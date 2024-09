Frankreich - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 11:00 Uhr Frankreich - Italien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer setzt im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen?

Unser Frankreich - Italien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 06.09.2024 lautet: Sowohl „Les Bleus“ als auch die „Azzurri“ wollen zum Nations-League-Auftakt die EM 2024 schnell vergessen machen. Im Wett Tipp heute spricht aber viel für ein enges Duell ohne viele Torraumszenen.

Von vielen Fußball-Fans und Experten wird die Nations League immer noch kritisch gesehen. Doch schon am ersten Spieltag der neuen Saison 2024/25 beschert uns der Wettbewerb einige hochkarätige Duelle. Dazu gehört natürlich in erster Linie das Spitzenspiel der Gruppe A2 in der Frankreich Italien Prognose. Beide Nationen waren mit dem Abschneiden bei der EM 2024 nicht wirklich zufrieden und wollen nun mit einem Erfolg in die neue Spielzeit starten. Am Freitag schlagen sich die Wettquoten recht deutlich auf die Seite der Gastgeber.

Wir spielen den Frankreich Italien Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,89 bei Sunmaker auf „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Italien auf „Unter 2,5 Tore“:

Frankreich erzielte bei der EM 2024 in 6 Matches aus dem Spiel heraus nur ein eigenes Tor

Italien kam bei der Europameisterschaft in 4 Partien auch lediglich auf 3 Treffer

In den letzten 7 Pflichtspielen zwischen beiden Nationen wurde der Wert „2,5 Tore“ nur einmal übertroffen

Frankreich vs Italien Quoten Analyse:

Nach den zahlreichen Erfolgen der vergangenen Jahre ist Frankreich immer noch die Nummer 2 der Weltrangliste. Italien belegt im FIFA-Ranking dagegen lediglich Rang 10. Zusammen mit dem Heimvorteil überrascht somit die Favoritenstellung von „Les Bleus“ bei den Frankreich Italien Quoten nicht wirklich.

Diese fällt aber doch etwas deutlich aus. Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit Apple Pay befinden, gerade mal Frankreich Italien Wettquoten von maximal 1,70. Auf der Gegenseite wartet für einen Erfolg der Gäste der über fünffache Wetteinsatz auf euch.

Frankreich vs Italien Prognose: Wem gelingt etwas Wiedergutmachung?

Frankreich ging natürlich als einer der großen Favoriten in die EM 2024. Doch die „Equipe Tricolore“ konnte bei der Endrunde nicht wirklich überzeugen. Zwar zogen „Les Bleus“ ins Halbfinale ein, doch die pragmatische, defensive und bisweilen destruktive Spielweise war nun wirklich nicht schön anzusehen. Trotz einer auf dem Papier hochklassigen Offensive erzielten die Franzosen erst in der Runde der letzten Vier bei der 1:2-Pleite gegen Spanien das erste eigene Tor aus dem Spiel heraus.

Der Verband hält trotzdem an Erfolgscoach Didier Deschamps fest, der noch bis zur WM 2026 unter Vertrag steht. Der Trainer kann weiterhin aus einem riesigen Repertoire an Spielern schöpfen. So fällt ein kleiner Umbruch nicht schwer. Doch sicherlich muss er die Mannschaft auch bald wieder attraktiver auftreten lassen. Die Nations League 2020/21 konnte Frankreich noch gewinnen. Bei der letzten Ausgabe des Wettbewerbs konnten die Franzosen in der Gruppe A1 aber nur mit einem Punkt Vorsprung den Abstieg in die Liga B verhindern.

Die italienische Nationalmannschaft gehörte als Titelverteidiger zu den großen Enttäuschungen der EM 2024. Mit vier Punkten aus drei Gruppenspielen zog die „Squadra Azzurra“ zwar in die K.o.-Phase ein, bekam dort beim 0:2 gegen die Schweiz im Achtelfinale aber die Grenzen aufgezeigt. Vor allem die Art und Weise war bitter. Die Auswahl ließ elementare Dinge wie Charakter, Qualität oder Tempo vermissen. Viele Leistungsträger blieben blass. Auch Coach Luciano Spalletti konnte seiner Mannschaft keine stringente Idee vermitteln.

