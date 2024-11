Georgien - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

SPORT1 Betting 15.11.2024 • 09:00 Uhr Georgien - Ukraine Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Dürfen die Ukrainer weiter hoffen?

Unser Georgien - Ukraine Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 16.11.2024 lautet: Mit einer Niederlage hätten die Ukrainer keine Chance mehr auf die ersten beiden Plätze in der Gruppe B1. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gelb-Blauen aber mindestens einen Zähler zu.

In der Nations-League-Gruppe B1 sind nach vier Spieltagen noch überhaupt keine Entscheidungen gefallen. Tschechien führt die Tabelle mit sieben Punkten an. Dahinter folgen Georgien (6 Punkte), Albanien (6 Punkte) und die Ukraine (4 Punkte). Wer schafft den Aufstieg in Liga A? Wer muss den Gang in Liga C hinnehmen? In unserer Georgien Ukraine Prognose könnte schon eine Vorentscheidung fallen. Denn beide Nationen treffen am Sonntag in Batumi direkt aufeinander.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,50 bei Bet-at-home für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Georgien vs Ukraine auf „Doppelte Chance X2″:

Georgien ist nach 10 Duellen noch ohne Sieg gegen die Ukraine

Die „Jvarosnebi“ sind seit 2 Länderspielen ohne Sieg und ohne Tor

Die „Schowto-blakytni“ haben gerade mal 3 der jüngsten 10 Partien in der Nations League verloren

Georgien vs Ukraine Quoten Analyse:

Die Gelb-Blauen finden sich auf Rang 25 der Weltrangliste wieder. Die „Jvarosnebi“ stehen im FIFA-Ranking trotz der Teilnahme an der letzten EM lediglich auf Platz 67. Dieses „Handicap“ machen die Georgier aber am Samstag mit dem Heimvorteil wett.

So rechnen die Georgien vs Ukraine Quoten mit einer recht ausgeglichenen Partie, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren. In den Sportwetten Apps bekommt ihr Quoten zwischen 2,45 und 2,57 für einen Heimsieg. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Georgien gegen Ukraine Wettquoten zwischen 2,75 und 3,05 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Georgien vs Ukraine Prognose: Schaffen die Kreuzritter die Trendwende?

Nach dem sensationellen Einzug ins Achtelfinale der EM 2024 konnte Georgien das Momentum auch mit in die Nations League nehmen. Die ersten beiden Spiele im Wettbewerb daheim gegen Tschechien (4:1) und zu Gast in Albanien (1:0) wurden gewonnen. Doch in den letzten beiden Partien kam die Offensive um Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel) und EM-Torschützenkönig Georges Mikautadze (Lyon) ins Stocken. Bei den Niederlagen gegen die Ukraine (0:1) und Albanien (0:1) blieben die „Jvarosnebi“ ohne eigenen Treffer.

Dabei kam die Mannschaft von Coach Willy Sagnol auch nur auf Expected-Goals-Werte von 0,68 und 1,33. Trotzdem ist das Land mit der Entwicklung der Auswahl natürlich hochzufrieden. So wurde der Vertrag mit dem Nationaltrainer kürzlich bis 2028 verlängert. Georgien hatte in der Nations League 2018/19 noch in der Liga D begonnen. 2022/23 glückte dann der Aufstieg in die Liga B. In 22 NL-Partien siegten die „Kreuzritter“ 13 Mal bei drei Niederlagen (6U). Im Georgien Ukraine Tipp steht nun aber eine schwierige Aufgabe bevor.

Bei der EM 2024 hatte die Ukraine in der Gruppenphase genauso viele Punkte gesammelt wie der Tabellen-Erste. Trotzdem schieden die „Schowto-blakytni“ am Ende als Gruppenletzter ganz unglücklich aus. Auch der Start in die Nations League missglückte mit Niederlagen gegen Albanien (1:2) und Tschechien (2:3). Doch die Männer von Coach Serhiy Rebrov darf man nie abschreiben. Aus den letzten beiden Partien holten die Gelb-Blauen dann vier Punkte.

