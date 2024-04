Freiburg – Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2024

Unser Freiburg - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.04.2024 lautet: Obwohl Mainz zuletzt gute Leistungen bot, sehen wir im Wett Tipp heute die Gastgeber aus Freiburg leicht vorne.

Freiburg holte kürzlich beim Tabellenschlusslicht Darmstadt einen 1:0-Arbeitssieg und hält weiterhin Anschluss an die internationalen Plätze. Mit dem neuen Coach Bo Henriksen ist in Mainz der Erfolg zurückgekehrt. Zehn Punkte an den vergangenen vier Bundesliga-Spieltagen sprechen für sich und lassen die Hoffnung auf den Klassenerhalt wachsen.

Dennoch wird es für den FSV im Breisgau sehr schwer. Wir spielen unseren Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,73 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Mainz auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Freiburg hat nur eines der letzten 4 Heimspiele gegen Mainz verloren (2S, 1U).

Mainz wartet weiterhin im deutschen Oberhaus auf den ersten Auswärtssieg (7U, 7N).

Keines der jüngsten 7 direkten Duelle im Europa-Park-Stadion führte zwischen beiden Teams zu mehr als 4,5 Toren.

Freiburg vs Mainz Quoten Analyse:

Die Freiburg Mainz Wettquoten am Drei-Weg-Markt sind als sehr ausgeglichen zu bewerten und lassen somit auf keinen Favoriten schließen. Nur bedingt nachvollziehbar, da Mainz neben Bochum als schwächstes Auswärtsteam der Liga agiert.

In mehr als einem Drittel der Paarungen auf gegnerischem Boden haben die 05er im deutschen Oberhaus kein Tor erzielt. Wer auch diesmal nicht mit beiderseitigen Toren rechnet, darf sich in einer der zahlreichen Wett-Apps über mehr als den doppelten Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs. Mainz Prognose: Holt Mainz den ersten BL-Auswärtssieg?

Der SC Freiburg konnte in dieser Saison nicht an die starken Leistungen des Vorjahres anknüpfen und verschlechterte sich nach aktuellem Stand um drei Ränge auf Platz 8 in der Tabelle. Mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellen-Sechsten aus Frankfurt steht sogar die Conference-League-Qualifikation auf der Kippe.

Dem Team fehlt es schlichtweg an Konstanz. Direkt auf ein Erfolgserlebnis folgt im Regelfall eine Niederlage. Immerhin drei der vergangenen fünf Begegnungen brachten einen Triumph mit sich. Auf der anderen Seite gingen aber die letzten beiden Heimspiele verloren, wobei die Konkurrenz mit Leverkusen (2:3) und RB Leipzig (1:4) alles andere als einfach war. Die vorherigen zwölf Paarungen hielten auf heimischem Boden nämlich nur zwei Niederlagen bereit. Zudem standen fünf Siege und fünf Remis zu Buche.

Langzeit-Trainer Christian Streich wird den Klub im Sommer verlassen. Als Nachfolger steht bereits jetzt Julian Schuster fest, der bisweilen als Co-Trainer und Koordinator der Talentförderung in Freiburg agiert. Ob Streich ihm zum Abschied das Conference-League-Ticket schenkt, bleibt abzuwarten.

Freiburg - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 SV Darmstadt (A), 1:4 RB Leipzig (H), 3:0 Gladbach (A), 2:3 Bayer Leverkusen (H), 0:5 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 4:1 TSG Hoffenheim (H), 4:0 SV Darmstadt (H), 0:0 RB Leipzig (A), 2:0 VfL Bochum (H), 1:8 Bayern München (A)

Letzte Spiele Freiburg vs. Mainz: 1:0 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 0:0 (A)

Bereits seit Mitte Februar sitzt mit Bo Henriksen ein neuer Mann in Mainz auf der Bank. Nach nur einem mageren Sieg aus den ersten vier Begegnungen hat der neue Übungsleiter das Ruder herumgerissen und den Erfolg nach Mainz zurückgebracht. Drei Siege und ein Remis lassen keine Zweifel an den starken Leistungen zu. Fairerweise ist aber an dieser Stelle zu erwähnen, dass zwei der drei Siege gegen potenzielle Abstiegskandidaten errungen wurden. Mit 26 erbeuteten Punkten nehmen die 05er derzeit den Relegationsplatz in Anspruch. Der Rückstand auf das rettende Ufer, das momentan von Bochum belegt wird, beträgt nur einen mageren Zähler. Selbst im Falle eines Remis könnte Mainz aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses am VfL vorbeiziehen.

Nur sehr wenig Mut macht hingegen die bisherige Auswärtsbilanz. Die 05er warten weiterhin auf den ersten Saison-Triumph in der Fremde. Die vergangenen fünf Fernduelle brachten im deutschen Oberhaus nur einen mageren Zähler ein. Offensiv finden die Rheinländer auswärts mit nur elf Toren in 14 Begegnungen oftmals nicht statt. Fünf der 14 Auswärtsspiele liefen ohne eigenen Treffer ab. Sportwetten-Fans, die sich für ihren Freiburg Mainz Tipp eine 10-Euro-Gratiswette sichern möchten, müssen sich lediglich erstmals bei Intertops registrieren und die Kontoverifizierung tätigen. On top verdoppelt der Bookie die Ersteinzahlung bis zu 100 Euro.

Unser Freiburg – Mainz Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Neben Bochum fungiert Mainz als schwächster Bundesligist in der Ferne. Ob unter dem neuen Coach nun der erste Auswärtssieg resultiert, ist mehr als fraglich.

Freiburg ist nämlich zu Hause keineswegs zu unterschätzen und wird alles daran setzen, den negativen Heimtrend zu beenden. Bereits in der Hinrunde feierten die Recken aus dem Breisgau in Mainz einen knappen 1:0-Triumph. In einem knappen Duell gehen wir auch diesmal von einem ähnlichen Ergebnis aus.