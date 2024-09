Frankreich - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 09.09.2024

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 08:53 Uhr Frankreich - Belgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Zeigen die Franzosen eine Reaktion?

Unser Frankreich - Belgien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 09.09.2024 lautet: Die französische Nationalmannschaft schlittert ein wenig in die Krise. Auch im Wett Tipp heute gehen wir von mindestens einem Gegentreffer für die Hausherren aus.

Schon bei der vergangenen Ausgabe der Nations League hatte Frankreich große Probleme und konnte nur eines von sechs Spielen gewinnen, bei drei Niederlagen. Damit konnte die Elf von Teamchef Didier Deschamps nur knapp den Abstieg in Liga B vermeiden. Nach dem ersten Spieltag der NL-Saison 2024/25 stehen „Les Bleus“ schon wieder unter Druck. Denn am Freitag zum Auftakt der neuen Spielzeit setzte es eine 1:3-Heimpleite gegen Italien. Schon am Montagabend bekommt die „Equipe Tricolore“ in der Frankreich Belgien Prognose im Heimspiel gegen die Roten Teufel die Chance auf Wiedergutmachung.

Wir entscheiden uns beim Frankreich Belgien Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,78 bei Sunmaker für „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Belgien auf „Beide Teams treffen“:

Frankreich kassierte gegen Italien 3 Gegentore

Belgien erzielte auch ohne Lukaku 3 Treffer gegen Israel

Das letzte Nations-League-Duell zwischen beiden Nationen endete mit einem 3:2 für „Les Bleus“

Frankreich vs Belgien Quoten Analyse:

Was die Frankreich Belgien Quoten angeht, sind die Rollen klar verteilt. Während ihr für einen Heimsieg nur eine Höchstquote von 1,85 bekommt, wartet bei der Frankreich Belgien Prognose für einen Erfolg der Gäste fast das 4,3-Fache eures Einsatzes auf euch.

Das liegt natürlich an der Qualität und dem Heimvorteil von „Les Bleus“. Auch in der Weltrangliste und dem direkten Vergleich bei Pflichtspielen haben die Gastgeber die Nase vorne, was sich auf die Frankreich Belgien Wettquoten auswirkt. Wenn ihr vor einem Tipp auf diese Partie bequem mit eurem iPhone einzahlen wollt, empfehlen wir euch einen Wettanbieter mit Apple Pay.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Belgien Prognose: Wird die Kritik an Deschamps noch heftiger?

Nach der EM hatte Didier Deschamps viel Kritik für seinen defensiven, pragmatischen und auch destruktiven Stil kassiert. Doch immerhin hatte Frankreich wieder einmal ein Halbfinale erreicht. Nun wollte der Coach die Nations League nutzen, um neue Spieler und Ideen zu testen. Und seine Truppe legte im Spitzenspiel daheim gegen Italien auch gut los. Bradley Barcola (PSG) erzielte nach zwölf Sekunden den schnellsten Treffer in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft. Doch am Ende waren die Hausherren überfordert, obwohl man bei Ballbesitz, Passquote oder Zweikampfverhalten auf Augenhöhe war.

Im letzten Drittel fehlten die Ideen und die Präzision. So strahlten „Les Bleus“ nur nach Standardsituationen etwas Gefahr aus. Frankreich konnte in diesem Jahr nur fünf von elf Länderspielen gewinnen (3 Remis, 3 Niederlagen). Mit dieser Bilanz wächst auch die Kritik an Coach Deschamps. Dieser sprach selbst nach dem Schlusspfiff von einem kollektiven Versagen. Auch bei der EM hatte die „Equipe Tricolore“ im Spiel nach vorne nicht überzeugen können. Erst im Halbfinale glückte der erste eigene Treffer aus dem Spiel heraus. Kylian Mbappe sucht nach seinem Wechsel zu Real Madrid nach seiner Form.

Nach der enttäuschenden EM 2024 haben auch Domenico Tedesco und Belgien eine Mission: Sie wollen das Vertrauen der heimischen Fans wieder zurückgewinnen. Gegen Israel machten die „Rode Duivels“ auch einen ersten Schritt auf diesem Weg. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber aber noch einige Probleme und mussten sich nach einem Eigentor von Castagne mit einem 1:1 begnügen. Nach dem Seitenwechsel brachten die Belgier ihre Qualität auf den Rasen und siegten am Ende verdient mit 3:1

In Abwesenheit von Romelu Lukaku durfte sich der Leipziger Lois Openda als Mittelstürmer versuchen. Der Angreifer vergab aber einen Elfmeter und baute so seine Serie unter Coach Tedesco ohne Treffer auf 15 Spiele aus. Mann des Tages war dagegen Kevin de Bruyne, der gleich zwei Mal treffen konnte. Bei der EM hatten die „Roten Teufel“ in vier Spielen lediglich zwei Tore erzielt. Ausgerechnet bei der Europameisterschaft hatte Belgien im ersten Gruppenspiel gegen die Slowakei die erste Pleite unter dem aktuellen Trainer kassiert.

