Hannover - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2024

Unser Hannover - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.12.2024 lautet: Als bestes Heimteam im Unterhaus können die 96er bisher den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Die Heimstärke verspricht auch im Wett Tipp heute etwas Zählbares.

Hertha BSC leistet sich einen der teuersten Kader der 2. Bundesliga. Seit dem Bundesliga-Abstieg vor eineinhalb Jahren war der Verein im Unterhaus aber nie besser als auf Rang 6 platziert. Besserung sollte die Verpflichtung von Coach Cristian Fiel bringen. Doch bisher bleibt die Entwicklung unter dem Trainer aus. Dieser gerät nach nur einem Sieg an den vergangenen sieben Pflichtspielen unter Druck.

Im letzten Spiel vor der Winterpause muss die “Alte Dame” nun auch noch ausgerechnet beim besten BL2-Heimteam antreten. Das verheißt für die Hannover Hertha Prognose nichts Gutes.

Auch wir sehen die Hausherren vorne und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Interwetten den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hannover vs Hertha auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Hannover ist das beste Heimteam der Liga

Die Hertha gewann nur eines der letzten 6 Zweitliga-Spiele

Die Berliner müssen ohne 10 Profis auskommen

Hannover vs Hertha Quoten Analyse:

Der BSC ist mit 21 Punkten schon etwas ins graue Mittelfeld abgerutscht, während die 96er auf Rang 5 nur zwei Zähler hinter Platz 1 liegen. Dann spielt der Heimvorteil für die Hannover vs Hertha Quoten natürlich auch noch eine Rolle.

So gehen die Gastgeber mit Siegquoten im Schnitt von 2,10 als Favoriten ins Rennen. Bei den besten Buchmachern bekommt ihr auf der Gegenseite für einen Dreier der Auswärtsmannschaft Hannover gegen Hertha Wettquoten zwischen 3,10 und 3,40.

Hannover vs Hertha Prognose: Die 96er setzen auf die Heimstärke

In der Fremde kriegt Hannover einfach nichts gebacken. Das 0:1 in Fürth am vergangenen Wochenende war schon die fünfte Auswärtsniederlage in dieser Saison. Demgegenüber stehen gerade mal ein Sieg und zwei Remis auf des Gegners Platz. So haben nur Regensburg (1) und Braunschweig (2) in der Auswärtstabelle weniger Zähler gesammelt. Dank der überragenden daheim geholten 21 Punkte (7S, 1N) und der engen Tabelle mischen die Niedersachsen aber weiter im Aufstiegsrennen mit.

Während die Mannschaft von Coach Stefan Leitl auswärts schon elf Gegentore kassierte, waren es vor den eigenen Fans gerade mal sechs. Die 96er spielen ihre zweitbeste Heim-Saison in der eingleisigen 2. Liga, Hannover traf in jedem der letzten 23 BL2-Heimspiele, das ist ein eingestellter Vereinsrekord. Sechs “Weiße Westen” sind der Bestwert im Unterhaus. Allerdings fehlt den Niedersachsen die Torgefährlichkeit aus dem Zentrum, was sich im Hannover Hertha Tipp ändern sollte.

Eigentlich sollte Christian Fiel viele Baustellen in der Hauptstadt schließen. Doch das ist dem Coach bisher nicht gelungen. Mit 21 Punkten nach 16 Partien spielt Hertha seine schwächste BL2-Saison seit 1995/96. Vor allem im heimischen Olympiastadion läuft es nicht. Sieben Punkte aus acht Heimspielen sind in der Zweitliga-Geschichte des Vereins Minusrekord, ebenso die 14 Heim-Gegentore. So belegt die Alte Dame in der Heimtabelle lediglich Platz 14.

