaft saisonübergreifend in den vergangenen 14 BL-Heimspielen gerade mal eine Pleite (7S, 6U). Die SGE hält sich mit 14 Punkten auf Platz 6. Ein paar Probleme macht die Defensive. Die Adler ließen in dieser Bundesliga-Saison die meisten gegnerischen Abschlüsse zu. Zudem gab die Eintracht in den vergangenen drei Erstliga-Partien jeweils eine zwischenzeitliche Führung aus der Hand.

Auf den ersten Blick brachte das erste Spiel für den VfL unter dem Duo Markus Feldhoff und Murat Ural keine Fortschritte. Doch Bochum stand beim 0:5 gegen die Bayern vor allem in der ersten Halbzeit deutlich kompakter. Die Coaches sorgten mit ein paar taktischen Kniffen für deutlich mehr Stabilität. Zudem mischte der Außenseiter mutig mit und presste immer wieder auch mal hoch. Auch sollen die Interimstrainer die Stimmung in der Mannschaft verbessert haben. Die Zahlen sprechen aber noch gegen die Blau-Weißen.

Mit nur einem Punkt nach acht Partien stellte man den Bundesliga-Negativrekord ein. Der VfL hat mit 20,5 den höchsten Expected-Goals-Against-Wert in dieser Spielzeit. Bochum ist seit 24 Erstliga-Partien ohne Weiße Weste; 25 wären ein eingestellter Vereins-Negativrekord. Auch werden sieben erzielte Treffer lediglich vom FC St. Pauli (5) unterboten. In dieser Spielzeit ist der Ruhrverein ebenfalls noch ohne Punkt in der Fremde. So haben die Bochumer schon sieben Zähler Rückstand aufs rettende Ufer.

Frankfurt - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:1 Gladbach (H), 1:1 Union Berlin (A), 1:0 Rigas FS (H), 1:2 Bayer Leverkusen (A), 3:3 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:5 Bayern München (H), 1:3 Hoffenheim (A), 2:2 1. FC Köln (A), 1:3 Wolfsburg (H), 2:4 Borussia Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Bochum: 1:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 0:3 (A), 2:1 (H)

Bochum feierte in seiner Bundesliga-Geschichte gegen Frankfurt die meisten Siege (25). Auch ist der VfL seit vier Duellen mit der Eintracht ungeschlagen (1S, 3U). Die jüngsten drei Duelle endeten mit einem 1:1.

Zu Gast bei den Hessen sind die Blau-Weißen allerdings seit 2007 ohne Sieg. Nach 73 Duellen führt die SGE die Gesamtbilanz nur recht knapp mit 29 Siegen zu 26 Pleiten an. Die Bochumer konnten dabei fünf von 37 Gastspielen bei den Adlern gewinnen (9U, 23N).

SGE-Stürmer Omar Marmoush führt die BL-Scorerliste in dieser Saison gemeinsam mit Bayerns Harry Kane an (je 9 Tore und 4 Assists). Trifft der Ägypter auch am Samstag gegen den VfL, bekommt ihr für diesen Frankfurt Bochum Tipp bei Merkur Bets eine Quote von 1,95.

Wie sich der Buchmacher im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt und wo der Bookie seine Stärken hat, verrät euch unser ausführlicher Merkur Bets Test.

So seht ihr Frankfurt - Bochum im TV oder Stream:

02. November 2024, 15:30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Am Samstag stehen in der Bundesliga um 15:30 Uhr fünf Partien auf dem Programm. Dazu gehört auch das Duell zwischen Frankfurt und Bochum im Deutsche Bank Park. Alle Matches werden als Einzelspiel oder in der Konferenz live bei Sky übertragen.

Frankfurt vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp – Tuta, Koch, Amenda – Dahoud – Dina Ebimbe, Götze, Larsson, Nkounkou – Matanovic, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos (Tor), Brown, Chandler, Collins, Chaibi, Knauff, Skhiri, Bahoya, Ekitiké, Uzun

Startelf Bochum: Drewes – Oermann, Ordets, Medic – Passlack, Masovic, Wittek – Losilla, Sissoko – de Wit – Broschinski

Ersatzbank Bochum: Grave, Horn (beide Tor), Gamboa, Loosli, Tolba, Bero, Daschner, Elezi, Jahn, Koerdt, Kwarteng, Miyoshi, Pannewig, Bamba, Hofmann, Holtmann

Vor unserer Frankfurt Bochum Prognose werfen wir noch einen Blick auf die Aufstellungen. Bei den Hausherren fehlen die verletzten Kristensen und Höjlund. Zudem sitzt Theate seine Gelb-Rot-Sperre ab. Bochum-Coach Feldhoff wird wohl wieder auf Dreier-/Fünferkette setzen. Dabei fallen Bernardo, Baldé und Boadu aus.

Unser Frankfurt - Bochum Tipp: „Sieg Frankfurt & Über 2,5 Tore“

Die Bochumer hoffen auf eine Wiederholung der Saison 2022/23, als am 9. Spieltag gegen die Eintracht endlich der erste Saisonsieg gelang. Zudem werfen die Gäste ihre gute Bilanz gegen die SGE aus den jüngsten Vergleichen in den Ring.

Auch soll es unter dem Interimstrainer-Duo schon erste Fortschritte gegeben haben. Doch ein Gastspiel in Frankfurt ist eine schwere Aufgabe. Hier konnten die Bayern Anfang Oktober auch nur einen Punkt mitnehmen.

Schon in der vergangenen Saison war der VfL außerdem das schwächste Auswärtsteam der Liga. In diesem eher ungleichen Duell spricht am Ende somit fast alles für die Hausherren. Dabei dürfen sich die Zuschauer aber auf ein paar Tore freuen.