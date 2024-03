Fürth - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2024

Unser Fürth - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.03.2024 lautet: Steffen Baumgart belegt mit dem Hamburger SV weiterhin den dritten Tabellenplatz und hat in unserem Wett Tipp heute eine gute Gelegenheit, diesen zu festigen.

In unserem Wett Tipp heute hilft die Erholung beim „Sieg HSV“, den wir zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten platzieren .

Darum tippen wir bei Fürth vs HSV auf „Sieg HSV“:

Fürth vs HSV Quoten Analyse:

Fürth vs HSV Prognose: Verlorene Stärken

Vorbei sind die Tage, an denen das Kleeblatt seine Konkurrenz mit intensiver Defensivarbeit nervte, dafür hat man nun an den Wochenenden mit einer Naturkatastrophe namens Gegentor-Flut zu kämpfen.

Jeder andere Zweitligist holte seit dem 20. Spieltag mindestens doppelt so viele Punkte wie die Spielvereinigung, was an der teils chaotischen Defensive liegt, die in den letzten drei Liga-Spielen jeweils Über 2,3 erwartbare Gegentore zuließ. Ein solcher Wert wäre in der starken Hinrunde noch undenkbar gewesen.