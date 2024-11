Heidenheim - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2024

SPORT1 Betting 27.11.2024 • 09:00 Uhr Heidenheim - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Kann der FCH den großen Favoriten ärgern?

Unser Heidenheim - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 28.11.2024 lautet: Während die Schwaben in der Bundesliga große Probleme haben, spielen die Blues die beste PL-Saison seit Jahren. Diese Formkurven aus den heimischen Ligen schlagen sich auch im Wett Tipp heute nieder.

Am Donnerstag steht für Heidenheim das größte Spiel der Vereinsgeschichte an: Der beschauliche Club von der Schwäbischen Alb empfängt in der heimischen Voith-Arena die Millionentruppe des Chelsea FC. Schaut man nur auf die Tabelle der Conference League, steht uns ein echtes Spitzenspiel bevor. Denn beide Teams sind im Wettbewerb noch verlustpunktfrei und feierten ausschließlich Siege. Doch die Hausherren wollen die Partie wie jedes andere Spiel angehen. Zudem haben die Männer von Coach Frank Schmidt aktuell andere Sorgen als ein Duell gegen die Blues. Die Quoten der Heidenheim Chelsea Prognose schlagen sich wenig überraschend recht klar auf die Seite der Gäste.

Auch wir rechnen mit dem Verein aus London und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Intertops den Wett Tipp heute „Sieg Chelsea HC -1″.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Chelsea auf „Sieg Chelsea HC -1″:

Heidenheim holte nur 1 Punkt aus den letzten 6 BL-Spielen

Chelsea kassierte in dieser PL-Saison gerade mal 2 Pleiten

Die Blues haben die beste Offensive der UEFA Conference League

Heidenheim vs Chelsea Quoten Analyse:

Natürlich treffen hier Welten aufeinander. Der Kader der Gäste aus London ist exakt 900 Euro Mio. mehr Wert als das Aufgebot der Hausherren (963 Mio. Euro zu 63 Mio. Euro). Dafür fallen die Heidenheim vs Chelsea Wettquoten nicht einmal so überdeutlich aus.

Das hat natürlich damit zu tun, dass die Buchmacher, unter denen sich auch viele Wettanbieter ohne Steuer befinden, wissen, dass die Blues am Donnerstag viele Stammspieler schonen werden.

So klettern die Quoten für einen Sieg der Gäste immerhin auf einen Höchstwert von 1,44. Auf der Gegenseite warten für einen Überraschungserfolg der Hausherren Heidenheim gegen Chelsea Quoten zwischen 6,00 und 8,00 auf euch.

Heidenheim vs Chelsea Prognose: Kann sich der FCH auf den Europapokal konzentrieren?

Im Sommer musste Heidenheim mit Stammspielern wie Jan-Niklas Beste oder Tim Kleindienst vor allem in der Offensive viel Qualität ziehen lassen. Zudem muss der Verein von der Ostalb in dieser Spielzeit mit der ungewohnten Doppelbelastung durch die Conference League klarkommen. So langsam scheint sich das zu rächen. Denn in der Bundesliga holte die Truppe von Trainer Frank Schmidt aus den letzten sechs Spielen gerade mal einen Punkt und rutschte damit auf Rang 15 ab. Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt nur noch zwei Punkte.

Am Wochenende reichte eine überraschende 2:0-Führung beim Double-Sieger in Leverkusen nicht mal für einen Punktgewinn. Stattdessen setzte es am Ende eine klare 2:5-Pleite. Schon zum fünften Mal an den ersten elf Spieltagen musste der FCH drei oder mehr Gegentreffer hinnehmen. Die Mannschaft lässt im Vergleich zum Vorjahr den letzten Tick, den unbändigen Willen und die Überzeugung vermissen. Nur im Europapokal lief es für Heidenheim bisher rund. Inklusive Qualifikation konnten die Schwaben alle fünf Spiele gewinnen. Hier traf man aber „nur“ auf Gegner wie Häcken, Hearts, Ljubljana oder Pafos.

