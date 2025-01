Fulham - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten | 26.1.

SPORT1 Betting 25.01.2025 • 11:00 Uhr Fulham - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Cottagers als Aufbaugegner für die Red Devils?

Unser Fulham - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.01.2025 lautet: Weiße Westen sind beim Rekordmeister Mangelware. Auch im Wett Tipp heute wird der United-Kasten nicht sauber bleiben.

Der 23. Spieltag der Premier-League-Saison 2024/25 wird an diesem Sonntag im Craven Cottage abgeschlossen. In unserer Fulham Manchester United Prognose kommt es zum Duell zweier Mannschaften, das in der Vergangenheit eigentlich nur einen Sieger kannte - und zwar die Red Devils.

Die Gäste sind aber bekanntlich historisch schlecht unterwegs, sodass wir hier von einem Tipp auf den Rekordmeister absehen würden. Stattdessen tendieren wir aus gutem Grund zum Fulham Manchester United Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Fulham vs Manchester United auf “Beide Teams treffen”:

Fulham hat in 20 der letzten 21 Premier-League-Partien getroffen.

Manchester United hat nur eines der letzten 20 Pflichtspiel-Duelle mit den Cottagers verloren.

Die Red Devils warten seit 13 Pflichtspielen auf eine Weiße Weste.

Fulham vs Manchester United Quoten Analyse:

Es ist noch nicht lange her, da haben die Fulham Manchester United Quoten noch klar in Richtung der Red Devils ausgeschlagen. Im kommenden Aufeinandertreffen sind sie gemäß der Quotenverteilung der Bookies, die immer mehr auf Apple Pay Sportwetten setzen, aber die Außenseiter. Wer auf die Gäste setzt, der erhält nämlich Quoten bis 3,20.

Die Fulham Manchester United Wettquoten für einen Tipp auf die Cottagers liegen dagegen im Schnitt bei 2,25. Ein Blick auf die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen lässt eigentlich keinen anderen Schluss als eine Wette auf den Rekordmeister zu, doch die aktuelle Form lässt einen Auswärts-Dreier eher nicht vermuten.

Fulham vs Manchester United Prognose: Red Devils abermals mit Problemen

Fulham kann auf durchaus erfolgreiche letzte Wochen zurückblicken. Von ihren letzten elf Pflichtspielen gewannen die Cottagers zwar nur vier und damit weniger als die Hälfte. Von den übrigen sieben Partien haben sie aber nur eine verloren (6U). Die einzige Pleite in besagten letzten elf Begegnungen gab es Mitte vergangener Woche.

Der knappen 2:3-Niederlage bei West Ham ließ Fulham aber nur vier Tage später wieder einen Auswärtssieg bei Leicester City (2:0) folgen. In der Tabelle steht der Klub aus dem Westen Londons mit einer 8-9-5-Bilanz und 34:30 Toren auf Rang zehn und hat sieben Punkte mehr (33) als der kommende Gegner (26).

In unserem Fulham Manchester United Tipp verlassen wir uns auf die Treffsicherheit der Gastgeber. Nur zweimal an den bisherigen 22 Spieltagen haben sich nicht getroffen. Das erste Mal torlos blieben sie gleich am ersten Spieltag, als sie bei den Red Devils gastierten. Heißt: In 20 der letzten 21 Partien in der Premier League konnten die Cottagers ein Tor erzielen.

In jedem der letzten fünf Liga-Spiele konnte Fulham genau zwei Tore schießen. Mit dem sechsten aufeinanderfolgenden Spiel mit mindestens zwei Treffern in der höchsten englischen Spielklasse würden die Londoner ihren Vereinsrekord aus dem Jahr 1966 einstellen. Ihre in dieser Saison im Schnitt 1,6 erzielten Treffer pro Partie sind dagegen ihr historischer Bestwert innerhalb einer Premier-League-Spielzeit.

Fulham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fulham: 2:0 Leicester City (A), 2:3 West Ham (A), 4:1 Watford (H), 2:2 Ipswich Town (H), 2:2 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Glasgow Rangers (H), 1:3 Brighton (H), 3:1 Southampton (H), 1:1, 5:3 i.E. Arsenal (A), 2:2 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Fulham vs. Manchester United: 0:1 (A), 2:1 (A), 0:1 (H), 1:2 (A), 1:3 (A)

Historisch sind auch einige Werte der Gäste, allerdings historisch schlecht. Nach 22 Spieltagen kann Manchester United gerade einmal sieben Siege vorweisen (5U, 10N). Aktuell stehen die Red Devils auf Platz 13 und sind mit zehn Punkten Abstand den Abstiegsrängen näher als dem internationalen Geschäft (12 Punkte Rückstand auf Platz 6).

