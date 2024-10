Galatasaray - Elfsborg Tipp, Prognose & Quoten 23.10.2024

SPORT1 Betting 22.10.2024 • 07:00 Uhr Galatasaray - Elfsborg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Können die Schweden erneut überraschen?

Unser Galatasaray - Elfsborg Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 23.10.2024 lautet: Der türkische Meister zeigt sich wieder mal sehr form- und heimstark. So spricht im Wett Tipp heute wieder mal alles für einen Heimsieg.

Der neue Modus in den diversen UEFA-Wettbewerben lebt auch von ungleichen Duellen und Überraschungen. Für eine der größten Sensationen in dieser Saison sorgte bisher IF Elfsborg. Die Schweden konnten am 2. Spieltag einen überraschenden 1:0-Heimsieg gegen die AS Roma feiern. Am Mittwoch sind die „Gelben“ in Istanbul zu Gast und wollen den nächsten Favoriten ärgern. Die Galatasaray Elfsborg Prognose traut den „Gulen“ allerdings nicht viel zu.

Da es uns ähnlich geht, spielen wir mit einer Quote von 1,70 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Galatasaray HC -1″.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Elfsborg auf „Sieg Galatasaray HC -1″:

Galatasaray ist in der Saison 2024/25 der Süper Lig noch ungeschlagen

Die „Aslan“ haben die beste Offensive der heimischen Liga

Elfsborg kassierte an den ersten 27 Spieltagen der Allsvenskan schon 10 Pleiten

Galatasaray vs Elfsborg Quoten Analyse:

Die IF Elfsborg kommt mit ihrem kompletten Kader gerade mal auf einen Marktwert von 24 Millionen Euro. Damit liegen die Schweden aus Sicht der Wettanbieter ohne Steuer im Vergleich mit dem türkischen Rekordmeister (262 Mio. Euro) natürlich deutlich im Hintertreffen.

So sprechen auch die Galatasaray gegen Elfsborg Quoten eine deutliche Sprache. Für einen Heimsieg bekommt ihr im besten Fall eine Höchstquote von 1,26. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste Galatasaray vs Elfsborg Wettquoten zwischen 10,0 und 12,0 auf euch.

Galatasaray vs Elfsborg Prognose: Die Offensive bleibt sehr treffsicher

In den letzten beiden Spielzeiten sicherte sich Galatasaray die Meisterschaft in der Türkei. Obwohl die Konkurrenz im Sommer kräftig aufgerüstet hat, wollen die „Löwen“ den dritten Titel in Serie. Dieser Plan scheint aufzugehen. Denn nach neun Spieltagen führt Gala die Tabelle der Süper Lig mit einem Polster von fünf Zählern an. In neun Partien ließ man mit einem 3:3 daheim gegen Kasimpasa nur einmal Punkte liegen. Hinzu kommen acht Siege und ein Torverhältnis von 27:8. Mit dem 3:0-Auswärtserfolg in Antalya hat die Mannschaft ihren Schnitt von drei Treffern pro Spiel gehalten.

Zudem hat „Cim Bom“ mit dem 13. Auswärtserfolg in Folge den Rekord des Erzrivalen Fenerbahce eingestellt. Die Teilnahme an der Champions League hatte Gala in der Quali im Duell gegen die Young Boys verpasst. So muss der Verein aus Istanbul in der Europa League ran und blick auf den Galatasaray Elfsborg Tipp. Hier gab es zum Auftakt einen 3:1-Heimsieg gegen PAOK Saloniki und ein etwas enttäuschendes 2:2 beim Riga FS. In der EL-Gruppen- oder Liga-Phase hat Galatasaray nur eines der letzten 14 Spiele verloren (8S, 5U). In dieser EL-Spielzeit stehen die „Löwen“ bei den Schüssen aufs gegnerische Tor auf Platz 1 (16) und bei den xG auf Rang 2 (4,8).

„Idrottsföreningen Elfsborg“ kommt in Schweden auf sechs Meistertitel und drei Pokalsiege. Seit 1961 kamen aber nur noch zwei Liga-Titel hinzu (2006, 2012). In der Saison 2023 verpassten die „Gule“ eine weitere Meisterschaft nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. So durfte IF in dieser Spielzeit international ran und zog zum dritten Mal nach den Spielzeiten 2007/08 und 2013/14 in eine UEFA-Gruppenphase ein. In der Europa-League-Quali musste die Mannschaft schon ab Runde 1 ran und erreichte über Pafos (Zypern), Sheriff Tiraspol, Rijeka und Molde die Gruppenphase. In dieser legten die Männer von Coach Oscar Hiljemark überraschend gut los.

