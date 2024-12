Genua - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 08:00 Uhr Genua - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Genua auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen?

Unser Genua - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 21.12.2024 lautet: Die Gastgeber sind aktuell nur schwer zu bezwingen. In unserem Wett Tipp heute sollten die Neapolitaner aber mindestens einen Punkt mitnehmen.

In der Serie A erleben wir aktuell einen Dreikampf an der Tabellenspitze. Den Führenden Atalanta und den Dritten Inter Mailand trennen nur drei Punkte. Dazwischen auf Platz zwei stehen die Neapolitaner, die mit einem Sieg in unserer Genua Neapel Prognose vorübergehend wieder den Platz an der Sonne erklimmen könnten.

Die Gastgeber haben allerdings vor über eineinhalb Monaten ein Serie-A-Spiel verloren und zuletzt auch bei Milan gepunktet. Ereignisreich waren ihre Spiele aber selten.

Wir entscheiden uns daher für den Genua Neapel Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,53 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Genua vs Neapel auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Genua hat nur 3 der bisherigen 16 Serie-A-Spiele in dieser Saison gewonnen (7U, 6N).

Neapel ist seit 7 Auswärtspartien im Liga-Betrieb ungeschlagen (5S, 2U).

Napoli hat nur eines der letzten 22 direkten Duelle verloren.

Genua vs Neapel Quoten Analyse:

Die Buchmacher aus unserem Sportwetten Vergleich favorisieren die Gäste recht deutlich. Die Genua Neapel Quoten für einen Tipp auf einen Sieg der Partenopei erreichen Höchstwerte von 1,70. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 5,70 für einen Tipp auf die Hausherren.

Nach den letzten Ergebnissen der Rossoblu könnte man durchaus geneigt sein, über die Wette “Doppelte Chance 1X” nachzudenken. Die diesbezüglichen Genua Neapel Wettquoten liegen im Schnitt bei 2,15. Mit Quoten bis 2,22 für “Über 2,5 Tore” erwarten die Bookies ein eher torarmes Match.



Genua vs Neapel Prognose: Keine leichte Auswärtsfahrt für Napoli

Wieder kein Tor, aber wieder nicht verloren. Beim torlosen Remis bei AC Milan am vergangenen Wochenende gab es für Genua die zweite Nullnummer in Folge. Gleichzeitig blieben die Rossoblu damit aber auch im sechsten Serie-A-Spiel in Serie ungeschlagen. Mit vier endete der Großteil dieser Begegnungen allerdings unentschieden (2S).

Insgesamt stehen nach 16 Spieltagen schon sieben Punkteteilungen in der Bilanz Genoas. Dieser Wert wird nur von Juventus mit bereits zehn Remis überboten. Mit insgesamt nur drei Siegen gehört Genua ligaweit zu den Teams mit den drittwenigsten Dreiern. Nur die beiden Letzten Monza und Venedig haben bislang seltener gewonnen.

Auch bei der Anzahl der erzielten Treffer gibt es mit Lecce nur eine Mannschaft, die bislang weniger Tore erzielen konnte als die Grifone. Diese fanden erst 13 Mal den Weg in den gegnerischen Kasten und erzielten damit im Schnitt gerade einmal 0,8 Tore pro Partie. Zu Hause konnten sie immerhin acht und damit knapp 62 Prozent all ihrer Tore schießen.

Ansonsten sind die Rot-Blauen eines von nur zwei Teams, die in dieser Serie-A-Saison zu Hause noch nicht gewonnen haben. Mit einer 0-6-3-Bilanz stehen sie auf dem vorletzten Platz der Heimtabelle. Insgesamt gibt es in unserem Genua Neapel Tipp also wenig Argumente für die Gastgeber. Aber: Sie haben nur eines ihrer letzten fünf Heimspiele verloren (4U).

