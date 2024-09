Gladbach - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 14.9.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 06:00 Uhr Gladbach - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Holt sich der VfB den ersten Dreier?

Unser Gladbach - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Der amtierende Vizemeister kann mit dem Start in die neue Saison nicht zufrieden sein. Im Wett Tipp heute dürfte aber mindestens ein weiterer Punkt hinzukommen.

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach krönte sich der VfB am 34. Spieltag der vergangenen Saison zum Vizemeister. Schon am kommenden Wochenende stehen sich beide Vereine in der Gladbach VfB Stuttgart Prognose erneut gegenüber. Die Fohlen empfangen die Stuttgarter im eigenen Stadion und sind auf Wiedergutmachung aus. Die Wettquoten schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Gäste.

Wir entscheiden uns für den Gladbach VfB Stuttgart Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Gladbach vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Gladbach wartet seit 6 Heimspielen auf einen Sieg und konnte nur eine der letzten 9 Partien im Borussia Park gewinnen

Der VfB war in der Vorsaison das zweitbeste Auswärtsteam der Liga

Unter Coach Hoeneß blieb Stuttgart nie in drei BL-Partien in Serie ohne Sieg

Gladbach vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Fohlen hatten die Vorsaison lediglich auf Platz 14 beendet. Das ist sicher einer der Gründe, warum die Hausherren im Duell gegen den amtierenden Vizemeister als leichter Außenseiter ins Rennen geschickt werden. So bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren Gladbach VfB Stuttgart Quoten im Schnitt von 2,80.

Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Gladbach vs. VfB Stuttgart Wettquoten zwischen 2,25 und 2,35 belohnt. Wenn ihr für diesen Tipp auf der Suche nach einem neuen Anbieter seid, findet ihr hier die aktuell besten Sportwetten Bonus Angebote.

Gladbach vs VfB Stuttgart Prognose: Endet die nächste Negativserie der Fohlen?

Am Ende der Vorsaison hatte Gladbach lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Trotz dieser schwachen Spielzeit durfte Trainer Gerardo Seoane bleiben. Im Sommer wurde auf dem Transfermarkt vor allem die Offensive verstärkt. Dabei hatten die Fohlen in der Vorsaison 67 Gegentreffer hinnehmen müssen. Nur Darmstadt (86) und Bochum (74) hatten eine schwächere Defensive. Zum Auftakt der neuen Saison setzte es eine knappe 2:3-Heimpleite gegen Meister Leverkusen.

Dann folgte vor der Länderspielpause mit dem 2:0 in Bochum der erste Dreier der neuen Saison. Vor allem die Neuzugänge Tim Kleindienst, Kevin Stöger und Philipp Sander sorgten dabei für Schwung. Damit endete für den Verein vom Niederrhein eine Serie von sieben BL-Spielen in Folge ohne Sieg. Nun soll im Gladbach VfB Stuttgart Tipp auch die Heim-Misere gestoppt werden. Denn seit sechs Heimspielen sind die Männer von Coach Seoane ohne Sieg und holten dabei nur drei Punkte. In der Länderspielpause gab es einen 4:1-Testspiel-Sieg gegen Venlo.

Der VfB ist noch nicht wirklich in der neuen Saison angekommen. Sowohl im Supercup in Leverkusen als auch in der Bundesliga in Freiburg und gegen Mainz lagen die Schwaben in Führung. Am Ende gab der Vizemeister die Partien aber jeweils aus der Hand und konnte nur gegen Mainz noch ein Remis retten (3:3). So haben die Brustringträger aktuell gerade mal einen Punkt auf dem Konto. Das ist die schlechteste Zwischenbilanz seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2020.

Zudem stellt die Truppe von Coach Sebastian Hoeneß zusammen mit Augsburg aktuell die schwächste Abwehr der Liga (6). Auf der Gegenseite hat der VfB in den letzten 18 Liga-Spielen immer mindestens ein Tor erzielt. Nun soll der erste Dreier in der Fremde her. 2023/24 hatte lediglich Meister Leverkusen mehr Auswärtspunkte geholt als die Schwaben. Zehn der 17 Gastspiele konnten die Stuttgarter gewinnen. Allerdings holte man aus den letzten vier Partien in der Fremde gerade mal vier Punkte.

Gladbach - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:0 Bochum (A), 2:3 Leverkusen (H), 3:1 Erzgebirge Aue (A), 1:0 Racing Straßburg (H), 2:0 Racing Straßburg (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 4:1 Kaiserslautern (H), 3:3 Mainz (H), 5:0 Preußen Münster (A), 1:3 SC Freiburg (A), 3:4 n.E. Bayer Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs VfB Stuttgart: 0:4 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 3:1 (H), 2:3 (A)

Beide Mannschaften standen sich schon 110 Mal gegenüber. Der VfB führt den Vergleich mit 44 Siegen zu 36 Niederlagen an. Von den letzten zehn Gastspielen bei den Fohlen konnte Stuttgart aber nur eines gewinnen (3U, 6N).

Seit sechs Spielen gab es bei dieser Paarung auch keinen Auswärtssieg mehr. Die jeweiligen Gäste holten in diesem Zeitraum nur einen Punkt. Auf der Gegenseite konnten die Schwaben schon 15 Mal am Niederrhein gewinnen.

In der Vorsaison erzielte Tim Kleindienst in den beiden Duellen gegen den VfB insgesamt drei Tore. Damit sind die Schwaben in der Bundesliga der Lieblingsgegner des Stürmers. Kommt am Samstag in der Gladbach VfB Stuttgart Prognose ein weiterer Treffer des Angreifers hinzu?

Dann bekommt ihr bei Sunmaker für den Tipp „Kleindienst trifft“ Wettquoten von 2,75. Bei unseren Sunmaker Erfahrungen haben wir das Wettprogramm sowie alle Vor- und Nachteile des Anbieters unter die Lupe genommen.

So seht ihr Gladbach - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

14. September 2024, 15:30 Uhr, Borussia Park

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Anpfiff der Partie im Borussia Park ist um 15:30 Uhr.

Die Partien der Bundesliga am Samstagnachmittag sind bei Sky zu sehen.

Gladbach - VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Sander, Weigl, Honorat, Plea, Stöger - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Nicolas - Chiarodia, Friedrich, Neuhaus, Reitz, Hack, Ngoumou, Cvancara, Lainer

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stenzel, Chase, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Leweling, Führich, Millot - Undav

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow - Krätzig, Diehl, Woltemade, Rieder, Vagnoman, Demirovic, Touré, Hendriks

Trainer Gerardo Seoane hat nach dem Sieg in Bochum wenig Grund, seine Startelf im Gladbach VfB Stuttgart Tipp zu ändern.

Auch beim VfB werden trotz des etwas holprigen Starts nicht allzu viele Änderungen in der ersten Elf erwartet.

Unser Gladbach - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Hausherren wollen den Schwung vom Sieg in Bochum mit ins kommende Heimspiel nehmen. Zudem macht auch der direkte Vergleich gegen den VfB Hoffnung. Doch bei den Fohlen ist längst noch nicht alles im grünen Bereich.

Gegen die Offensive der Schwaben wartet auf die Abwehr in der Gladbach VfB Stuttgart Prognose viel Arbeit. Der Angriff konnte vor der Länderspielpause „nur“ gegen einen vermeintlich schwachen Gegner glänzen. Nun wartet ein anderes Kaliber.

So trauen wir den Gladbachern, die lediglich eines der letzten neun Heimspiele gewinnen konnten, maximal einen Punkt gegen den Vizemeister zu. Die Zuschauer dürfen sich am Samstag aber über ein paar Tore freuen.