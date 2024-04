Frankfurt - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten|5.4.2024

Unser Frankfurt - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.04.2024 lautet: Das Emblem der Bremer löst in den Augen von Mario Götze ein leichtes Glänzen aus. Gegen keinen anderen Bundesligisten jubelte Götze häufiger als gegen den SVW (7 Tore). Für unseren Wett Tipp heute stürzen wir uns auf eine Frankfurter Torwette.

Werder Bremen hat sein Momentum zuletzt vollkommen verloren und darf sich glücklich schätzen, zwischenzeitlich 18 Punkte an neun Spieltagen gesammelt zu haben. Wäre dieser Zeitraum nicht gewesen, hätten die Grün-Weißen mittlerweile große Abstiegs-Sorgen. Frankfurt verlor zuletzt nur eines von sieben Bundesliga-Spielen und verteidigte dadurch erfolgreich den sechsten Tabellenplatz.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Interwetten eine Quote von 1,75 auf “Frankfurt Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Werder Bremen auf “Frankfurt Über 1,5 Tore”:

Frankfurt vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Seit sieben Bundesliga-Heimspielen ist Eintracht Frankfurt ungeschlagen (4S, 3U), was uns dazu verleiten könnte, einen Sportwetten Bonus für die maximale Siegquote von 1,85 in Erwägung zu ziehen.

Werder kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie und hat die Erinnerungen an den zwischenzeitlichen Flow vom Beginn der Rückrunde erblassen lassen. Gewinnen Ole Werner und sein Team in Hessen, gewinnt ihr maximal das 4,30-Fache eures Einsatzes.