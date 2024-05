Girona - Granada Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2024

Unser Girona - Granada Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 24.05.2024 lautet: Granada wartet noch immer auf den ersten Auswärts-Dreier der Saison. Dieser wird wohl auch im Wett Tipp heute zu Gast beim Überraschungsteam aus Girona nicht zustande kommen.

Am kommenden Wochenende geht auch die spanische La Liga zu Ende. Die meisten Entscheidungen sind schon gefallen. So wird das Überraschungsteam aus Girona die Saison auf einem tollen dritten Platz beenden. Am letzten Spieltag empfangen die Katalanen noch den Granada CF, der schon als Absteiger feststeht. Hier schlagen sich die Wettquoten wenig überraschend mehr als deutlich auf die Seite der Hausherren.

Auch wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Betway die Wette “Sieg Girona mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Girona vs Granada auf “Sieg Girona mit HC -1″:

Girona ist das viertbeste Heimteam in La Liga

Granada ist 2023/24 immer noch ohne Dreier auf des Gegners Platz

Die Gironistes haben die zweitbeste Offensive der Liga



Girona vs Granada Quoten Analyse:

Aufsteiger Granada hat an 37 Spieltagen nur 21 Punkte geholt. Damit hat man 16 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Girona dagegen steht vor dem finalen Spieltag bei 78 Zählern, das können nur Real Madrid (94) und Barcelona (82) überbieten.

So gibt es bei der Girona vs Granada Prognose für einen Heimsieg gerade mal Quoten zwischen 1,22 und 1,25. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste den bis zu zwölffachen Wetteinsatz. Einen extrem riskanten Tipp auf den Außenseiter solltet ihr am besten nicht ohne die Hilfe einer Gratiswette wagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Girona vs Granada Prognose: Daheim sind die Katalanen eine Macht

Girona schrieb in dieser Spielzeit Geschichte und spielte seine beste Saison aller Zeiten. Unter anderem hatten die Katalanen am 7. Spieltag erstmals in ihrer Klub-Historie die Tabellenführung erobert und diese auch insgesamt acht Spieltage lang verteidigt. Zudem feierten die Blanquivermells in der Hinrunde den ersten Pflichtspielsieg überhaupt gegen den großen Nachbarn Barcelona (4:2). Auch das Rückspiel gegen die Blaugrana wurde daheim mit 4:2 gewonnen. Basis für die sensationelle Saison war die Heimstärke.

In 18 Heimpartien setzte es lediglich zwei Pleiten. Fünf der sieben Saisonpleiten kassierte man somit auf des Gegners Platz. Zudem führte der Offensivfußball von Coach Michel zu 78 Toren, die aktuell nur von Real Madrid (87) überboten werden. Stürmer Artem Dovbyk steht mit 21 Treffern auf Platz 2 der La-Liga-Torschützenliste. Lohn dafür ist die erste Teilnahme an einem Europapokal-Wettbewerb, dabei steigen die Gironistes gleich in der Champions League ein.

Der Granada CF wandelt seit geraumer Zeit zwischen der ersten und zweiten Liga. Zwar konnten die Andalusier in den letzten 13 Jahren drei Aufstiege feiern, doch in dieser Saison mussten die Nazaries auch den dritten Abstieg seit dem Jahr 2017 hinnehmen. In dieser Spielzeit war der GCF schon am 6. Spieltag auf den vorletzten Platz abgerutscht und hatte diesen nicht mehr hergegeben. Ein Hauptgrund für die direkte Rückkehr in La Liga 2 war die miserable Auswärtsbilanz.

Hier stehen nach 18 Gastspielen nur magere drei Punkte nach drei Remis zu Buche. Doch auch 18 Punkte aus vier Siegen und sechs Unentschieden reichen in der Heimtabelle lediglich für den vorletzten Platz. Im Laufe der Saison hatten die Verantwortlichen die Trainer Paco Lopez und Alexander Medina vor die Tür gesetzt. Doch auch unter Jose Ramon Sandoval setzte keine Trendwende ein. 72 Gegentreffer bedeuten die zweitschwächste Abwehr. 38 erzielte Tore sind immerhin der Bestwert aller Teams ab Platz 15.

Girona - Granada Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Girona: 3:1 Valencia (A), 0:1 Villarreal (H), 2:2 Alaves (A), 4:2 Barcelona (H), 2:0 Las Palmas (A)

Letzte 5 Spiele Granada: 1:2 Celta Vigo (H), 1:2 Rayo Vallecano (A), 0:4 Real Madrid (H), 0:3 Sevilla (A), 3:0 Osasuna (H)

Letzte 5 Spiele Girona vs Granada: 4:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 0:3 (A), 0:1 (H)



Die ersten vier Duelle zwischen Girona und Granada stammen aus den 40er Jahren. Damals hatte Granada mit drei Siegen und einem Remis klar die Nase vorne. Dann trafen sich beide Vereine in der Spielzeit 2010/11 in der 2. Liga wieder.

Damals entschied jede Mannschaft ihr Heimspiel für sich (2:0, 2:1). Das Hinspiel in der laufenden Saison ging in Granada dann allerdings mit 4:2 an die Katalanen. Die Gäste hatten zur Pause schon mit 3:0 geführt.

Die Hausherren konnten bis zur 85. Minute immerhin noch auf 2:3 verkürzen. Fallen auch dieses Mal über 3,5 Tore, bekommt ihr dafür bei Sunmaker eine Quote von 1,72. Am einfachsten nutzt ihr das Angebot des Bookies über die Sunmaker App.

Unser Girona - Granada Tipp: Sieg Girona mit HC -1

In Girona steht eine große Party an. Die Blanquivermells wollen am Freitag zusammen mit ihren Fans die beste Saison der Vereinsgeschichte feiern. Bevor die Feierlichkeiten beginnen, soll noch der 15. Heimsieg in dieser Spielzeit eingetütet werden.

Passenderweise ist das schwächste Auswärtsteam der Liga zu Gast, welches schon als Absteiger feststeht. Somit wäre alles andere als ein Heimsieg eine große Überraschung. Der Erfolg dürfte unserer Meinung nach sogar einigermaßen deutlich ausfallen.