Genua - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genua: 0:0 AC Milan (A), 0:0 FC Turin (H), 2:0 Udinese (A), 2:2 Cagliari (H), 1:1 Como (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 3:1 Udinese (A), 0:1 Lazio Rom (H), 1:3 Lazio Rom (A), 1:0 FC Turin (A), 1:0 AS Rom (H)

Letzte 5 Spiele Genua vs. Neapel: 1:1 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 1:2 (H), 2:1 (H)

Nach den beiden Pleiten gegen Lazio Rom in der Coppa Italia sowie in der Serie A und dem damit einhergehenden Verlust der Tabellenführung an Atalanta hat Neapel am vergangenen Wochenende wieder in die Erfolgsspur gefunden. Bei Udinese gab es einen 3:1-Auswärtserfolg.

Damit blieb Napoli auch im siebten Serie-A-Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen (5S, 2U). Nur das erste Liga-Auswärtsmatch in dieser Spielzeit hatten die Partenopei bei Hellas Verona klar mit 0:3 verloren. Mit einer 5-2-1-Bilanz und 12:5 Toren sind sie aktuell das drittbeste Auswärtsteam Italiens, das soll auch laut Genua Neapel Prognose so bleiben.

Mit elf Gegentoren nach 16 Spieltagen stellen die Azzurri zusammen mit der Fiorentina die beste Defensive. Auf der anderen Seite haben sie mit 24 Toren die wenigsten von den Teams auf den Rängen eins bis sechs geschossen. Deswegen ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass es für den Genua gegen Neapel Tipp “Über 2,5 Tore” Quoten über 2,00 gibt.

Mit im Schnitt nur 2,2 Treffern pro Partie gehören Serie-A-Partien der Neapolitaner zu den torärmsten. Nur in den Spielen Empolis gab es weniger Treffer. Begegnungen der Rossoblu waren mit im Schnitt 2,3 Toren pro Partie nicht wirklich torreicher. Wer hier dennoch auf einige Treffer setzen will, der sollte am besten einen Sportwetten Bonus nutzen.

So seht ihr Genua - Neapel im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 18 Uhr, Stadio Luigi Ferraris, Genua

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hält die Übertragungsrechte an der italienischen Serie A. Entsprechend gibt es diese Begegnung einerseits am linearen Sender DAZN2 zu sehen, andererseits lässt sie sich auch streamen. Ein Abo bei diesem Anbieter ist dabei Voraussetzung.

Auch ein Blick auf die letzten direkten Duelle ist äußerst interessant. Denn von den letzten 22 Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine hat Napoli nur eines verloren (14S, 7U).

Genua vs Neapel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Genua: Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti

Ersatzbank Genua: Gollini, Sommariva, Norton-Cuffy, Marcandalli, Melegoni, Bohinen, Pereiro, Accornero, Masini, Ankeye, Matturo, Vogliacco, Balotelli, Vitinha

Startelf Neapel: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Ersatzbank Neapel: Caprile, Contini, Juan Jesus, Spinazzola, Zerbin, Gilmour, Folorunsho, Simeone, Ngonge, Raspadori

Warum wir uns dennoch nicht zu einem Auswärtssieg durchringen können, liegt auch in den jüngsten direkten Begegnungen begründet. In der Vorsaison trennten sich beide Klubs in Hin- und Rückspiel unentschieden.

Zu Hause kommt Genua in den letzten drei Duellen mit den Azzurri auf eine 1-1-1-Bilanz. Interessant für die Genua vs Neapel Prognose: In den letzten sechs Aufeinandertreffen in Genua konnten beide Teams treffen und es gab jedes Mal mindestens drei Tore im Spiel.

Unser Genua - Neapel Tipp: “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”

Auch für uns sind die Gäste hier grundsätzlich der Favorit. Da Neapel allerdings nur drei der letzten sieben Pflichtspiele und damit weniger als die Hälfte gewonnen hat und Genua zuletzt sechsmal in Folge ungeschlagen geblieben ist, ist eine Absicherung über die “Doppelte Chance” sicherlich nicht verkehrt.

Die bisherigen Liga-Spiele beider Klubs waren nicht sehr torreich, allerdings waren es die letzten Aufeinandertreffen im Stadio Luigi Ferraris umso mehr, sodass wir nicht zuletzt deswegen mindestens zwei Treffer in der Partie erwarten.