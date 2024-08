Frankreich - Ägypten Tipp, Prognose & Quoten | 05.08.2024

von SPORT1 Betting 05.08.2024 • 10:00 Uhr Frankreich - Ägypten Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Herren Olympia Wette | Darf der Gastgeber weiter von Gold träumen?

Unser Frankreich - Ägypten Sportwetten Tipp zum Fußball Herren Olympia Spiel am 05.08.2024 lautet: „Les Bleus“ sind im Halbfinale von Olympia klar favorisiert. Das schlägt sich auch im Wett Tipp heute nieder.

Bei den Olympischen Spielen 1984 holte Frankreich das erste und bisher einzige Mal Gold im Herrenfußball. Auf dem Weg zum Titel besiegten „Les Bleus“ damals in der K.o.-Runde die Auswahl von Ägypten. 40 Jahre später bei Olympia im eigenen Land treffen die „Tricolores“ nun erneut auf die Pharaonen. Das Halbfinale wird am Montagabend im Groupama Stadium von Lyon ausgetragen. Wenig überraschend schlagen sich die Wettquoten klar auf die Seite der Gastgeber.

Auch wir entscheiden uns beim Frankreich Ägypten Tipp mit einer Quote von 1.58 bei Bet365 für die Wette „Sieg Frankreich & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Ägypten auf „Sieg Frankreich & Unter 4,5 Tore“:

Frankreich hat im laufenden Turnier alle 4 Spiele ohne Gegentor gewonnen

Ägypten kam bisher noch nie übers Olympia-Halbfinale hinaus

Die Pharaonen haben mit vier Treffern die schwächste Offensive aller Halbfinalteilnehmer

Frankreich vs Ägypten Quoten Analyse:

Mit einer großen Qualität und den eigenen Fans im Rücken sind die Franzosen bei der Frankreich Ägypten Prognose die haushohen Favoriten der Buchmacher. Für einen Sieg von „Les Bleus“ in der regulären Spielzeit bekommt ihr gerade mal eine Höchstquote von 1.36. Kommen die Pharaonen nach 90 Minuten weiter, wird das mit Quoten im Schnitt von über 9.00 belohnt. Wenn ihr hier dem Außenseiter etwas zutraut, solltet ihr euch mit einer Gratiswette absichern.

Frankreich vs Ägypten Prognose: Können sich „Les Bleus“ nach dem Duell gegen Argentinien wieder steigern?

Nach der Goldmedaille 1984 hatten die Franzosen bei Olympia nicht mehr für viel Aufsehen gesorgt. Sieben der folgenden neun Turniere fanden ohne „Les Bleus“ statt. Und bei den beiden Teilnahmen ging es maximal ins Viertelfinale. Doch in diesem Jahr hat man alles sorgfältig geplant. So hat man mit Thierry Henry einen namhaften Coach verpflichtet. Zudem stehen alleine aus der Bundesliga fünf Spieler im Aufgebot. Dabei macht vor allem Bayern-Neuzugang Michael Olise mit drei Vorlagen und einem Tor eine gute Figur. In der Vorrunde wurde der Gastgeber mit zwei klaren 3:0-Siegen gegen die USA und Neuseeland sowie einem 1:0 gegen Guinea kaum gefordert.

Im Viertelfinale gegen Argentinien gingen die „Tricolores“ früh in Führung, gaben im Laufe des Spiels die Kontrolle aber immer mehr aus der Hand und waren dann nur noch in der Defensive beschäftigt. So lag die „Albiceleste“ am Ende beim Ballbesitz (69%) und bei den Gesamtschüssen (16:11) vorne, ging aber mit einer 0:1-Pleite vom Platz. Frankreich hat als einzige Mannschaft alle seine vier Spiele im laufenden Turnier gewonnen und blieb dabei ohne Gegentor. Stuttgarts Millot kassierte in einer großen Rudelbildung nach dem Abpfiff eine Rote Karte und fehlt somit im Halbfinale.

Ägypten nimmt in diesem Jahr mit seiner Fußball-Herrenauswahl schon zum 13. Mal an Olympia teil. 2024 stehen die Pharaonen nach 1928 und 1964 zum dritten Mal im Halbfinale. Für eine Medaille hat es bisher aber noch nicht gereicht. Und auch dieses Mal stehen die Nordafrikaner in der Runde der letzten Vier vor einer schweren Aufgabe. In der Vorrunde mühten sich die Ägypter zunächst zu einem 0:0 gegen die Dominikanische Republik und zu einem knappen 1:0 gegen Usbekistan. Am letzten Spieltag profitierte man davon, dass Spanien nach zwei Siegen schon das Ticket für die K.o.-Runde gelöst hatte.

So zog Ägypten nach einem 2:1-Erfolg gegen die Iberer als Gruppensieger ins Viertelfinale ein und traf dort auf Paraguay. Die Südamerikaner waren erst in der 71. Minute in Führung gegangen, mussten aber zwei Zeigerumdrehungen vor dem offiziellen Ende der Spielzeit den Treffer zum 1:1 hinnehmen. Im Elfmeterschießen hatten die Pharaonen dann etwas mehr Glück und setzten sich mit 5:4 durch. Mit nur vier Toren in vier Spielen des laufenden Turniers stellt die ägyptische Elf die mit Abstand schwächste Offensive der verbliebenen vier Nationen.

Frankreich - Ägypten Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 1:0 Argentinien U23 (H), 3:0 Neuseeland U23 (A), 1:0 Guinea U23 (H), 3:0 USA U23 (H), 1:1 Japan U23 (H)

Letzte 5 Spiele Ägypten: 5:4 n.E. Paraguay U23 (H), 2:1 Spanien U23 (A), 1:0 Usbekistan U23 (A), 0:0 Dominikanische Republik U23 (H), 2:1 Elfenbeinküste U23 (H)

Letzte Spiele Frankreich vs Ägypten: 2:0 (H)

Bei Olympia 1984 gab es diese Paarung schon im Viertelfinale. Hier setzen sich die Franzosen im Rose Bowl von Pasadena mit 2:0 durch. Beide Treffer erzielte damals Daniel Xuereb (RC Lens).

Frankreich hat beim laufenden Turnier alle Spiele ohne Gegentor gewonnen. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Tipp „Sieg Frankreich zu null“ bei Tipwin eine Quote von 1.95.

Unser Frankreich - Ägypten Tipp: Sieg Frankreich & Unter 4,5 Tore

Coach Rogerio Micale, der 2016 in Rio mit der Auswahl des Gastgebers die Goldmedaille holte, hat in Ägypten eine robuste, gut organisierte Mannschaft geformt, die bei der U-23-Afrikameisterschaft 2023 in vier von fünf Partien ohne Gegentreffer blieb. Der Einzug ins Halbfinale ist ein großer Erfolg für die Nordafrikaner. Doch von der Qualität und den spielerischen Fähigkeiten befindet sich Frankreich auf einem anderen Level. Zusammen mit dem Heimvorteil sollte das für den Einzug ins Finale reichen. Da die Pharaonen auf die beste Defensive des Turniers treffen und selbst auch eine gute Abwehr haben, dürften dabei nicht so viele Tore fallen.