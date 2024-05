French Open Tipps heute - Experten Tipps für den 26.05.2024

Unsere French Open Sportwetten Tipps am 26.05.2024 lauten: Gleich in der ersten Runde der French Open bekommt das Publikum ein Match mit Kino-Charakter. Rekord-Champion Rafael Nadal trifft auf den formstarken Alexander Zverev. Natürlich findet ihr unsere Gedanken zu diesem Duell im Wett Tipp heute.

Am 1. Tag der French Open 2024 kommt es zu ansehnlichen Duellen. Große Aufmerksamkeit zieht der Vergleich zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal auf sich. Dominik Koepfer erhält im Wett Tipp heute eine Außenseiterchance gegen Daniil Medvedev.

Zusätzlich widmen wir uns dem Erstrunden-Match von Jannik Sinner, der gegen Christopher Eubanks keine Probleme bekommen sollte. Der US-Amerikaner war zuletzt völlig außer Form und wirkte nicht wie eine große Bedrohung.

Alexander Zverev vs Rafael Nadal Prognose: Kein Happy End für Nadal

Die French Open waren in der Karriere von Rafael Nadal ein magisches Turnier. Auf den Courts von Roland Garros hat der 37-Jährige eine traumhafte Bilanz von 112-3 Siegen und erarbeitete sich damit 14 Titel.

Allerdings ist der French-Open-König vor seinem vermutlich letzten Auftritt beim einzigen Sandplatz-Grand-Slam nicht gerade in Bestform, was seinen vielen erlittenen Verletzungen zuzuschreiben ist. Erst beim vorangegangenen Masters-Turnier in Rom schied Nadal bereits in der zweiten Runde aus (0:2 vs. Hubert Hurkacz).

Zverev nahm in Rom eine vollkommen andere Abzweigung an der Kreuzung, spielte sich bis ins Finale und gewann dieses mit 2:0 gegen Jarry. Der Olympiasieger hat in dieser Saison eine fantastische Bilanz von 28-9 Siegen und in sechs Matches von Rom nur einen einzigen Satz abgegeben.

Nadal hat in dieser Spielzeit nur elf Matches absolviert (7-4 Siege) und ist bei den French Open in diesem Jahr sogar ungesetzt. Sein Wille hat ihn weit getragen, doch Zverev wird dem angeschlagenen Spanier in der ersten Runde keine Chance lassen.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Zverev gewinnt 3:0″ mit einer Quote von 2,25 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Alexander Zverev vs Rafael Nadal auf „Zverev gewinnt 3:0″

Zverev gab im gesamten Masters-Turnier von Rom nur einen einzigen Satz ab.

Rafael Nadal hat sein Zweitrunden-Match in Rom klar gegen Hubert Hurkacz verloren (0:2).

Zverev rangiert in der Weltrangliste aktuell auf Position 4, hat eine Bilanz von 28-9 Siegen.

Alexander Zverev - Rafael Nadal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Alexander Zverev: N. Jarry (2:0), A. Tabilo (2:1), T. Fritz (2:0), N. Borges (2:0), L. Darderi (2:0)

Letzte 5 Spiele Rafael Nadal: H. Hurkacz (0:2), Z. Bergs (2:1), J. Lehecka (0:2), P. Cachin (2:1), A. de Minaur (2:0)

Letzte Spiele Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: 0:1 (Aufg.), 0:2, 2:0, 2:0, 2:0.

Dominik Koepfer vs Daniil Medvedev Prognose: Kein Spaziergang für Medvedev

Zwischen Daniil Medvedev und den French Open wird vermutlich nie ein liebevolles Band entstehen. Die ehemalige Nummer 1 der Welt trat bislang sieben Mal in Roland Garros an, flog bei vier Ausgaben aber in der ersten Runde aus dem Turnier.

Die letzte Erfahrung dieser Art machte der Top-5-Spieler erst im vergangenen Jahr, als Medvedev trotz guter Frühform in der ersten Runde gegen Seyboth Wild den Kürzeren zog (2:3).

Sein Kontrahent Dominik Koepfer hat in der Vorbereitung überzeugen können und unter anderem den topgesetzten Ugo Humbert überraschend im Achtelfinale von Lyon geschlagen (2:1).

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Dominik Koepfer gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 1,60 bei ODDSET!

Darum tippen wir bei Dominik Koepfer vs Daniil Medvedev auf „Dominik Koepfer gewinnt mindestens einen Satz“

Zverev hat bei den French Open nur eine Bilanz von 7-7 Siegen.

Koepfer präsentierte sich bei den Lyon Open in guter Verfassung und zog ins Viertelfinale ein.

Medvedev schied bei 4 von 7 Teilnahmen an den French Open in der ersten Runde aus.

Dominik Koepfer - Daniil Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dominik Koepfer: T. M. Etcheverry (0:2), U. Humbert (2:1), J. Barranco Cosano (2:1), T. Paul (0:2), F. Tiafoe (2:0)

Letzte 5 Spiele Daniil Medvedev: T. Paul (0:2), H. Medjedovic (2:1), J. Draper (2:0), J. Lehecka (0:1, Aufg.), A. Bublik (2:0)

Letzte Spiele Dominik Koepfer vs. Daniil Medvedev: 0:2, 0:3, 1:3.

Christopher Eubanks vs Jannik Sinner Prognose: Disziplinierter Sinner siegt

Jannik Sinner hat das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gewonnen und steht aktuell bei einer Jahresbilanz von 28-2 Siegen. Der Südtiroler hat den bisher einzigen Vergleich mit Christopher Eubanks bei den US Open 2022 souverän gewonnen (3:0).

Die gute Form von Christopher Eubanks ist quasi nicht vorhanden. In Rom flog der 28-Jährige chancenlos mit 0:2 in der ersten Runde gegen T. Atmane aus dem Turnier (0:2). Insgesamt hat der US-Amerikaner in dieser Saison nur vier Matches auf ATP-Ebene gewonnen (4-9 Siege).

Der Sandplatz-Grand-Slam gehörte bisher nicht zu den Favoriten von Christopher Eubanks, der erst ein einziges Mal im Hauptfeld stand. Noch wartet der 28-Jährige auf seinen ersten Sieg bei den French Open.

Unser French Open Tipp heute: „Jannik Sinner gewinnt 3:0″ mit einer Quote von 1,50 bei Betway!

Darum tippen wir bei Christopher Eubanks vs Jannik Sinner auf „Jannik Sinner gewinnt 3:0″

Eubanks hat mit 4-9 Siegen noch keine gute Saison in den Knochen.

Jannik Sinner steht bei 28-2 Siegen.

Eubanks gewann noch kein einziges Match im Hauptfeld der French Open.

Christopher Eubanks - Jannik Sinner Statistik & Bilanz: