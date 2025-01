Gladbach - Bochum Tipp, Prognose, Quoten | 25.01.2025

Unser Gladbach - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Der VfL schöpfte mit Punktgewinnen zuletzt wieder Hoffnung im Tabellenkeller. Da kommt die Krise Gladbachs gerade richtig. Im Wett Tipp heute trauen wir den Fohlen trotzdem eher den Heimsieg zu als dem Schlusslicht.

Am 25. Januar 2025 um 18:30 Uhr erwartet uns im Borussia-Park ein spannendes Bundesliga-Duell zwischen Gladbach und VfL Bochum. Die Fohlen, momentan auf Platz 11 mit 24 Punkten, gehen als Favorit in die Gladbach Bochum Prognose. Bochum hingegen kämpft als Tabellen-17. mit nur zwölf Punkten ums Überleben.

Gladbach hat in den letzten fünf Spielen 1,60 Tore im Schnitt erzielt, genau so viele wie Bochum. Trotzdem spricht die Heimstärke und die höhere Kaderqualität für Gladbach.

Daher lautet unser Gladbach Bochum Wett Tipp heute: „Sieg Gladbach“ zu einer Quote von 1,70 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bochum auf „Sieg Gladbach“:

Gladbach vs Bochum Quoten Analyse: