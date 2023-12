Grizzlies - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Vier Spiele müssen die Grizzlies noch auf ihren suspendierten Superstar Ja Morant verzichten, dessen offensive Fähigkeiten in Memphis in der bisherigen Saison schmerzlich vermisst werden.

Während sich die Defensive des Teams aus Tennessee langsam in gewohnte Sphären bewegt, hapert es im Angriff mehr als nur ein wenig.

Wir gehen in diesem Duell mit den offensiv starken Mavs und entscheiden uns für eine „Mavericks gewinnen mit HC -6,5″ Wette mit einer Quote von 2,57 bei Betano.

Darum tippen wir bei Grizzlies vs Mavericks auf „Mavericks gewinnen mit HC -6,5″:

Die Grizzlies verloren drei der letzten vier Heimspiele.

Die Mavericks gewannen fünf der letzten acht Gastspiele in dieser Saison.

Luka Doncic erzielte in den letzten drei Spielen gegen Memphis mindestens 32 Punkte.

Grizzlies vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Mavericks werden auch von den besten neuen Buchmachern als leichter Favorit gesehen und bekommen eine Siegquote von 1,72 zugewiesen. Diese ist durchaus verlockend, vor allem wenn man bedenkt, dass die Texaner auf Platz 3 der Western Conference stehen und Memphis auf Platz 13. Die Siegquote für das Heimteam liegt mit 2,18 nur unwesentlich höher.

Die Over/Under-Line bei den Gesamtpunkten im Spiel liegt bei soliden 228,5 Zählern und einer Quote in Höhe von 1,90. Luka Doncic wird standesgemäß als wahrscheinlichster Tipp für den Spieler mit den meisten Punkten im Spiel gesehen, so liegt die Quote dafür bei sehr niedrigen 1,28.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Grizzlies vs Mavericks Prognose: Können die Grizzlies erneut gegen die Mavericks gewinnen?

Es gibt kein anderes Team in der NBA, das in der Frühphase der Saison so gebeutelt wurde wie die Grizzlies. Franchise-Player Ja Morant wurde wegen Fehltritten außerhalb des Basketballfeldes für die ersten 25 Spiele der Saison gesperrt, dazu gesellten sich noch Verletzungen in Hülle und Fülle. So steht Memphis mit einer Bilanz von 6-15 auf dem 13. Platz im Westen und muss um die vor der Saison sicher geglaubte Teilnahme an den Playoffs bangen.

Vor allem im Angriff konnte keiner der Ersatzspieler die Ausfälle auch nur im Ansatz kompensieren, mit einem Offensiv Rating von nur 106,8 stehen die Grizzlies auf dem vorletzten Platz der Liga. Im Defensiv Rating konnte man sich immerhin zuletzt auf Rang 9 hocharbeiten und stellt insgesamt das sechstschlechteste Team mit einem Net-Rating in Höhe von -5,9.

Die Mavericks hingegen starteten brandheiß in die laufenden Spielzeit und konnten neun der ersten zwölf Spiele gewinnen. In der Folge setzte es jedoch fünf Niederlagen in neun Spielen und so steht das Team von Coach Jason Kidd mit einer Bilanz von 13-8 auf Rang 3 im Westen. Dallas stellt erwartungsgemäß eine starke Offensive um ihren Superstar Luka Doncic, mit einem Rating in Höhe von 119,3 liegt man auf Rang 4 im Ligavergleich.

Dafür müssen die Teaxaner in der Verteidigung oft Federn lassen und stehen nur auf Platz 22 mit einem Rating von 116,1. Das ergibt ein Net-Rating in Höhe von +3,2, was noch für Platz 12 in der NBA reicht. Luka Doncic führt seine Farben wie immer in den meisten Kategorien an und legt mit 31/8/9 die meisten Punkte/Rebounds/Assists auf.

Grizzlies - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Grizzlies: 103:127 Timberwolves (H), 116:102 Pistons (A), 109:116 Suns (A), 108:94 Mavericks (A), 105:91 Jazz (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 125:112 Trail Blazers (A), 147:97 Jazz (H), 120:126 Thunder (H), 94:108 Grizzlies (H), 121:115 Rockets (H).

Letzte 5 Spiele Grizzlies vs. Mavericks: 108:94 (A), 110:125 (H), 112:108 (H), 104:88 (A), 112:108 (H).

Die höchste Last im Angriff liegt bei den Grizzlies im Moment auf den Schultern von Desmond Bane. Der Shooting Guard muss jedoch ohne Ja Morant an seiner Seite sehr oft den Ballvortrag übernehmen, was nicht unbedingt zu den Stärken des Edelschützen zählt. Mit im Schnitt 24 Punkten pro Partie und einer Dreier-Quote in Höhe von 38% spielt der Amerikaner jedoch eine zumindest ordentliche Saison bisher.

Abgesehen von Bane, treffen die Grizzlies ihre Distanzwürfe jedoch schrecklich und stehen mit im Schnitt 33% Wurfquote auf dem vorletzten Platz der Liga. Dazu kommt, dass die Gegner von Memphis bisher ihre Dreier überdurchschnittlich gut mit fast 40 Prozent Wurfquote treffen.

Werfen wir einen Blick auf die letzten zehn direkten Duelle zwischen den beiden Teams, sehen wir ein sehr ausgeglichenes Bild, da beide Mannschaften fünf Mal gewinnen konnten. Auffällig dabei ist, dass im Schnitt in diesen Spielen nur 208,1 Punkte erzielt wurden. So könnte sich zum Beispiel eine „Unter 224,5″ Punkte Wette mit einer immer noch ordentlichen Quote in Höhe von 2,25 als sehr lukrativ herausstellen. Diese könnt ihr ganz einfach über die übersichtliche Betano Sportwetten App abgeben.

Unser Grizzlies - Mavericks Tipp: Mavericks gewinnen mit HC -6,5

Die Grizzlies konnten zwar im letzten Spiel in Dallas gewinnen, jedoch fehlte Luka Doncic dabei verletzt. Der Slowenene erzielte in drei der letzten vier Spiele mindestens 36 Punkte und ist momentan kaum zu stoppen.

Auch die recht starke Defensive der Grizzlies wird Luka Magic nicht vom Zaubern abhalten können und im Gegenzug vermutlich zu wenig offensive Firepower aufs Parkett bringen können, um die recht schwache Verteidigung der Mavericks genügend bestrafen zu können.