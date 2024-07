Griekspoor - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

Griekspoor - Alcaraz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Tennis Olympia 2024 Wette | Was hat Tallon Griekspoor zu bieten?

Griekspoor - Alcaraz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Tennis Olympia 2024 Wette | Was hat Tallon Griekspoor zu bieten?

Unser Griekspoor - Alcaraz Sportwetten Tipp zum Tennis Olympia 2024 Match lautet: Carlos Alcaraz hat die letzten beiden Grand-Slam-Turniere für sich entschieden und gilt als der große Favorit auf Gold bei Olympia. Für unseren Wett Tipp heute haben wir eine Over-/ Under-Wette vorbereitet.

Weder Griekspoor (6:2, 6:3) noch Alcaraz (6:3, 6:1) hatten in ihrem vorherigen Match bei den Olympischen Spielen mit größerer Gegenwehr zu kämpfen. Der Niederländer brachte sein Match gegen Petros Tsitsipas ziemlich schnell über die Bühne (1:02 h), schlug 26 Winner sowie acht Asse bei nur einem Doppelfehler und zeigte sich in guter Verfassung. Von einer guten Verfassung bei Alcaraz zu sprechen, wäre vermutlich eine Untertreibung. Der Spanier schwebt auf einer Erfolgswelle und hat zwei von drei Grand-Slam-Turnieren des Kalenderjahres 2024 für sich entschieden. Im Wett Tipp heute erwarten wir dennoch eine engere Kiste und setzen bei Tipwin mit einer Quote von 1,80 auf „Über 18,5 Spiele“.