Fürth - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Fürth - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Nach dem Fürther Schützenfest am vergangenen Spieltag erwarten wir auch in unserem Wett Tipp heute wieder einige Treffer des Kleeblatts.

Drei Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Bundesliga können theoretisch immer noch neun Mannschaften absteigen. Mittendrin im Abstiegskampf befindet sich auch Braunschweig, das ein noch sehr interessantes Restprogramm vor sich hat. Am Samstag gastiert die Eintracht zunächst bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, ehe es dann gegen die direkten Konkurrenten Wiesbaden und Kaiserslautern geht. Für die Franken ist die Saison mehr oder weniger gelaufen, was aber nicht heißt, dass sie sich nicht mehr ins Zeug legen. Der letzte Spieltag hat genau das Gegenteil bewiesen.

Wir erwarten am Ronhof ein munteres Match und entscheiden uns für den Wett TIpp heute „Fürth über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,15 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Fürth vs Braunschweig auf „Fürth über 1,5 Tore“:

Fürth konnte in jedem der letzten 13 Heimspiele treffen.

Am letzten Spieltag schlug das Kleeblatt Wiesbaden auswärts mit 5:3.

Braunschweig verlor zuletzt mit 0:4 zu Hause gegen den HSV.



Fürth vs Braunschweig Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter mit deutscher Lizenz gibt es bei dieser Begegnung keinen Favoriten. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind bei einigen der Bookies identisch und bewegen sich im Bereich von 2,50 bis 2,58. Für einen Tipp auf eine Punkteteilung gibt es Wettquoten bis 3,80.

Sicher sind sich die Buchmacher bei der Frage, ob beide Teams zum Torerfolg kommen. Angesichts von Quoten von höchstens 1,60 für die Wettoption „Beide Teams treffen“ kann deren Antwort nur „Ja“ lauten. Dabei ist die Gegenwette angesichts von Quoten bis 2,25 lukrativer. Warum das eine gute Alternative ist, sehen wir noch im Folgenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Braunschweig Prognose: Spielvereinigung in Torlaune

Was war das für ein Zweitliga-Spiel am vergangenen Wochenende in der hessischen Hauptstadt? In Wiesbaden lag Fürth bereits nach 18 Minuten mit 0:2 hinten, drehte die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff komplett und gewann nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich und trotz eines vergebenen Elfmeters dank zweier später Tore am Ende doch noch mit 5:3.

Für das Kleeblatt war es der zweite Sieg an den letzten drei Spieltagen (1N), mit dem es seinen leichten Aufwärtstrend zu bestätigen schien. Vor diesen letzten drei Partien hatten die Franken nämlich nur einen Dreier aus neun Partien geholt und sieben der übrigen acht Begegnungen im Unterhaus verloren (1U).

Nun will man zu Hause nachlegen und nach dem letzten 2:1-Heimerfolg über Kaiserslautern einen weiteren Heimdreier folgen lassen. In 14 der bisherigen 15 Zweitliga-Spiele in dieser Saison konnten die Fürther treffen. Zuletzt ist ihnen mindestens ein eigenes Tor in 13 Heimpartien in Folge gelungen.

Insofern ist ein Tor am Samstag fast schon eine Bank. Damit fehlt aber auch nur noch ein weiterer Treffer, damit der Tipp „Fürth über 1,5 Tore“ auch greift. Der Sprung von einer Quote von gerade einmal 1,25 für einen Kleeblatt-Treffer hin zu einer Wettquote von 2,15 für mindestens zwei Heimtore ist jedenfalls enorm und verspricht für uns Value.

Fürth - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 5:3 Wiesbaden (A), 0:1 Düsseldorf (H), 2:1 Kaiserslautern (H), 0:2 Osnabrück (A), 1:1 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:5 HSV (H), 3:0 Osnabrück (A), 0:0 Hannover (H), 0:2 Düsseldorf (A), 5:0 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Braunschweig: 1:0 (A), 2:2 (H), 1:0 (A), 3:0 (H), 3:0 (A)



Gut möglich, dass die Spielvereinigung hier ohnehin zwei Treffer für einen Sieg erzielen muss. Denn in keinem der letzten 13 Ligaspiele konnte Fürth eine weiße Weste wahren. Die Eintracht ist dabei einer der Lieblingsgegner der Franken. Seit sechs direkten Duellen ist das Kleeblatt ungeschlagen und hat fünf dieser Begegnungen gewonnen (1U).

Und die Löwen kommen mit einer 0:4-Heimklatsche aus dem Heimspiel gegen den HSV an den Ronhof. In der Tabelle stehen sie noch auf Platz 14, allerdings ist selbst der Vorletzte Rostock nur drei Zähler entfernt. Die 4-0-11-Auswärtsbilanz, wonach der BTSV das Team mit den meisten Auswärtsniederlagen stellt, lässt nichts Gutes erahnen.

Aber: Von den letzten vier Auswärtspartien im Unterhaus konnte Braunschweig zwei gewinnen. Dabei war in den letzten Spielen der Gäste vor allem eines auffällig: Es konnte meist nur ein Team treffen. In sechs der letzten sieben Zweitliga-Spiele der Löwen gab es nicht Tore auf beiden Seiten. Zuletzt war dies fünfmal in Folge der Fall.

Insofern ist die bereits angesprochene Wette „Beide Teams treffen - Nein“ hier eine lukrative Alternative, zumal sie Quoten von bis zu 2,25 mit sich bringt. Wenn ihr für diese Option einen Bonus nutzt, könnt ihr ohnehin nichts verlieren. Eine Übersicht über aktuelle Boni liefert euch unser großer Sportwetten Bonus Vergleich.

Unser Fürth - Braunschweig Tipp: „Fürth über 1,5 Tore“

Das Hinspiel in dieser Saison hat Fürth auswärts mit 1:0 gewonnen. In vier der fünf direkten Duelle davor konnte das Kleeblatt mindestens zwei Treffer gegen die Löwen erzielen. Nach dem Schützenfest am vergangenen Spieltag trauen wir den Franken im Heimspiel gegen die Eintracht, die zuletzt mit 0:4 gegen den HSV unterging, mindestens zwei Tore zu. Die Quote für mindestens zwei Fürther Treffer ist lukrativ, wenn man bedenkt, dass sie in 14 ihrer bisherigen 15 Heimspiele treffen konnten und damit bereits ein Tor mehr oder weniger vorprogrammiert scheint.