Am ersten Spieltag in Alkmaar erzielten die Gelben trotz eines xG-Wertes von 0,14 und gerade mal drei Gesamtschüssen zwei Treffer und mussten sich der heimischen AZ nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. Der erste Coup folgte dann am zweiten Spieltag daheim gegen die Roma. Sicherlich hatte der Coach der Gäste einige Stammspieler geschont, am Ende konnten die „Eleganterna“ bei nur 25 Prozent Ballbesitz und 6:23 Gesamtschüssen trotzdem mit 1:0 durch ein Elfmetertor gewinnen. Die Saison 2024 der schwedischen Allsvenskan ist schon weit fortgeschritten. Nach 27 Spieltagen liegt der Klub aus Boras mit 41 Punkten aus zwölf Siegen, fünf Remis und zehn Niederlagen nur auf Platz 7. So steht man sechs Punkte hinter dem ersten Europapokal-Rang und 17 Zähler hinter Tabellenführer Malmö.

Galatasaray - Elfsborg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:0 Antalyaspor (A), 1:0 Alanyaspor (H), 2:2 Rigas FS (A), 3:3 Kasimpasa (H), 3:1 PAOK Saloniki (H)

Letzte 5 Spiele Elfsborg: 1:3 BK Häcken (H), 1:4 Sirius (A), 1:0 AS Rom (H), 3:1 Kalmar (A), 2:3 AZ Alkmaar (A)

Letzte Spiele Galatasaray vs Elfsborg:

Beide Vereine treffen am Mittwoch in der Galatasaray Elfsborg Prognose erstmals aufeinander. Galatasaray hat sein erstes Duell gegen einen schwedischen Gegner im September 1976 gewonnen. Seitdem sind die „Aslan“ in sechs Vergleichen aber ohne Sieg (2U, 4N).

Elfsborg trifft erstmals auf ein Team aus der Süper Lig. Dabei kassierten Mannschaften aus Schweden in den jüngsten fünf Gastspielen auf türkischem Boden keine Niederlage mehr (4S, 1U).

Die „Aslan“ stehen nach neun Liga-Spielen schon bei 27 Toren. Sind die Männer von Coach Okan Buruk auch am Mittwoch treffsicher? Dann solltet ihr euch bei Bet-at-home die Quote von 1,85 für den Galatasaray Elfsborg Tipp „Galatasaray Über 2,5 Tore“ sichern.

So seht ihr Galatasaray - Elfsborg im TV oder Stream:

23. Oktober 2024, 16:30 Uhr, RAMS Park, Istanbul

Übertragung Stream: RTL+

RTL hat sich in dieser Saison erneut die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League gesichert.

So ist das Duell zwischen Galatasaray und Elfsborg am Mittwoch im Stream bei RTL+ zu sehen. Im RAMS Park von Istanbul geht es schon um 16:30 Uhr los.

Galatasaray vs Elfsborg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Galatasaray: Muslera - Ayhan, D. Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Akgün - Icardi

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc (Tor) - Baltaci, Nelsson, Akman, Aydin, Kutlu, Ziyech, Yilmaz, Batshuayi, Osimhen

Startelf Elfsborg: Pettersson - Buhari, Henriksson, Yegbe - Hedlund, Thomasen, Ouma, Hult - Zeneli, Baidoo, Qasem

Ersatzbank Elfsborg: Bundgaard (Tor) Larsson, Holten, Aronsson, Abdullai, Zeneli, Baldursson, Frick, Kaib

Die Hausherren müssen in der Galatasaray Elfsborg Prognose ohne Linksverteidiger Ismail Jakobs auskommen.

Eventuell muss Starstürmer Osimhen nach seiner Verletzung noch einmal auf der Bank Platz nehmen. Icardi hatte ihn mit zwei Treffern am Wochenende aber gut vertreten.

Unser Galatasaray - Elfsborg Tipp: Sieg Galatasaray HC -1

Sicherlich darf man die Schweden nicht unterschätzen, das ist schon der AS Roma nicht gut bekommen. Denn die „Eleganterna“ stellen sich hinten rein und können aus dem Nichts ein Tor schießen. Die „Aslan“ werden aber vorgewarnt sein. Zudem wirft Galatasaray eine treffsichere und formstarke Offensive in den Ring. So sollten sich am Ende der Heimvorteil und die Qualität der Hausherren mit einem klaren Sieg durchsetzen.