In keinem der letzten zehn Zweitliga-Spiele konnte der BSC eine Weiße Weste wahren. Insgesamt verspielten die Berliner in dieser Saison bereits 13 Punkte nach Führungen. Zudem kassierte man gegen Münster bereits das elfte Standard-Gegentor. Konstanz, Konsequenz und Konzentration werden zu oft schmerzlich vermisst. Immerhin belegt die Hertha mit 14 Punkten Platz drei der Auswärtstabelle. Nur Köln ließ mehr gegnerische Schüsse zu. Zudem ist die beste „Shooting Accuracy“ der Liga in der Hauptstadt daheim. 58 Prozent der Schüsse kommen aufs gegnerische Tor.

Hannover - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:1 Greuther Fürth (A), 3:2 Ulm (H), 2:2 Köln (A), 1:2 Darmstadt (H), 2:2 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:2 Preußen Münster (H), 1:2 Greuther Fürth (A), 1:2 Köln (A), 3:1 Magdeburg (A), 2:2 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Hertha: 1:1 (A), 2:2 (H), 0:0 (A), 0:2 (H), 3:1 (H)

Nach 68 Duellen führt die Hertha den direkten Vergleich mit 28 Siegen zu 16 Niederlagen an (24U). In Hannover haben die Hausherren mit elf Erfolgen zu zehn Pleiten (13U) hauchdünn die Nase vorne.

Von den aktuellen Zweitligisten kassierten die Niedersachsen nur gegen Schalke (40) und den HSV (31) mehr Pflichtspiel-Niederlagen als gegen die Berliner (28). Der BSC verlor lediglich eines der letzten neun Pflichtspiele gegen die 96er.

Die letzten drei Duelle endeten remis. Diese Statistiken müssen wir bei der Hannover Hertha Prognose natürlich berücksichtigen.

Hertha hat 19 von 27 Toren im zweiten Durchgang erzielt. Bei Hannover sind es 14 von 22 Treffern nach dem Seitenwechsel.

Für den Hannover Hertha Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit” bekommen wir in der Bet365 App eine Quote von 1,87.

So seht ihr Hannover - Hertha im TV oder Stream:

22. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga ist bei Sky daheim. Der Bezahlsender zeigt die komplette 2. Bundesliga live: Mit der Konferenz, den Einzelspielen freitags, samstags und sonntags sowie dem Top-Spiel am Samstagabend. Dazu gehört auch das Duell zwischen Hannover und Hertha.

Der Ball rollt am Sonntag ab 13:30 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena von Hannover.

Hannover vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Knight, Halstenberg, Dehm - F. Kunze, Christiansen - Leopold, Lee - Tresoldi, Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Ezeh, Uhlmann, Wallner, Wdowik, Gindorf, Momuluh, Oudenne, Rochelt, Nielsen, Voglsammer

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Cuisance, Demme - Maza - P. Dardai, Prevljak, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Goller, Klemens, Morgenstern, Strasner, Ben-Hatira, Bouchalakis, Lum, L. Michelbrink, G. Christensen, Thorsteinsson

Neben einigen Spielern, die aktuell nicht für den Kader der Profis berücksichtigt werden, müssen die Hausherren nur auf den Gelb-gesperrten Neumann verzichten. Ganz anders ist in der Hannover gegen Hertha Prognose dagegen die Situation bei den Gästen.

Bei diesen fallen mit Brooks, Dudziak, Gechter, Hussein, Karbownik, Niederlechner, Reese, Schuler, Sessa und Winkler viele Spieler aus. Im besten Fall wird aus dem Trio Niederlechner, Sessa, Gechter doch noch einer rechtzeitig fit.

Unser Hannover - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Berliner können zwei Dinge in den Ring werfen: Ihre gute Auswärtsbilanz in diesem Jahr und den direkten Vergleich gegen Hannover. Das reicht am Sonntag aber maximal für einen Punkt.

Denn die Gäste stecken in der Krise und müssen beim besten Heimteam der Liga antreten. Zudem muss die Hertha extrem viele Ausfälle verkraften. Dafür dürften auch ein paar Tore fallen.