Auf ein 1:0 gegen Georgien folgte ein 1:1 gegen Tschechien. Zwar stehen die Ukrainer noch auf dem letzten Platz, doch mit dem Momentum aus den letzten beiden Partien ist für die Auswahl noch alles möglich. Drei der vier Nations-League-Spielzeiten verbrachte die Ukraine in der Liga B. 2020/21 durften die „Schowto-blakytni“ sogar in der Liga A mitspielen, konnten sich dort aber nicht halten. Die Mannschaft kann im Wettbewerb eine Bilanz von acht Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen vorweisen. In den vergangenen zehn NL-Partien gab es lediglich drei Pleiten.

Georgien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 0:1 Albanien (H), 0:1 Ukraine (A), 1:0 Albanien (A), 4:1 Tschechien (H), 1:4 Spanien (A)

Letzte 5 Spiele Ukraine: 1:1 Tschechien (H), 1:0 Georgien (H), 2:3 Tschechien (A), 1:2 Albanien (H), 0:0 Belgien (H)

Letzte Spiele Georgien vs Ukraine: 0:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:1 (H)

Die Gäste gehören in der Georgien vs Ukraine Prognose nicht zu den Lieblingsgegnern der Georgier. Nach zehn Duellen warten die „Jvarosnebi“ noch immer auf den ersten Sieg gegen die „Schowto-blakytni“. Mehr als drei Remis sprangen für die Georgier bisher noch nicht heraus.

Alle drei Unentschieden holten die „Kreuzritter“ immerhin daheim. Sieben Siege und ein Torverhältnis von 17:6 sprechen aber klar für die „Gelb-Blauen“. Das Hinspiel in der Nations League am 11. Oktober ging in einer chancenarmen Partie mit 1:0 an die Ukrainer.

In vier der vergangenen fünf Aufeinandertreffen klingelte es auf beiden Seiten. Auch dieses Mal erwarten wir keine Weißen Westen. So bekommen wir für den Georgien vs. Ukraine Tipp „Beide Teams treffen“ bei Merkur Bets eine Quote von 1,87.

Was der Buchmacher alles zu bieten hat und wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser ausführlicher Merkur Bets Test.

So seht ihr Georgien - Ukraine im TV oder Stream:

16. November 2024, 18:00 Uhr, Adjarabet Arena, Batumi

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Mit Ausnahme weniger Spiele ist die UEFA Nations League fest in der Hand von DAZN. Der Streaming-Anbieter hat sich die Exklusivrechte für den Wettbewerb gesichert.

So könnt ihr das Duell zwischen Georgien und der Ukraine auch nur mit DAZN-Abo sehen. Anpfiff in Batumi ist am Samstag um 18 Uhr.

Georgien vs Ukraine: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Georgien: Mamardashvili - Gvelesiani, Kashia, Dvali - Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Lochoshvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

Ersatzbank Georgien: Loria, Gugeshasvili (Tor), Kvirkvelia, Gocholeishvili, Gvelesiani, Kalandadze, Kvekveskiri, Davitashvili, Lobzhanidze, Tsitaishvili, Shengelia, Mekvabishvili, Zivzivadze

Startelf Ukraine: Trubin - Konoplya, Zabarnyi, Talovyerov, Matviyenko - Brazhko - Hutsulyak, Shaparenko, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

Ersatzbank Ukraine: Bushchan, Riznyk (Tor), Mykolenko, Tymchyk, Bondar, Zinchenko, Zubkov, Hutsulyak, Kalyuzhnyi, Kryskiv, Nazarenko, Yarmolyuk, Yaremchuk, Vanat

Die Hausherren werden sicherlich Verteidiger Saba Goglichidze (Empoli) vermissen. Die Gäste müssen ohne Andriy Lunin (Real Madrid), Viktor Tsygankov (Girona), Vitaliy Buyalskyi, Andriy Yarmolenko und Oleksandr Pikhalyonok (alle Dynamo Kiew) auskommen.

Trotzdem hat die personelle Situation keine allzu großen Auswirkungen auf unsere Georgien Ukraine Prognose.

Unser Georgien - Ukraine Tipp: Doppelte Chance X2

Uns geht es wie den Buchmachern, deshalb rechnen wir mit einem engen und umkämpften Spiel. Die Gäste stehen dabei unter größerem Druck. Bei einer Niederlage könnten die Gelb-Blauen nur noch gegen den Abstieg in die Liga C kämpfen. Wir sehen die Ukraine aber leicht vorne und trauen ihnen in Georgien mindestens einen Punkt zu. Das hat vor allem mit dem direkten Vergleich und der jüngsten Formkurve beider Teams zu tun.