Nun ist Italien auf Wiedergutmachung aus. Bekanntermaßen fanden die letzten beiden WM-Turniere ohne den vierfachen Weltmeister statt. Der Verband hält weiterhin am Trainer fest. Torwartlegende Gianluigi Buffon wurde zum neuen Sportdirektor ernannt. Im Kader soll ein Umbruch angestoßen werden. Ältere Nationalspieler werden nicht mehr eingeladen. Stattdessen sollen vermehrt junge Talente eine Chance erhalten. In der Nations League lief es für die „Azzurri“ zuletzt mit zwei Teilnahmen am Final-Four-Turnier und zwei dritten Plätzen nicht schlecht.

Frankreich - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 1:2 Spanien (A), 5:3 n.E. Portugal (A), 1:0 Belgien (H), 1:1 Polen (H), 0:0 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 0:2 Schweiz (A), 1:1 Kroatien (A), 0:1 Spanien (A), 2:1 Albanien (H), 1:0 Bosnien (H)

Letzte 5 Spiele Frankreich vs Italien: 3:1 (H), 3:1 (A), 2:1 (A), 0:2 (H), 0:0 (A)

Die beiden europäischen Schwergewichte standen sich schon 39 Mal auf dem Platz gegenüber. Italien führt die Bilanz mit 18 Siegen zu elf Niederlagen an (10U). Auch zu Gast in Frankreich haben die „Azzurri“ mit vier Erfolgen bei fünf Niederlagen nur eine leicht negative Bilanz.

Von den letzten sechs Vergleichen ging aber lediglich einer an die „Squadra Azzurra“. Bei der EM 2008 gewann man in der Gruppenphase mit 2:0. Demgegenüber stehen in diesem Zeitraum ein Remis und vier Niederlagen. In der Nations League treffen die beiden Nationen im Frankreich Italien Tipp erstmals aufeinander.

Blickt man vor dem direkten Duell am Freitag noch mal auf den direkten Vergleich sowie die Offensiv- und Defensivleistungen beider Teams bei der EM 2024 wird die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ durchaus interessant.

Geht dieses Mal mindestens einer der beiden Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld, bekommt ihr in der Frankreich Italien Prognose dafür bei Winamax Wettquoten von 1,86. Alle Infos über unsere Erfahrungen mit dem Anbieter findet ihr im ausführlichen Winamax Test.

So seht ihr Frankreich - Italien im TV oder Stream:

6. September 2024, 20:45 Uhr, Prinzenpark

Übertragung Stream: DAZN

Die Partie wird am Freitagabend um 20:45 Uhr im Pariser Prinzenpark angepfiffen. Hier bestreitet die französische Nationalmannschaft einen Großteil ihrer Spiele.

Im frei empfangbaren TV können Fußball-Fans lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen. Alle anderen Partien der Nations League Saison 2024/25 sind live beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Frankreich vs Italien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankreich: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez - Zaire-Emery, Youssouf Fofana, Kante - Thuram, Mbappe, Barcola

Ersatzbank Frankreich: Areola, Samba - Digne, Konate, Clauss, Bade - Guendouzi, Kone - Griezmann, Dembele, Kolo Muani, Olise

Startelf Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Udogie, Cambiaso - Ricci, Fagioli, Pellegrini - Zaccagni, Kean

Ersatzbank Italien: Meret, Vicario - Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Okoli - Frattesi, Tonali, Brescianini - Raspadori, Retegui

Frankreich muss gegen Italien auf verletzte Spieler wie Wesley Fofana, Camavinga, Tchouameni oder Mendy verzichten. EM-Teilnehmer wie Pavard, Rabiot oder Coman wurden dieses Mal nicht einberufen. Giroud hat seine Nationalmannschaftskarriere beendet.

Auch bei Italien gab es einige Veränderungen im Vergleich zum EM-Kader. Profis wie Barella, Darmian, Jorginho, Cristante, Chiesa, Scamacca und Mancini stehen nicht im Kader. Acerbi und Scalvini fehlen verletzt.

Unser Frankreich - Italien Tipp: Unter 2,5 Tore

Frankreich und Italien haben sich fürs erste Spiel nach der EM 2024 einiges vorgenommen. Doch beide Trainer müssen auch mit vielen Veränderungen nach der Endrunde in Deutschland klarkommen.

So wird das Spiel beider Teams noch ziemlich holprig sein und die Coaches dürften zunächst auf ihre stabilen Defensiven setzen. Am Ende rechnen wir mit einem engen, umkämpften Spiel auf Augenhöhe, bei dem nicht viele Tore fallen.