Frankfurt - RFS Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 09:00 Uhr Frankfurt - RFS Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wie viel Mühe hat die Eintracht mit den Letten?

Unser Frankfurt - RFS Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.10.2024 lautet: Im Wett Tipp heute ist die Eintracht gegen den Meister aus Lettland zurecht klar favorisiert. Das dürfte sich in einem souveränen Heimsieg äußern.

In der neuen Liga-Phase der Europa League kommt es 2024/25 zu einigen ungleichen Duellen. Dazu gehört sicher auch das Heimspiel der Eintracht am Donnerstag gegen den lettischen Meister RFS. Hier schlagen sich die Quoten der Frankfurt RFS Prognose klar auf die Seite der Hessen.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Sunmaker den Wett Tipp heute „Halbzeit/Endstand 1/1″.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs RFS auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

Heimvorteil und Qualität sprechen klar für die Eintracht

Frankfurt ist in der Europa League seit 15 Partien ungeschlagen

Riga ist einer UEFA Gruppen-/Ligaphase noch ohne Sieg

Frankfurt vs RFS Quoten Analyse:

Der Kader der Gäste aus Lettland schafft es gerade mal auf einen Gesamtwert von 9,40 Millionen Euro. So hat man hier gegen die 280 Millionen Euro bei der Eintracht klar das Nachsehen. Das wirkt sich zusammen mit dem Heimvorteil der Hessen auch auf die Frankfurt vs RFS Quoten aus.

Mit einem Heimsieg gibt es bei den besten Buchmachern nicht viel zu verdienen. Denn die Quoten klettern gerade mal auf einen Höchstwert von 1,17. Dafür ist ein Erfolg der Gäste aus Quotensicht umso verlockender. Hier warten Frankfurt gegen RFS Wettquoten bis zu einer Marke von 19,0 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs RFS Prognose: Gibt die SGE-Offensive wieder Gas?

Nach dem starken Saisonstart und dem 3:3 gegen die Bayern vor der Länderspielpause ging die Eintracht auch mit viel Selbstvertrauen ins Gastspiel am Wochenende bei Meister Leverkusen. Am Ende kassierten die Hessen zwar eine verdiente 1:2-Pleite, hätten kurz vor dem Ende aber noch einen Strafstoß bekommen müssen. So ist die SGE in der Tabelle auf Rang 6 abgerutscht (4S, 1U, 2N). Die Stärke der Frankfurter in dieser Saison ist das Umschaltspiel.

Vor dem Wochenende waren die Männer von Coach Dino Toppmöller mit 18 Kontern und fünf Kontertoren die konterstärkste Mannschaft in den Top-5-Ligen Europas. Auch in der Kategorie „Direct Speed“ liegt die Eintracht auf Platz 1. Zudem ist die Offensive mit Omar Marmoush (Platz 1 in der BL mit 9 Toren) und Hugo Ekitike sehr gefährlich und treffsicher. Nun geht es im „Lieblingswettbewerb“ Europa League mit dem Frankfurt RFS Tipp weiter. Hier ist die SGE seit 15 Partien (7S, 8U) ungeschlagen.

Der FK RFS wurde erst 2005 gegründet. In den vergangenen Jahren konnte der Verein dann mit zwei Pokalsiegen (2019, 2021) und zwei Meisterschaften (2021, 2023) die ersten Erfolge feiern. Auch in der Saison 2024 der Virsliga liegen die Männer aus der Hauptstadt auf Kurs. Nach 33 von 36 Spieltagen führt die „Rigas Futbola Skola“ die Tabelle mit sechs Punkten Polster auf den ersten Verfolger an. 2022/23 hatte sich der FK mit der Conference League erstmals für eine UEFA Gruppenphase qualifiziert. Damals blieb man aber ohne Sieg (2U, 4N).

Der einzige „Erfolg“ war ein 1:1 zu Gast bei der Fiorentina. In diesem Jahr startete RFS in der Champions League, schied aber in der zweiten Quali-Runde klar gegen Bodö/Glimt aus (1:3, 0:4). Über Santa Coloma (Andorra) und APOEL reichte es dann in der Europa League zur zweiten Teilnahme an einer Gruppenphase. Im ersten Spiel der neuen Liga-Phase kassierte Riga eine 1:4-Heimpleite gegen den FCSB aus Rumänien. Mittelfeldspieler Janis Ikaunieks kommt in dieser EL-Saison schon auf sechs Schüsse aufs gegnerische Tor (Platz 1) und hat in den vergangenen neun Europapokal-Partien neunmal getroffen.

Frankfurt - RFS Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:2 Leverkusen (A), 3:3 Bayern München (H), 3:1 Besiktas (A), 4:2 Holstein Kiel (A), 3:3 Viktoria Pilsen (H)

Letzte 5 Spiele RFS: 4:1 Tukums (H), 1:2 Auda (H), 3:0 Daugavpils (A), 2:2 Galatasaray (H), 2:0 Jelgava (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs RFS: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag in der Frankfurt RFS Prognose das erste Mal aufeinander.

Seit acht Duellen sind deutsche Teams gegen lettische Mannschaften ohne Niederlage (7S, 1U). Die Zuschauer dürfen auf Tore hoffen.

Denn in den letzten fünf Spielen der Eintracht sind mindestens drei Tore gefallen. Das gilt auch für die vergangenen vier Partien von Riga. Wird dieses Mal sogar die Marke von vier Treffern erreicht?

Dann bekommt ihr in der AdmiralBet App für den Frankfurt RFS Tipp „Über 3,5 Tore“ sogar eine Quote von 1,85.

So seht ihr Frankfurt - RFS im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung Stream: RTL+

Da die Eintracht am dritten Spieltag schon zur frühen Anstoßzeit ran muss, ist die Partie nur im Stream bei RTL+ zu sehen.

Die Partie wird am Donnerstag im Deutsche Bank Park von Frankfurt schon um 18:45 Uhr angepfiffen.

Frankfurt vs RFS: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Kristensen, R. Koch, Theate, Nkounkou - Tuta, Larsson, Dina Ebimbe, M. Götze - Ekitiké, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos (Tor), Amenda, Brown, Matanovic, Chaibi, Bahoya, Dahoud, Skhiri, Uzun, Knauff

Startelf RFS: Ondoa - Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Zelenkovs - Odisharia, Markhiyev, Panic, Savic - J. Ikaunieks, Osuagwu

Ersatzbank RFS: Steinbors (Tor), Balodis, Nagasawa, Deruzinskis, Kigurs, Cedric Kouadio, Silagadze, Nije, Stuglis

Kevin Trapp feierte am vergangenen Spieltag sein Comeback im Eintracht-Tor nach einer längeren Verletzung.

Ansgar Knauff verpasste das Spiel gegen Leverkusen wegen einer Erkrankung, dürfte aber in der Europa League laut Frankfurt RFS Prognose wieder in den Kader zurückkehren.

Unser Frankfurt - RFS Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

Die Ausgangslage ist klar: Hier treffen Welten aufeinander! Der Meister aus Lettland kommt mit einer unerfahrenen No-Name-Truppe in den Deutsche Bank Park und ist der klare Außenseiter.

Schon das letzte EL-Heimspiel gegen Bukarest wurde mit 1:4 verloren. Auch zu Gast in Frankfurt droht eine klare Pleite. Wir rechnen damit, dass die Hausherren schon zur Pause die Weichen auf Sieg stellen.