Trainer Ruben Amorim selbst sprach kürzlich vom “schlechtesten Manchester United aller Zeiten”. Sechs der letzten neun Liga-Spiele hat der Rekordmeister verloren (2S, 1U). Sieben Niederlagen in zehn Partien gab es zuletzt vor 36 Jahren - ein Negativrekord, den man am Sonntag keinesfalls einstellen will.

Besonders interessant: In acht der letzten neun Premier-League-Partien gerieten die Red Devils mit 0:1 in Rückstand - ein Szenario, das wir uns auch im Rahmen unserer Fulham Manchester United Prognose vorstellen können. Seit Amorims Amtsantritt kassierte kein anderes Team öfter das erste Gegentor des Spiels.

Bei Interwetten erhält man für den Tipp darauf, dass die Cottagers am Sonntag das erste Tor erzielen, eine Quote von 1,85. Falls ihr mit diesem Buchmacher noch nicht vertraut seid, erfahrt ihr alles Wissenswerte über ihn in unserem Interwetten Testbericht . Ein Gegentor für die Gäste ist auch aufgrund der Tatsache, dass sie in ihren letzten 13 Pflichtspielen nie die Null halten konnten, jedenfalls sehr wahrscheinlich.

So seht ihr Fulham - Manchester United im TV oder Stream:

26. Januar 2025, 20 Uhr, Craven Cottage, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Der Bezahlsender Sky hält die Rechte an der Premier League und dementsprechend zeigt er auch diese Partie im TV und Stream. Als Alternative zu Sky ist noch der Streamingdienst WOW zu erwähnen, bei dem sich diese Begegnung ebenfalls streamen lässt.

Beim Blick auf die letzten direkten Duelle müsste sich unsere Fulham Manchester United Prognose eigentlich klar auf die Seite der Gäste schlagen. Diese haben nämlich nur eines der letzten 20 Aufeinandertreffen (18 Mal Premier League, 2 Mal FA-Cup) verloren und 16 der übrigen 19 Begegnungen gewonnen (3 U).

Fulham vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Wilson, Lukic, Smith-Rowe, Berge, Iwobi; Jimenez

Ersatzbank Fulham: Benda, Cairney, King, Diop, Reed, Pereira, Sessegnon, Rodrigo Muniz, Traore

Startelf Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Garnacho, Fernandes; Zirkzee

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, de Ligt, Yoro, Collyer, Malacia, Eriksen, Casemiro, Antony, Hojlund

Von den letzten acht Gastspielen im Craven Cottage haben die Red Devils kein einziges verloren und die letzten sieben dort allesamt gewonnen. Dennoch können wir uns nicht dazu durchringen, einen Fulham Manchester United Tipp in Richtung der Gäste zu empfehlen. Dazu waren die letzten Auftritte einfach zu schwach.

Festhalten muss man allerdings auch, dass Man United am Donnerstag einen moralisch wichtigen Sieg in der Europa League feiern konnte. Nachdem man in der Battle of Britain gegen die Glasgow Rangers in der 88. Minute das Gegentor zum 1:1 kassiert hatte, gelang den Red Devils in der Nachspielzeit doch noch der Treffer zum 2:1-Sieg.

Unser Fulham - Manchester United Tipp: “Beide Teams treffen”

Auf den Sieg gegen die Schotten würden wir aber nicht allzu viel geben. Am vorletzten Wochenende hatte United bei Arsenal im FA Cup gewonnen (wenn auch nur im Elfmeterschießen) und eine Woche später daheim gegen Brighton trotzdem klar mit 1:3 verloren. Vor diesem Hintergrund erscheint uns eine Torwette die beste Alternative zu sein.

Fulham traf in 20 der letzte 21 Spiele, während der Rekordmeister 13 Mal in Folge nicht zu Null spielen konnte. Die Cottagers sind nun aber mal der Lieblingsgegner der Red Devils, sodass wir insgesamt sehr stark davon ausgehen, dass es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen.