Fürth - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten 24.01.2025

SPORT1 Betting 23.01.2025 • 09:00 Uhr Fürth - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Pfälzer ganz oben dran?

Unser Fürth - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.01.2025 lautet: Die Grün-Weißen aus Franken rutschen in der Tabelle immer weiter ab. Auch der Wett Tipp heute verspricht keine wirkliche Besserung.

Die SpVgg Greuther Fürth spielt mit 20 Punkten nach 18 Partien ihre geteilt zweitschwächste Zweitliga-Saison. Nur 2017/18 hatte man zu diesem Zeitpunkt noch weniger Punkte auf dem Konto (18). So beträgt der Vorsprung auf Rang 17 gerade mal sechs Zähler.

In der Fürth Kaiserslautern Prognose wollen die Franken das unbedingt ändern. Wir haben aber Zweifel am Gelingen des Vorhabens und spielen mit einer Quote von 1,56 bei NEO.bet den Fürth Kaiserslautern Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance X2”:

Seit dem 6. Spieltag holte nur der Tabellenletzte Regensburg weniger Punkte (8) als Fürth (11)

An den vergangenen 10 Spieltagen hat kein anderer Verein so viele Punkte gesammelt wie Kaiserslautern (20)

FCK-Trainer Markus Anfang ist gegen das Kleeblatt noch ohne Niederlage

Fürth vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die Gäste haben in der Tabelle auf Platz 5 klare Vorteile, denn die Hausherren stehen gerade mal auf Rang 14. Trotzdem sind uns die Fürth vs Kaiserslautern Quoten keine große Hilfe, denn ein klarer Favorit ist nicht zu erkennen.

Die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,40 knapp favorisiert. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Pfälzer Fürth gegen Kaiserslautern Wettquoten zwischen 2,63 und 2,75 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Kaiserslautern Prognose: Kann die SpVgg die Heimserie ausbauen?

Jan Siewert ist schon der dritte Trainer in dieser Saison bei der SpVgg, doch noch immer hängt das Kleeblatt in der unteren Tabellenhälfte fest. Nach den Heimsiegen gegen Hertha (2:1) und Hannover (1:0) zeigte die Formkurve zwischenzeitlich nach oben, doch im letzten Spiel vor der Winterpause setzte es ein 0:5 beim HSV. In der ersten Partie des neuen Jahres kam ein 1:2 bei Preußen Münster hinzu. Dabei mussten die Franken aber fast eine Stunde in Unterzahl spielen. Greuther Fürth stemmte sich mit viel Einsatz und Willen gegen die Niederlage.

Am Ende standen die Gäste trotzdem mit leeren Händen da. Der große Lichtblick war Felix Klaus, der erst vor wenigen Tagen nach seinem Abschied in Düsseldorf zu den Grün-Weißen zurückgekehrt war. Seit dem 6. Spieltag holte nur Regensburg weniger Punkte (8) als Fürth (11). Das Kleeblatt kann aktuell den schwächsten xGA-Wert (34,8) und die drittschwächste Abwehr (35) vorweisen. Zudem kommt nur Darmstadt (1) auf weniger Weiße Westen als die Franken (3). Allerdings haben nur zwei Teams mehr Schüsse zugelassen als die SpVgg (267). Immerhin gewann Fürth die letzten zwei Heimspiele und holte dabei mehr Punkte (6) als in den ersten sieben Heimspielen dieser Saison (5).

Die Pfälzer waren schwer in die Saison 2024/25 gekommen, doch schaut man auf die letzten zehn Zweitliga-Spiele, hat kein anderer Verein so viele Punkte geholt wie der 1. FC Kaiserslautern (20). Die Ausbeute von 29 Zählern nach 18 Spieltagen konnte der Verein nur in einer Saison überbieten (2022/23: 32). Damit mischen die Männer von Trainer Markus Anfang weiter im Aufstiegsrennen mit.

Der Rückstand auf Platz 1 beträgt gerade mal zwei Punkte. Eine Problemzone ist die Defensive. Bei den Expected-Goals-Against liegt der FCK nur auf Platz 16. Bei den Gegentoren (28) klettern die „Roten Teufel“ aber auf Rang 10. Auf der anderen Seite des Spielfeldes kann Kaiserslautern die viertbeste „Shooting Accuracy“ vorweisen. 50,3 Prozent aller Schüsse kommen aufs gegnerische Tor. In der Fremde ist die Bilanz mit vier Siegen und zwei Remis, bei drei Niederlagen, leicht positiv. Wenn ihr vor eurem Fürth Kaiserslautern Tipp noch einen neuen Anbieter sucht, werdet ihr bei unserem Sportwetten Bonus Vergleich bestimmt fündig.

Fürth - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:2 Preußen Münster (A), 0:0 Unterhaching (H), 0:5 Hamburger SV (A), 1:0 Hannover 96 (H), 2:1 Hertha BSC (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:1 Ulm (H), 4:0 Bravo (H), 0:1 Köln (H), 1:5 Darmstadt (A), 3:1 Karlsruher SC (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Kaiserslautern: 2:2 (A), 2:1 (H), 2:0 (A), 1:3 (A), 1:3 (H)

Nach 27 Duellen führt Kaiserslautern die Bilanz gegen Greuther Fürth mit 15 Siegen zu neun Niederlagen an (3U). Zu Gast bei den Franken ist der direkte Vergleich mit jeweils sechs Erfolgen (1U) komplett ausgeglichen.

Das Kleeblatt ist allerdings seit drei Spielen gegen die Pfälzer ungeschlagen (2S, 1U) und holte dabei sieben Punkte. Das sind mehr als in den elf Duellen zuvor zusammen (6). In der Hinrunde gab die SpVgg allerdings eine 2-0-Führung noch aus der Hand. Last but not least wollen wir bei der Fürth Kaiserslautern Prognose noch erwähnen, dass Kaiserslauterns Trainer Markus Anfang nach sechs Zweitliga-Spielen gegen Greuther Fürth noch ohne Niederlage ist (3S, 3U).

Bei den Torschützen haben wir gleich zwei Spieler der Gäste auf dem Zettel. Seit dem 10. Spieltag sammelte im Unterhaus kein Spieler mehr direkte Torbeteiligungen als Kaiserslauterns Daniel Hanslik (5 Tore, 4 Assists). In der Hinrunde gegen Fürth kam der erste Scorerpunkt zustande.

Am vergangenen Spieltag gab Ragnar Ache beim FCK sein Comeback nach einer Verletzung. Der Angreifer liegt in dieser Saison in der Statistik „Minuten pro Tor“ auf Rang 2. Das erste seiner neun Saisontore erzielte er in der Hinrunde gegen das Kleeblatt. Bei Anbieter Winamax können wir einen passenden Fürth Kaiserslautern Tipp spielen.

Für die Wette „Ache oder Hanslik treffen“ bekommen wir in der Winamax App eine Quote von 1,94.

So seht ihr Fürth - Kaiserslautern im TV oder Stream:

24. Januar 2025, 18:30 Uhr, Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Fans kommen um ein Abo bei Sky nicht herum, denn der Bezahlsender zeigt alle Spiele der 2. deutschen Bundesliga live als Einzelspiel oder in der Konferenz. Beim Duell zwischen Fürth und Kaiserslautern ist es nicht anders.

Der Anpfiff im Sportpark Ronhof Thomas Sommer von Fürth erfolgt am Freitag um 18:30 Uhr.

Fürth vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Krahl - Elvedi, Sirch, Heuer - Gyamerah, Robinson, Kaloc, Kleinhansl, Yokota, Ritter - Hanslik

Ersatzbank Fürth: Simoni (Tor), Ronstadt, J. Zimmer, Mause, Aremu, Wekesser, Ache, Raschl, Tachie

Startelf Kaiserslautern: Körber - Jung, Dietz, L. Itter - Schulze, Meyerhöfer, Bansé, Gießelmann, Hrgota, Klaus - Futkeu

Ersatzbank Kaiserslautern: Mhamdi, Massimo, P. Müller, Popp, Srbeny, Münz, Michalski, Monika

Die Gäste müssen ohne Spahic, Toure, Zuck und Redondo auskommen. Bei den Hausherren fehlen die verletzten Noll, Calhanoglu, John, Consbruch und Green. Zudem kann der gesperrte Simon Asta nicht mitwirken.

Diese Personalie könnte eine Auswirkung auf die Fürth Kaiserslautern Prognose haben. Denn Fürth gewann nur eines der letzten 14 BL2-Spiele, in denen Asta in der Startelf fehlte.

Unser Fürth - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance X2

Das Kleeblatt konnte am vergangenen Spieltag immerhin mit Tugenden wie Einsatz, Leidenschaft oder Willen überzeugen. Mehr als einen Punkt trauen wir der SpVgg am Freitag aber trotzdem nicht zu.

Das hat vor allem mit der Formkurve der beiden Teams und dem kompletten direkten Vergleich zu tun. Zudem müssen die Hausherren ohne einen ganz wichtigen Stammspieler auskommen.