In dieser Saison scheint der Chelsea FC endlich den richtigen Trainer für sein Starensemble gefunden zu haben. In den letzten Jahren hatten Coaches wie Graham Potter oder Mauricio Pochettino kein wirkliches Kollektiv aus den vielen Einzelspielern formen können. Enzo Maresca, der in der vergangenen Saison Leicester zurück in die Premier League geführt hatte, kann aber schon einige Erfolge vorweisen. In der Premier League konnten die Blues mit einem 2:1-Erfolg bei den Foxes am Wochenende den dritten Platz festigen. Der Rückstand auf Rang 2 beträgt nur einen Zähler.

Lediglich zwei der zwölf Ligaspiele gingen verloren, zu Gast in Liverpool und Newcastle (6S, 4U). Mit 23 Toren stellen die Londoner zudem die drittbeste Offensive im englischen Oberhaus. Und auch in der Conference League ist die Mannschaft extrem treffsicher. In den drei Begegnungen gegen KAA Gent (4:2), Panathinaikos Athen (4:1) und den FC Noah (8:0) kommt der CFC auf insgesamt 16 Tore. Das ist mit großem Abstand beste Offensive des Wettbewerbs. Und das obwohl einige Stammspieler geschont wurden. Dadurch sind die Blues bei den Bookies der heißeste Anwärter auf den Conference-League-Triumph 24/25.

Heidenheim - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:5 Bayer Leverkusen (A), 1:3 Wolfsburg (H), 2:0 Heart of Midlothian (A), 0:1 Holstein Kiel (A), 1:2 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:1 Leicester City (A), 1:1 Arsenal (H), 8:0 FC Noah (H), 1:1 Manchester United (A), 0:2 Newcastle United (A)

Letzte Spiele Heidenheim vs Chelsea:

Natürlich treffen beide Vereine das erste Mal aufeinander. Und für Heidenheim ist es wenig überraschend auch das erste Duell mit einem Verein aus der Premier League. Chelsea war bisher 14-mal in Deutschland zu Gast. Dabei konnten die Blues nur viermal gewinnen, bei drei Remis und sieben Niederlagen.

16 Treffer hat Chelsea bislang im laufenden Wettbewerb erzielt. Das ist, wie schon erwähnt, mit Abstand der beste Wert. Und auch gegen den FCH muss man den Londonern einige Tore zutrauen. Für den Heidenheim - Chelsea Tipp „Chelsea über 2.5 Tore“ bekommen wir bei Admiralbet eine Quote von 2,20 Admiralbet.

Heidenheim vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller – Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Schöppner, Maloney – Conteh, Wanner, Beck – Breunig

Ersatzbank Heidenheim: Feller (Tor), Siersleben, Theuerkauf, Kaufmann, Scienza, Kerber, Traoré, Dorsch, Pieringer, Honsak

Startelf Chelsea: Jörgensen – Disasi, Adarabioyo, Badiashile, Veiga – Sancho, Dewsbury-Hall, Fernández, Mudryk – Nkunku, Félix

Ersatzbank Chelsea: Sanchez, Bettinelli (Tor) - Fofana, Colwill, Cucurella , Caicedo, Madueke, Palmer, Jackson, Lavia

Wie schon an den ersten drei Spieltagen des Wettbewerbs wird Chelsea-Coach Enzo Maresca auch am Donnerstag eher eine B-Elf auf den Platz schicken. Zu dieser zählen allerdings prominente Namen wie Nkunku, Mudryk oder Joao Felix.

Auch FCH-Coach Frank Schmidt ist im Europapokal für Rotationen bekannt. Die zahlreichen Wechsel müssen wir in der Heidenheim Chelsea Prognose durchaus berücksichtigen.

Unser Heidenheim - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea HC -1

Sicher lief es für Heidenheim bisher in der Conference League optimal. Doch die Schwaben profitierten hier auch von relativ schwachen Gegnern. Die Tatsache, dass Chelsea am Donnerstag nur mit einer B-Elf auftritt, macht den Hausherren ebenfalls etwas Hoffnung.

Doch auch ohne zahlreiche Stammspieler sind die Blues bisher problemlos durch den Europapokal gefegt und haben in drei Partien 16-mal getroffen. Auf der Gegenseite stecken die Männer von Coach Frank Schmidt in der Liga in der Krise. Für Heidenheim hat das Ligaspiel am Sonntag gegen Frankfurt eine viel größere Bedeutung.