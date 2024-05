French Open Tipps heute - Experten Tipps für 28.05.2024

Unsere French Open Sportwetten Tipps am 28.05.2024 lauten: Am Dienstag startet Casper Ruud als klarer Quoten-Favorit gegen Felipe Meligeni Alves. Von ihm erwarten wir im Wett Tipp heute ebenso einen glatten Sieg wie von Jan-Lennard Struff.

Am 3. Tag der French Open 2024 sind mehrere Top-Spieler in ihren Erstrunden-Matches im Einsatz. Casper Ruud zeigte sich bei der Generalprobe in Genf in bestechender Form und holte beim 250er-Turnier die Trophäe. Dieses Jahr will er nach zwei Finalteilnahmen in Folge endlich den Titel in Roland Garros. Seine Chancen für einen sauberen Auftakt im Wett Tipp heute gegen Felipe Meligeni Alves stehen gut.

Für das Duell zwischen Alex de Minaur und Alex Michelsen haben wir die höchste Quote in unseren heutigen Tennis Tipps ausgewählt. Jan-Lennard Struff sollte seine Aufgabe gegen Roman Andres Burruchaga lösen und in die zweite Runde vorpreschen.

Felipe Meligeni Alves vs Casper Ruud Prognose: Ruud auf seinem Lieblings-Belag

Casper Ruud ist dieses Jahr auf den Sandplätzen der Welt erneut hervorragend unterwegs, was auch den besten Buchmachern nicht entgangen ist. Der Norweger gewann das ATP-500-Turnier von Barcelona und brachte sich mit einem Titel beim Vorbereitungsturnier in Genf wieder stärker ins Gespräch.

Die ehemalige Nummer 2 der Welt fand sich in den letzten beiden Ausgaben der French Open jeweils im Endspiel wieder, musste sich dort aber Rafael Nadal (0:3) und Novak Djokovic (0:3) jeweils deutlich geschlagen geben.

Neun seiner zehn Titel gewann der 25-Jährige bisher auf der roten Asche und sein Saisonstart spricht mit einer Bilanz von 35-9 Siegen für großes Selbstvertrauen beim Norweger.

Sein Kontrahent, Felipe Meligeni Alves, lag in seiner Karriere stets außerhalb der Top 100, gibt sein Debüt im Hauptfeld von Roland Garros und hat erst ein Grand-Slam-Match gewonnen.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „3:0-Sieg Casper Ruud“ mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Felipe Meligeni Alves vs Casper Ruud auf „3:0-Sieg Casper Ruud“

Casper Ruud gewann in diesem Jahr bereits 2 Titel auf Sand.

Casper Ruud stand in den letzten beiden Ausgaben von Roland Garros im Endspiel.

Casper Ruud holte 11 seiner 12 Karriere-Titel auf Sandplätzen.



Felipe Meligeni Alves - Casper Ruud Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Felipe Meligeni Alves: J. Faria (2:0), Z. Kolar (2:0), N. Fatic (2:0), L. Musetti (0:2), F. Maestrelli (2:1)



Letzte 5 Spiele Casper Ruud: T. Machac (2:0), F. Cobolli (2:1), S. Baez (2:1), S. Ofner (2:1), M. Kecmanovic (1:2)



Letzte Spiele Felipe Meligeni Alves vs. Casper Ruud: -



Alex de Minaur vs Alex Michelsen Prognose: Ein gefährliches Match-Up

Wenn Alex de Minaur noch ein letztes Zeichen gebraucht hat, das die Gefahr seines Erstrunden-Gegners unterstreicht, hat er es beim Turnier in Genf bekommen. Alex Michelsen ist zwar erst 19 Jahre alt, hat es in Genf aber bis ins Viertelfinale geschafft und auf dem Weg dorthin Taylor Fritz (2:1) bezwungen.

Der US-Amerikaner hat in seinem ersten Jahr auf der ATP-Tour schon mehrere Highlights präsentiert und sogar das einzige Duell mit Alex de Minaur für sich entschieden. In Los Cabos gewann er in diesem Jahr mit 2:0 (6:4, 6:1). Ein Blick auf Gratiswetten könnte sich somit durchaus lohnen.

Alex de Minaur hat im Jahr 2024 auf Sand nur eine Bilanz von 6-4 Siegen und hat keine große Freude am einzigen Sandplatz-Grand-Slam. In seiner Karriere stand der Australier noch nie in der dritten Runde der French Open und kann nur eine Bilanz von 3-7 vorweisen.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Alex Michelsen gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 2,00 bei ODDSET!

Darum tippen wir bei Alex de Minaur vs Alex Michelsen auf „Alex Michelsen gewinnt mindestens einen Satz“

Alex de Minaur hat in seiner Karriere nur 3 von 10 Matches bei den French Open gewonnen.

Alex Michelsen gewann den einzigen direkten Vergleich (Los Cabos, 2024).

Alex Michelsen schlug beim Vorbereitungsturnier in Genf Taylor Fritz (2:1).



Alex de Minaur - Alex Michelsen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele A. de Minaur: S. Tsitsipas (0:2), F. Auger-Aliassime (2:1), R. Carballes Baena (2:0), R. Nadal (0:2), A. Fils (0:2)

Letzte 5 Spiele A. Michelsen: T. Machac (0:2), T. Fritz (2:1), A. Kovacevic (2:1), D. Novak (0:2), H. Rocha (2:1)

Letzte Spiele A. de Minaur vs. A. Michelsen: 0:2.



Roman Andres Burruchaga vs Jan-Lennard Struff Prognose: Keine Probleme für Struff

Im fortgeschrittenen Alter von gerade noch 33 Jahren hat Jan-Lennard Struff sein erstes ATP-Turnier gewonnen. Die BMW Open 2024 waren für den Warsteiner ein wichtiger Moment und haben gezeigt, auf welchem Niveau Struff mittlerweile unterwegs ist.

Auf Sand hat der Deutsche in diesem Jahr eine phänomenale Bilanz von 9-3 Siegen und obwohl er beim Masters-Turnier von Rom sein Zweitrunden-Match gegen Tsitsipas verloren hat, war seine Leistung gegen den Griechen bemerkenswert.

Burruchaga steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Hauptfeld von Roland Garros. Der 22-Jährige belegt derzeit Position 144 in der Weltrangliste und hat damit seine beste Platzierung der Karriere erreicht. Struff (41.) hat sich einen festen Platz unter den Top 50 ergattert.

Unser French Open Tipp heute: „3:0-Sieg Jan-Lennard Struff“ mit einer Quote von 1.93 bei Betano!

Darum tippen wir bei Roman Andres Burruchaga vs Jan-Lennard Struff auf „3:0-Sieg Jan-Lennard Struff“

Struff spielt eine starke Sandplatz-Saison (9-3 Siege).

Struff hat in diesem Jahr seinen ersten ATP-Titel überhaupt gewonnen - auf Sand!

Burruchaga nimmt erstmals an der 1. Runde von Roland Garros teil.



R. A. Burruchaga - J.- L. Struff Statistik & Bilanz: