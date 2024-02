Hannover - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2024

Unser Hannover - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.02.2024 lautet: Hannover 96 ist vor allem vor heimischem Publikum schwer zu bezwingen und empfängt in unserem Wett Tipp heute Hansa Rostock, das sich mitten im Abstiegskampf befindet und sich auswärts zuletzt enorm schwach präsentierte. Wir sehen die 96er als Favoriten.

Hannover 96 ist hinter dem Spitzenreiter aus St. Pauli so etwas wie der Remis-König der 2. Bundesliga und musste schon sieben Mal in dieser Saison eine Punkteteilung hinnehmen. Zu Hause verloren die 96er erst ein einziges Spiel, ausgerechnet gegen Rostock, das die letzten beiden Gastspiele jeweils kläglich mit 0:3 verlor. Deshalb fehlt uns die Phantasie für ein anderes Ergebnis als einen Sieg der Gastgeber.

Unser Wett Tipp heute lautet daher „Sieg Hannover & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Hannover vs Rostock auf „Sieg Hannover & Über 1,5 Tore“:

Rostock verlor 6 der letzten 8 Gastspiele.

Hannover verlor keines der letzten 7 Heimspiele.

Hansa Rostock konnte in 9 Auswärtsspielen erst 7 Treffer erzielen.

Hannover vs Rostock Quoten Analyse:

Die heimstarken 96er schlüpfen im kommenden Duell mit Rostock in die Rolle des Favoriten. Eine Wette auf einen Sieg der Gastgeber bringt daher nur eine Gewinnquote von 1,56 ein. Der dritte Auswärtssieg der Rostocker würde hingegen eine stolze Gewinnquote von 5,15 nach sich ziehen.

Dass beide Teams im anstehenden Duell mindestens einen Treffer erzielen, sehen auch die von uns für dieses Spiel favorisierten Buchmacher von Intertops Sportwetten mit einer Quote von 1,70 als nicht übermäßig wahrscheinlich an. Eine Wette dagegen liegt mit einer Quote von 1,90 nur marginal darüber.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Rostock Prognose: 96er nicht top, aber in Favoriten-Rolle

Die Hannoveraner konnten nur eines der letzten sieben Spiele gewinnen und stecken momentan etwas im Mittelfeld der Tabelle fest. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz liegt mit sieben Punkten zwar nicht komplett außer Reichweite, jedoch sollten nach dem vergangenen Sieg gegen Nürnberg dringend die nächsten drei Zähler eingesammelt werden, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Ein positives Torverhältnis von +10 bei einer Torbilanz von 35:25 sieht auf den ersten Blick sehr stabil aus. Sieben der 35 erzielten Treffer wurden jedoch beim Kantersieg gegen Schlusslicht Osnabrück erzielt. Lassen wir dieses Spiel außer Acht, erzielen die 96er pro Partie nur noch 1,5 Tore pro Spiel, was ebenfalls nur Mittelmaß bedeutet. Insgesamt fielen in den Ansetzungen von Hannover in dieser Saison bisher im Schnitt 3,1 Treffer.

Hansa Rostock hat da ganz andere Probleme. Vor allem der Angriff der Norddeutschen kommt in der aktuellen Spielzeit kaum ins Rollen, durchschnittlich 1,0 erzielte Treffer pro Partie sind einfach viel zu wenig, um erfolgreichen Bundesliga-Fußball zu spielen. In der Defensive liegt man mit im Schnitt 1,7 zugelassenenen Gegentreffern immerhin nicht unter den Flop 5 der Liga.

Kein Spieler der Hanseaten kommt in der laufenden Saison auf über vier Scorerpunkte. Bester Torschütze ist Junior Brumado mit vier Buden, dieser fällt jedoch aufgrund einer Rotsperre im kommenden Duell gegen Hannover aus. In den letzten drei Auswärtsspielen fing sich das Team von Trainer Mersad Selimbegovic zudem jeweils mindestens zwei Gegentore ein.

Hannover - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:0 Nürnberg (H), 2:2 Elversberg (A), 0:3 Kiel (A), 2:2 Karlsruhe (H), 0:1 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:1 Elversberg (H), 0:3 Nürnberg (A), 0:3 Paderborn (A), 0:2 Schalke (H), 2:2 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Rostock: 2:1 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 1:0 (A), 0:3 (H).

Die Roten aus Hannover bekamen in dieser Spielzeit mit acht Elfmetern mit Abstand die meisten Strafstöße zugesprochen und konnten alle Versuche auch im gegnerischen Tor unterbringen. Rostock konnte hingegen nur drei ihrer fünf Versuche vom Punkt verwandeln. So konnte Mittelstürmer Cedric Teuchert bei Hannover 96 schon sechs Mal vom Punkt treffen und somit einen Großteil seiner neun Saisontreffer erzielen.

Der direkte Vergleich der beiden kommenden Gegner sieht Hannover 96 im Vorteil. Die Roten konnten elf der 20 Pflichtspiele gegen Rostock gewinnen und mussten erst fünf Niederlagen akzeptieren. Vor heimischem Publikum wurde in einem Zweitligaspiel gegen Hansa erst ein Spiel verloren, bei zwei Siegen und zwei Remis. In diesen fünf Partien fielen im Schnitt genau 3,0 Tore.

Hansa Rostock konnte keines der letzten vier Spiele gegen Hannover gewinnen und erzielte in diesen Spielen nur zwei Treffer. Wer jedoch trotzdem an den so dringend benötigten Dreier für die Norddeutschen glaubt, sollte den attraktiven Intertops Bonus ohne Einzahlung berücksichtigen.

Unser Hannover - Rostock Tipp: Sieg Hannover & Über 1,5 Tore

Hannover konnte fünf der letzten sieben Duelle gegen Rostock gewinnen. Im Schnitt wurden in diesen Spielen 2,3 Tore erzielt. Wir rechnen im kommenden Duell aufgrund der Heimstärke der 96er und der Auswärtsschwäche der Hanseaten mit einem recht klaren Sieg der Hausherren.