Frankreich - USA Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2024

von SPORT1 Betting 23.07.2024 • 16:00 Uhr Frankreich - USA Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Olympia Herren Fußball Wette | Wie startet der Gastgeber ins Turnier?

Unser Frankreich - USA Sportwetten Tipp zum Olympia Herren Fußball Spiel am 24.07.2024 lautet: Der Olympia-Gastgeber möchte im Herren-Fußball Gold holen und trifft auf diesem Weg zum Auftakt auf die USA. Im Wett Tipp heute ist für “Les Bleus” mindestens ein Remis drin.

Offiziell werden die Olympischen Sommerspiele in Paris am 26. Juli 2024 eröffnet. Das Fußball-Turnier der Herren beginnt aber schon zwei Tage vorher. Hier kämpfen 16 Nationen in vier Vierergruppen um acht Plätze im Viertelfinale. Wenig überraschend zählt Gastgeber Frankreich zusammen mit Argentinien und Spanien zu den großen Favoriten. Die deutsche Auswahl verpasst das Turnier, wegen dem schlechten Abschneiden bei der U-21 EM 2023. Gleich am ersten Tag geben sich die Franzosen die Ehre und treffen im Orange Velodrome von Marseille auf die U23-Auswahl der USA. Die Wettquoten sprechen hier eine deutliche Sprache.

Wir kommen bein Frankreich USA Tipp zu einem ähnlichen Ergebnis

Darum tippen wir bei Frankreich vs USA auf “DC 1/x & beide treffen”:

Im Kader der Franzosen stehen zahlreiche Bundesliga-Profis

“Les Bleus” sind Gastgeber des Turniers

Frankreich ist seit 6 Länderspielen ungeschlagen



Frankreich vs USA Quoten Analyse:

“Les Bleus” gehen mit dem Heimvorteil und einer großen Qualität im Kader in das Olympische Fußballturnier. Das schlägt sich bei der Frankreich USA Prognose auch in den Wettquoten nieder.

"Les Bleus" gehen mit dem Heimvorteil und einer großen Qualität im Kader in das Olympische Fußballturnier. Das schlägt sich bei der Frankreich USA Prognose auch in den Wettquoten nieder.

Für einen Sieg der "Tricolores" schaffen es die Quoten nicht ganz auf den Wert von 1.50. Auf der Gegenseite bringt ein Sieg der US-Boys Quoten von über 6.00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs USA Prognose: Kommt der Gastgeber mit dem Druck zurecht?

1984 holte die französische Olympia-Auswahl Gold im Fußball. Seitdem konnten “Les Bleus” aber bei den Sommerspielen nicht mehr viel reißen. Bei den letzten neun Ausgaben seit dem Olympiasieg waren die Franzosen nur noch zwei Mal am Start. So hatte man beispielsweise in Tokio 2021 viel Qualität an Boird, scheiterte aber schon nach der Vorrunde. Im eigenen Land sind die “Tricolores” nun auf Wiedergutmachung aus. Dafür hat man mit Thierry Henry einen prominenten Trainer verpflichtet.

Angeführt wird der Kader von Kapitän Alexandre Lacazette, der einer von drei Spielern ist, die älter als 23 Jahre sein dürfen. Hinzu kommen aktuelle oder ehemalige Bundesliga-Spieler wie Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Bayern-Neuzugang Michael Olise, Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Enzo Millot (VfB) oder Manu Koné (Gladbach). Seit März 2024 hat die Mannschaft fünf Testspiele absolviert. Die Bilanz kann sich mit drei Siegen und zwei Remis durchaus sehen lassen.

Die Olympia-Auswahl der USA konnte im Fußball nur 1904 auf heimischem Boden in St. Louis eine Medaille holen. Dieses Mal sind die “Stars and Stripes” erstmals seit Peking 2008 wieder beim Olympischen Fussballturnier der Männer dabei. Für die USA war meistens nach der ersten Runde oder der Gruppenphase Schluss. 2000 hatten die “Yanks” eine Medaille mit Platz 4 knapp verpasst. Das Ticket für das Turnier in Paris lösten die US-Boys als Gewinner der Concacaf-U-20-Meisterschaft.

Betreut wird die Mannschaft von Marko Mitrović, der zuvor Trainer der U-19-Auswahl der USA war. Bekanntester Spieler im Aufgebot ist womöglich Kevin Paredes vom VfL Wolfsburg. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf Tanner Tessmann und Gianluca Busio, die in Italien beim Venezia FC spielen. Im Angriff liegen die Hoffnungen auf Paxten Aaronson, Aidan Morris sowie Cade Cowell. Von den letzten sieben Länderspielen konnten die Soccer-Boys lediglich eines gewinnen (2U, 4N).

Frankreich - USA Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 1:1 Japan U23 (H), 7:0 Dominikanische Republik U23 (H), 4:1 Paraguay U23 (H), 2:2 USA U23 (H), 3:2 Elfenbeinküste U23 (H)

Letzte 5 Spiele USA: 0:2 Japan U23 (H), 2:2 Frankreich U23 (A), 3:0 Guinea U23 (H), 0:1 Marokko U23 (A), 1:1 Irak U23 (H)

Letzte 5 Spiele Frankreich vs USA:



Im März 2024 trafen beide U23-Nationalmannschaften zuletzt in Montbéliard aufeinander. Die Franzosen führten bis zur 86. Minute mit 2:0, mussten in der Schlussphase der Partie aber noch zwei Treffer zum 2:2-Endstand hinnehmen.

Das erste Testspiel im Mai 2015 hatten “Les Bleus” mit 3:1 in Toulon gewonnen. Von ihren bisherigen vier Olympia-Spielen gegen Concacaf-Teams haben “Les Bleus” drei gewonnen und eines verloren.

Alle vier Spiele endeten 4:1: es gab zwei Siege gegen Mexiko, einen gegen Guatemala und eine Niederlage gegen Mexiko. Gewinnen die Franzosen auch dieses Mal mit 4:1, bekommt ihr dafür eine Quote von 20.0.



Unser Frankreich - USA Tipp: Doppelte Chance 1/x & beide treffen

Für die USA ist das Erreichen der Olympischen Spiele schon ein großer Erfolg. In einer Gruppe mit Guinea, den USA und Neuseeland ist das Viertelfinale aber sicher auch möglich. Doch im Auftaktspiel sind die US-Boys zu Recht die Außenseiter.

Der Heimvorteil, die Formkurve und die Qualität sprechen klar für “Les Bleus”. So trauen wir den “Tricolores” auch mindestens ein Remis zu. Da die vergangenen Partien der Franzosen viele Tore auf beiden Seiten zu bieten hatten, rechnen wir auch dieses Mal nicht mit “Weißen Westen” für die beiden Torhüter.