Frankreich - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 1:3 Italien (H), 1:2 Spanien (A), 5:3 n.E. Portugal (A), 1:0 Belgien (H), 1:1 Polen (H)

Letzte 5 Spiele Belgien: 3:1 Israel (H), 0:1 Frankreich (A), 0:0 Ukraine (A), 2:0 Rumänien (H), 0:1 Slowakei (H)

Letzte 5 Spiele Frankreich vs Belgien: 1:0 (H), 3:2 (A), 1:0 (H), 3:4 (H), 0:0 (A)

Am 1. Juli 2024 standen sich beide Mannschaften zuletzt gegenüber. Mit einem 1:0-Sieg schaltete Frankreich die „Roten Teufel“ im Achtelfinale der EM 2024 aus. Trotz dieser Pleite führt Belgien die Bilanz gegen „Les Bleus“ immer noch mit 30 Siegen an (19U, 27N).

In Pflichtspielen sieht es im Frankreich Belgien Tipp aber ganz anders aus. Hier konnten die „Rode Duivels“ in 14 Versuchen gerade mal drei Siege gegen den Nachbarn feiern (3U, 8N). Bei einer WM- oder EM-Runde hat die „Equipe Tricolore“ sogar eine makellose Bilanz (5S).

Trotz aller Probleme geriet die „Equipe Tricolore“ seit neun Länderspielen nicht mehr mit 0:1 in Rückstand. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Tipp „1. Tor Frankreich“ bei Winamax in der Frankreich Belgien Prognose Wettquoten von 1,56

Natürlich teilen wir auch unsere Winamax Erfahrungen bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken, Schwächen und der Winamax App mit euch.

So seht ihr Frankreich - Belgien im TV oder Stream:

9. September 2024, 20:45 Uhr, Groupama Stadium

Übertragung Stream: DAZN

Fans der Nations League brauchen ein Abo bei Streaming-Anbieter DAZN. Denn in Deutschland sind bei diesem Wettbewerb nur die Spiele der DFB-Auswahl im Free-TV zu sehen.

Gespielt wird im Groupama Stadium in Decines-Charpieu. Die Heimat von Olympique Lyon ist das drittgrößte Fußballstadion Frankreichs und fasst beinahe 60.000 Zuschauer.

Frankreich vs Belgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández – Kanté, Zaire-Emery – Dembélé, Griezmann, Bracola – Mbappé

Ersatzbank Frankreich: Samba, Areola - Bade, Digne, Konate, Clauss - Kone, Guendozi, Fofana - Thuram, Olise, Kolo Muani

Startelf Belgien: Casteels – Castagne, Faes, Theate, De Cyuper – Tielemans, Onana – Lukebakio, De Bruyne, Doku – Openda

Ersatzbank Belgien: Kaminski, Sels - Debast, Meunier, De Winter - De Ketelaere, Mangala, Saelemaekers, Vermeeren - Duranville, Bakayoko

Domenico Tedesco hat nach dem Sieg gegen Israel keinen Grund, an der Aufstellung seines Teams etwas zu verändern. Didier Deschamps muss sich dagegen dringend was einfallen lassen für den Frankreich Belgien Tipp.

Spieler wie Clauss, Konate, Fofana und Olise könnten sich auf der Ersatzbank wiederfinden. Mit Kounde, Upamecano, Zaire-Emery und Dembele verfügt der französische Kader aber über einen mehr als nur gleichwertigen Ersatz.

Unser Frankreich - Belgien Tipp: Beide Teams treffen

In Pflichtspielen können die Franzosen eigentlich eine tolle Bilanz gegen den Nachbarn vorweisen. Ob diese Serie am Montag ausgebaut wird, ist allerdings fraglich. Denn in den vergangenen Jahren wirkten „Les Bleus“ selten so schlagbar wie aktuell. Die erfolgsverwöhnte Truppe sucht weiterhin nach ihrer Form. Die Belgier haben zwar gegen Israel auch nicht unbedingt geglänzt, doch gegen die angeschlagene „Equipe Tricolore“ rechnen sich die Gäste etwas aus.