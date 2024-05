Frankfurt - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 18.05.2024

Unser Frankfurt - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Zwei Punkteteilungen in Folge sind für die Roten Bullen kein großes Problem. Mit einem Sieg in Frankfurt könnten die Sachsen sogar ihren Punkterekord für eine Bundesliga-Saison aufstellen. Möglich ist das in unserem Wett Tipp heute allemal.