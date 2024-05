Hannover – Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser Hannover - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Mit dem erstmaligen Aufstieg ins deutsche Oberhaus haben die Kieler Störche bereits Geschichte geschrieben. Ob es in Hannover zu einem Dreier reicht, bleibt in unserem Wett Tipp heute abzuwarten.

Hannover spielte kürzlich stark auf und fuhr sieben Punkte in den jüngsten drei Liga-Spielen ein. Zuletzt stand ein knapper 2:1-Erfolg beim Karlsruher SC zu Buche. Holstein Kiel verlor aufgrund eines Remis gegen Düsseldorf (1:1) zuletzt die Tabellenführung an den FC St. Pauli, mit einem Sieg zum Abschluss soll der Platz an der Sonne zurückerobert werden.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gäste aus Schleswig-Holstein leicht vorne und spielen „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,95 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Hannover vs Kiel auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Die 96er setzten sich nur in einem der letzten 5 Heimspiele durch (3U, 1N).

Kiel fungiert als stärkstes Auswärtsteam im deutschen Unterhaus (11S, 3U, 2N).

Den letzten Gastauftritt in der Heinz von Heiden Arena entschieden die Störche in der 2. Bundesliga mit 5:1 für sich.

Hannover vs Kiel Quoten Analyse:

Obwohl der Tabellenzweite aus Kiel die Rolle des stärksten Teams in der Ferne übernimmt, sind die Hausherren aus Hannover am klassischen Wettmarkt „1x2″ am niedrigsten bewertet und zeigen eine durchschnittliche Quote von 2,20 auf. Wie bereits erwähnt, setzte sich zuletzt auf Liga-Ebene die KSV souverän mit 5:1 in Hannover durch. Wer erneut zum Auswärtssieg tendiert, darf sich über den bis zu 2,95-fachen Wetteinsatz freuen.

Acht der letzten neun Duelle beider Kontrahenten endeten unabhängig vom Austragungsort mit weniger als 4,5 Toren. Für maximal vier Treffer im Spiel wird in der Bwin Sportwetten App eine Quote von 1,26 serviert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs. Kiel Prognose: Reißt Kiels Auswärtsserie in der 2. Bundesliga?

Auch im fünften Jahr nach dem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus gelang es den Niedersachsen nicht, die Rückkehr in die Bundesliga zu verbuchen. Immerhin reichen 52 erbeutete Punkte für den sechsten Tabellenplatz.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz, der von Düsseldorf belegt wird, beträgt acht Punkte und kann bei nur noch einem Spiel nicht mehr egalisiert werden. Trotzdem zeigten die 96er zuletzt starke Leistungen und blicken auf zwei Siege und ein Remis.

Dennoch waren die Leistungen auf heimischem Boden alles andere als überzeugend. Nur eines der vergangenen fünf Heimspiele führte in der 2. Bundesliga zu einem Erfolgserlebnis.

Dem 3:2 gegen Paderborn stehen auf der anderen Seite zu Hause drei Remis und eine Niederlage gegenüber. 14 der 16 Spiele im eigenen Stadion brachten maximal vier Tore mit sich. Darüber hinaus hielt Hannover in einem Viertel (4) der Heimspiele die Null.

Hannover - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Karlsruher SC (A), 3:2 SC Paderborn (H), 1:1 Hertha BSC (A), 1:2 FC St. Pauli (H), 0:0 Eintracht Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:1 Fortuna Düsseldorf (H), 1:0 SV Wehen Wiesbaden (A), 1:3 1. FC Kaiserslautern (H), 1:0 HSV (A), 4:0 VfL Osnabrück (H).

Letzte Spiele Hannover vs. Kiel: 0:3 (A), 1:5 (H), 1:1 (A), 2:0 (H), 3:0 (A).

Die Kieler haben in dieser Saison Geschichte geschrieben und stehen als Aufsteiger fest. Hierbei handelt es sich um den erstmaligen Ausflug ins deutsche Oberhaus. Kaum jemand hatte die Störche vor dem Saisonbeginn auf dem Zettel.

Das 1:1 am vergangenen Spieltag gegen Düsseldorf hat den Recken aus Schleswig-Holstein jedoch die Tabellenspitze gekostet. Der Spitzenreiter FC St. Pauli zeigt aber nur einen Zähler mehr auf und ist in unmittelbarer Reichweite. Sofern der Liga-Primus in Wiesbaden Punkte liegen lässt, könnte Kiel mit einem Sieg vorbeiziehen.

Gehörig Mut wird anhand der bisherigen Auswärtsbilanz geschöpft. Die Elf von Trainer Marcel Rapp fungiert als stärkstes Team in den gegnerischen Stadien und setzte sich in elf der bisherigen 16 Fernduelle durch. Zuletzt resultierten auswärts fünf Siege und zwei Remis. Satte 30 Tore haben die Störche in den gegnerischen Stadien verbucht. Marcel Rapp stellt auswärts gerne im 3-4-1-2 auf und macht das Mittelfeld somit sehr eng. Dem Konkurrenten werden kaum Räume geboten. Ein Umstand, der die Defensive festigt. Zehn der 16 Auswärtsspiele wurden mit Weißer Weste bestritten. Nur eine Ansetzung brachte in der Fremde mehr als 4,5 Tore mit sich.

Um das Maximum aus dem Hannover Kiel Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung eines Wettbonus anbieten.

Unser Hannover – Kiel Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Für Hannover geht es am letzten Spieltag nur noch um die Ehre. Bei den Kielern sieht es ganz anders aus. Die Mannen von Trainer Rapp wollen nämlich Zweitliga-Meister werden. Kiel zeichnete sich in den Stadien der Gegner durch starke Leistungen aus und musste über die gesamte Saison auswärts nur zwei Niederlagen hinnehmen (11S, 3U). Zudem stehen die Niedersachsen auf gegnerischem Boden defensiv sehr sicher und lassen kaum etwas zu. Wir räumen den Gästen in einem defensiv geführten Kräftemessen Vorteile ein.