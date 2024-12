Gladbach - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 08:56 Uhr Gladbach - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer punktet im Duell der Borussen?

Unser Gladbach - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: Die Schwarz-Gelben wollen endlich ihre Auswärts-Misere in der Liga beenden. Im Wett Tipp heute zu Gast bei den Fohlen trauen wir dem BVB aber maximal ein Remis zu.

Für Borussia Dortmund endete am Samstag mit dem 1:1 im deutschen Clasico eine wegweisende Woche. Auf zwei Siegen, gegen Freiburg und Dinamo Zagreb, und dem Remis gegen die Bayern lässt sich bis zur Winterpause aufbauen. Doch wenn die Dortmunder wieder unter die Top 4 der Bundesliga kommen wollen, müssen sie endlich ihre notorische Auswärtsschwäche abstellen. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Samstag im Borussen-Duell in Mönchengladbach. Die Quoten der Gladbach Dortmund Prognose schlagen sich dabei schon mal auf die Seite der Gäste.

Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,73 bei Merkur Bets den Gladbach Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Dortmund auf “Doppelte Chance 1X”:

7 der letzten 8 Duelle der beiden Borussias endeten mit einem Heimsieg

Dortmund wartet saisonübergreifend seit 7 BL-Auswärtsspielen auf einen Dreier

Gladbach hat die letzten 4 Heimspiele alle gewonnen

Gladbach vs Dortmund Quoten Analyse:

Der BVB geht auf Platz 5 in den 13. Spieltag. Die Schwarz-Gelben haben fünf Plätze und drei Punkte Vorsprung auf Mönchengladbach. Trotz der extrem schwachen Bilanz der Westfalen in der Fremde gehen die Gäste anhand der Gladbach vs Dortmund Quoten als leichte Favoriten auf den Platz.

Für einen Dreier des Auswärtsteams bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,05. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren bei den besten Buchmachern mit Gladbach gegen Dortmund Wettquoten um 3,40 belohnt.

Gladbach vs Dortmund Prognose: Kann der BVB den Auswärtsbann brechen?

Die Gladbacher fuhren am vergangenen Wochenende mit fünf Spielen ohne Niederlage und elf von 15 möglichen Punkten zum Angstgegner Freiburg. Dort machten die Männer von Coach Gerardo Seoane auch kein schlechtes Spiel. Allerdings fehlte den Fohlen vorne und hinten die Konsequenz im letzten Drittel. Alleine Alassane Plea, der in den vergangenen drei Heimspielen auf zwei Tore und drei Assists kam, ließ beim Stand von 0:0 zwei Top-Chancen liegen.

Die Hausherren dagegen waren eiskalt und bestraften die Nachlässigkeiten des Gegners in der Defensive sehr effektiv. So setzte es eine 1:3-Pleite, mit der Mönchengladbach die Serie zu Gast bei den Breisgauern ohne Sieg auf 17 Partien ausbaute. Diese Niederlage war aber kein Rückfall. Die Borussia steht auf Rang 10 und hat nur drei Zähler Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz. Zudem macht die Heimbilanz Hoffnung. Gladbach hat die letzten vier Heimspiele alle gewonnen und will diese Serie im Gladbach Dortmund Tipp ausbauen.

Beinahe hätte der BVB den Bayern am vergangenen Samstag die erste Niederlage unter Coach Kompany in einem nationalen Pflichtspiel zugefügt. Bis zur 85. Minute lagen die Dortmunder durch das dritte Tor in Serie von Jamie Gittens in Führung. Doch dann erzielte Jamal Musiala den Treffer für die Gäste zum verdienten 1:1-Endstand. Den verpassten Sieg konnten die Spieler und Verantwortlichen schnell abhaken. Denn seit dem 2:1-Heimsieg daheim gegen RB Leipzig stimmt die Richtung der Mannschaft. In dieser Partie hatte Coach Nuri Sahin auf ein 4-3-3 umgestellt.

In diesem System steht die Borussia defensiv stabiler und kann auf unterschiedliche Weise zu Abschlüssen kommen. Mit 36,5 Prozent können die Westfalen auch die zweitbeste Chancenverwertung nach Frankfurt vorweisen. Durch das Remis gegen den Rekordmeister hat Dortmund zudem seinen Status als bestes Heimteam der Liga bestätigt. In dieser Hinsicht hat man mit 19 Zählern aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Augsburg. Doch in der Fremde steht immer noch eine Bilanz des Grauens in der Statistik. Der BVB wartet saisonübergreifend seit sieben BL-Auswärtsspielen auf einen Dreier (1U, 6N). Nur der VfL Bochum (0 Punkte) kommt in der Auswärtstabelle auf eine schlechtere Ausbeute.

Gladbach - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:3 Freiburg (A), 2:0 St. Pauli (H), 3:1 Preußen Münster (H), 0:0 RB Leipzig (A), 4:1 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Bayern München (H), 3:0 Dinamo Zagreb (A), 4:0 Freiburg (H), 1:3 Mainz (A), 1:0 Sturm Graz (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Dortmund: 1:2 (H), 2:4 (A), 2:5 (A), 4:2 (H), 0:6 (A)

Das Duell der beiden Borussias wurde schon 131 Mal ausgetragen. Der BVB liegt mit 60 Siegen zu 36 Niederlagen recht klar vorne (35U). In Mönchengladbach spricht die Bilanz aber mit 25 Erfolgen in 66 Heimspielen, bei 20 Pleiten, knapp für die Gastgeber (21U).

Sieben der letzten acht Partien endeten mit einem Heimsieg. Eine Ausnahme war das Rückspiel der vergangenen Saison, als Dortmund mit 2:1 bei den Fohlen gewonnen hat. Keines der letzten 22 Borussen-Duelle in der Bundesliga endete unentschieden, deshalb ist dies auch in der Gladbach Dortmund Prognose kein Thema.

In den letzten fünf Vergleichen fielen 28 Treffer. Das sind im Schnitt über fünf Tore pro Spiel. Auch dieses Mal rechnen die Bookies wieder mit einigen Treffern. Für den Gladbach vs. Dortmund Tipp “Über 3,5 Tore” gibt es bei AdmiralBet gerade mal eine Quote von 2,00.

Gladbach vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Friedrich, Itakura, Ullrich - Reitz, Weigl, Honorat, Plea, Hack - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Omlin (Tor), Chiarodia, Elvedi, Fukuda, Ngoumou, Lainer, Stöger, Sander, Cvancara

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini - F. Nmecha, Sabitzer, P. Groß, Beier, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer (Tor), Kabar, Azhil, Campbell, Duranville, Süle, Malen, Yan Couto, Reyna, Can

Die Gäste müssen voraussichtlich nur auf den verletzten Adeyemi verzichten. Emre Can kehrt nach seiner Rotsperre wieder in den Kader zurück.

Bei den Hausherren fallen die verletzten Netz und Neuhaus aus. Bei so wenigen Ausfällen dürfte die Personalsituation keine große Auswirkungen auf die Gladbach Dortmund Prognose haben.

Unser Gladbach - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X

Seit geraumer Zeit fällt es schwer, in der Bundesliga in der Fremde auf den BVB zu setzen. Daran ändert sich auch am Samstag nicht viel. Sicherlich zeigt die Formkurve bei den Dortmundern aktuell nach oben, zudem hat man auch nicht mehr so viele Ausfälle zu beklagen. Doch die Fohlen waren zuletzt auch recht form- und heimstark. Zudem hatte bei dieser Paarung zuletzt meistens das Heimteam die Nase vorne. So können wir Schwarz-Gelb am Ende nicht mehr als einen Punkt zutrauen.