Gladbach - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser Gladbach - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Gladbach hatte zuletzt mit dem FC Bayern keinen leichten Gegner vor der Brust. Daheim gegen Schlusslicht Darmstadt dürfte es in unserem Wett Tipp heute für einen Sieg reichen.

Als krasser Außenseiter waren die Fohlen kürzlich in der Münchner-Allianz-Arena gestartet, gingen aber sogar in Front. Am Ende waren die Mannen aus Nordrhein-Westfalen dem deutschen Rekordmeister nicht gewachsen und mussten sich mit 1:3 geschlagen geben. Aufsteiger Darmstadt fand an den vergangenen beiden Spieltagen offensiv nicht statt und kassierte gegen Leverkusen (0:2) und Union Berlin (0:1) zwei Niederlagen.

Wenngleich beide Teams in einer Schaffenskrise stecken, schätzen wir die Fohlen-Elf in unserem Wett Tipp heute deutlich stärker ein. „Sieg Gladbach & Über 1,5 Tore“ wird bei Interwetten mit einer Quote von 1,77 vergütet.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Darmstadt auf „Sieg Gladbach & Über 1,5 Tore“:

Nur eines der letzten 7 BL-Heimspiele ging aus Gladbach-Sicht verloren (4S, 2U).

Darmstadt verkörpert den auswärtsschwächsten Bundesligisten (1S, 2U, 6N).

3 der 4 direkten Duelle hat die Fohlen-Elf im Borussia-Park gegen den Aufsteiger für sich entschieden (1U).



Gladbach vs Darmstadt Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff herrscht am Drei-Weg-Markt eine klare Rollenverteilung. Die Hausherren aus Nordrhein-Westfalen sind als heißer Kandidat auf den Sieg gesetzt und mit einer durchschnittlichen Quote von 1,55 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da die Borussen keines der bisherigen vier Heimspiele gegen die Darmstädter verloren haben (3S, 1U).

Falls dem Underdog jedoch ein Triumph in Mönchengladbach gelingt, steht bei den Bookies, darunter einige mit Sportwetten Einzahlungsbonus, der durchschnittlich 5,2-fache Wetteinsatz im Raum. Die vergangenen drei Duelle zwischen beiden Teams brachten drei oder mehr Tore mit sich. Laut Buchmacher-Einschätzung verhält es sich diesmal ähnlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs. Darmstadt Prognose: Setzt sich der freie Fall der Lilien fort?

Mit nur einem Sieg an den jüngsten sieben Bundesliga-Spieltagen kann bei den Fohlen von einer Formkrise gesprochen werden. Das einzige Erfolgserlebnis konnte nach einem überraschenden 3:1 gegen den VfB Stuttgart eingefahren werden (2U, 4N).

Gegenüber dem Vorjahr ist die Elf von Trainer Gerardo Seoane in der Tabelle abgerutscht und zeigt ein Polster von nur sechs Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone auf.

Immerhin vier der insgesamt fünf Saisonsiege resultierten auf heimischem Boden. Alle vier Erfolgserlebnisse kamen in den letzten sechs Heimspielen zustande (1U, 1N). Der Angriff kann sich mit durchschnittlich 1,7 Toren pro Heimspiel sehen lassen. Die Abwehr stand nur selten sicher und kassierte im Schnitt 1,5 Gegentore pro Ansetzung im Borussia-Park. Nur eines der zehn Duelle zu Hause führte zu einem „Clean Sheet“. Satte 90 Prozent der Spiele in der eigenen Arena brachten im deutschen Oberhaus drei oder mehr Tore mit sich.

Gladbach - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:3 Bayern (A), 0:0 Leverkusen (A), 1:2 Augsburg (H), 3:1 Stuttgart (H), 1:2 Frankfurt (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:2 Leverkusen (H), 0:1 Union Berlin (A), 2:2 Frankfurt (H), 0:3 Dortmund (H), 3:3 Hoffenheim (A).

Letzte Spiele Gladbach vs. Darmstadt: 3:3 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 0:0 (A), 2:0 (A).



Darmstadt löste im vergangenen Jahr als Vizemeister der 2. Bundesliga das Ticket für die Bundesliga. Der Verbleib steht aber ernsthaft auf der Kippe. Seit nunmehr 13 Bundesliga-Spieltagen warten die Lilien auf ein Erfolgserlebnis und sind am unteren Ende der Tabelle angekommen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, der momentan vom 1. FC Köln belegt wird, ist auf vier Punkte angewachsen. Um nicht gänzlich den Anschluss zu verlieren, ist eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich.

Diese muss sowohl auf heimischem Boden als auch in der Ferne bewerkstelligt werden. Die Lilien verkörpern das auswärtsschwächste Team. Fünf der insgesamt elf Punkte entführten die Darmstädter aus den gegnerischen Stadien (1S, 2U, 6N). Keines der neun Duelle in der Ferne wurde mit weißer Weste bestritten. Mit 26 Gegentoren fungiert das Schlusslicht auswärts neben Bochum (27) und Gladbach (26) als Schießbude der Liga. Immerhin verpasste die Offensive nur in einem Drittel der Fernduelle einen eigenen Treffer und blickt auf zehn Auswärtstore. Neukunden haben bei Oddset die Möglichkeit sich bis zu 100 Euro Bonus für ihren Gladbach Darmstadt Tipp zu sichern. Einfach die Oddset Anmeldung bewerkstelligen und der Bookie verdoppelt die Ersteinzahlung bis zu 100 Euro.

Unser Gladbach - Darmstadt Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Spielerisch sind die Fohlen deutlich überlegen und weisen mit 201,08 Millionen Euro mehr als den 4,5-fachen Kader-Marktwert der Lilien (42,65 Mio.) auf. Obendrein haben die Darmstädter in der Ferne über die gesamte Bundesliga-Saison keinen guten Eindruck hinterlassen und verkörpern das schwächste Auswärtsteam.

Da beide Mannschaften defensiv mit 41 (Gladbach) bzw. 49 Gegentoren (Darmstadt) nicht stabil stehen, tendieren wir darüber hinaus zu mindestens zwei Treffern im Spiel.