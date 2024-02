Frankfurt - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser Frankfurt - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Eintracht Frankfurt überraschte kürzlich mit einer Niederlage in Köln und wird sich in unserem Wett Tipp heute gegen Bochum keinen weiteren Aussetzer leisten.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Bochum auf „Sieg Frankfurt“:

Bochum holte nur einen Punkt aus den vergangenen 4 Auswärtsbegegnungen in der Bundesliga.



Frankfurt vs Bochum Quoten Analyse:

Sollten hingegen die Mannen aus Nordrhein-Westfalen den Platz als Sieger verlassen, steht teilweise mehr als der 4,5-fache Wetteinsatz im Raum. Mit einem Torfestival rechnet Bet3000 nicht und serviert für drei oder mehr Tore eine Quote von 1,85. Tipp-Freunde, die noch kein Wettkonto aufzeigen, haben als Neukunden die Möglichkeit, sich einen zusätzlichen Bet3000 Wettbonus in Höhe von bis zu 100 Euro zu sichern.

Frankfurt vs. Bochum Prognose: Kassiert Bochum die vierte Auswärtsniederlage am Stück?

Nach einer Serie von drei Siegen und einem Remis musste Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag eine 0:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten in Köln akzeptieren.

Frankfurt - Bochum Statistik & Bilanz:

Der VfL Bochum dreht bereits seine dritte Runde im deutschen Oberhaus und will dort weiterhin um jeden Preis verweilen. In dieser Saison könnte es aber eng werden.

Anhand der letzten Auswärtspartien lässt sich nur wenig Mut schöpfen. Nur ein Punkt resultierte aus den jüngsten vier Paarungen in der Fremde. Mit einer Auswärtsbilanz von einem Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen zählt Bochum neben Darmstadt und Union Berlin zu den schwächsten Bundesligisten in den Stadien des Gegners. Nur sieben Tore wurden auswärts erzielt. In 50 Prozent der Spiele auf gegnerischem Boden kam kein eigener Treffer zustande. Wer für seinen Frankfurt Bochum Tipp auf der Suche nach einem Sportwetten Anbieter Bonus ist, könnte einen Blick in unseren Wettanbieter Bonus Vergleich werfen.