Haddad Maia - Muchova Tipp, Prognose, Quoten US Open 2024

Haddad Maia - Muchvoa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Verhindert Muchova ihren ersten Satzverlust?

Haddad Maia - Muchvoa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Verhindert Muchova ihren ersten Satzverlust?

Unser Haddad Maia - Muchova Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Match am 04.09.2024 lautet: Im Wett Tipp heute ist Karolina Muchova die klare Favoritin auf den Sieg und wird, ebenso wie im vergangenen Jahr, ihr Ticket fürs Halbfinale buchen.

Die Haddad Maia Muchova Prognose berücksichtigt mehr als nur den direkten Vergleich, wobei schon in diesem ein klarer Vorteil für die tschechische Kontrahentin zu erkennen ist (3:0). Nach ihrer langwierigen Verletzung am Handgelenk spielt die ehemalige Weltranglisten-Achte grandioses Tennis bei den US Open 2024 und hat noch keinen einzigen Satz abgegeben.