Heidenheim - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 01.02.2025

Unser Heidenheim - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.02.2025 lautet: Der BVB wartet 2025 in der Bundesliga immer noch auf den ersten Sieg. Im Wett Tipp heute können die Schwarz-Gelben auf jeden Fall eine weitere Niederlage vermeiden.

Unter Mike Tullberg holte der BVB im fünften Pflichtspiel des neuen Jahres mit dem 2:2 gegen Werder Bremen immerhin den ersten Punkt und beendete die Liga-Phase der Champions League mit einem 3:1 gegen Shakhtar Donetsk. Am Samstag wird der Interims-Coach beim 1. FC Heidenheim zum letzten Mal auf der Bank der Profis sitzen.

Danach wird Niko Kovac als neuer Cheftrainer der Dortmunder vorgestellt. Die Quoten der Heidenheim Dortmund Prognose trauen Tullberg durchaus einen erfolgreichen Abschied zu. Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,92 bei NEO.bet den Heidenheim Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Dortmund auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Heidenheim ist das schwächste Heimteam der Bundesliga

Der FCH hat 11 der letzten 14 BL-Partien verloren

Der BVB ist gegen die Schwaben im Speziellen und im Allgemeinen unter Coach Tullberg noch ungeschlagen

Heidenheim vs Dortmund Quoten Analyse:

Der BVB steht aktuell zwar nur im grauen Mittelfeld der Tabelle, hat aber auf den kommenden Gegner fünf Plätze und zwölf Punkte Vorsprung. So kommen die Heidenheim vs Dortmund Quoten zu einem recht klaren Urteil.

Mit durchschnittlichen Quoten von 1,77 sind die Westfalen favorisiert. Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr von den Buchmachern mit deutscher Lizenz Heidenheim gegen Dortmund Wettquoten zwischen 4,00 und 4,40 serviert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Dortmund Prognose: Geht die Krise beim FCH weiter?

Am vergangenen Wochenende zu Gast in Augsburg wurde Heidenheim im zweiten Durchgang immer dominanter und traf zum verdienten Ausgleich. Ein Treffer nach einer Ecke in der Nachspielzeit bescherte den Schwaben am Ende aber doch noch eine 1:2-Pleite. So verlor der FCH elf der vergangenen 14 BL-Partien (1S, 2U) und ist mit nur fünf Zählern in diesem Zeitraum das schwächste Team im Oberhaus. Nach einem guten Auftakt ins Jahr 2025 mit vier Punkten aus zwei Partien haben die letzten zwei Niederlagen die Abstiegsgefahr wieder verschärft.

Die Brenzstädter stehen auf dem Relegationsplatz und haben vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Das Polster auf den ersten direkten Abstiegsrang beträgt nur zwei Zähler. Heidenheim verlor in dieser BL-Saison schon öfter (13 Mal) als in der kompletten vergangenen Spielzeit (12 Mal). Zudem tun sich die Männer von Coach Frank Schmidt daheim sehr schwer. Mit sieben Punkten aus den ersten neun Heimspielen ist der FCH das Schlusslicht der Heimtabelle. Daheim reichte es auch nur zu acht Toren. Des Weiteren holte die Mannschaft 2024/25 in 14 Partien nach Rückstand gerade mal einen Punkt. Lediglich St. Pauli (0) ist noch schwächer.

Der etatmäßige U-19-Coach war bei Borussia Dortmund sicher nicht als langfristige Lösung vorgesehen, doch Mike Tullberg konnte das zuletzt blutleere Team wiederbeleben, was für unseren Heidenheim Dortmund Tipp spricht. Vor allem in der Königsklasse zeigte sich die Mannschaft in allen Belangen deutlich verbessert. Schwarz-Gelb präsentierte sich beim verdienten 3:1-Sieg gegen Shakhtar Donetsk engagiert, spielfreudig und effizient. Der erhoffte Sprung unter die Top 8 wurde aber verpasst. Nun soll Niko Kovac die Saison retten, gegen Heidenheim sitzt allerdings noch Tullberg auf der Bank. Der BVB wartet seit vier BL-Spielen auf einen Sieg und belegt in der Jahrestabelle 2025 mit nur einem Punkt Platz 18.

Vor allem in der Fremde taten sich die Westfalen schwer. Aus den ersten neun Auswärtsspielen kamen gerade mal fünf Punkte zusammen. Nur zwei Teams haben in dieser Saison auf des Gegners Platz noch schlechter gepunktet. Probleme macht die Defensive mit 33 Gegentoren und nur einer “Weißen Weste”. Zudem ließ man nach eigener Führung bereits elf Punkte liegen. Rang 11 ist die schlechteste Platzierung seit zehn Jahren. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz beträgt immerhin nur sechs Punkte. Außerdem haben lediglich Bayern und Bayer weniger Schüsse zugelassen als die Borussen.

Heidenheim - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:2 Augsburg (A), 0:2 St. Pauli (H), 3:3 Werder Bremen (A), 2:0 Union Berlin (H), 0:2 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Shakhtar Donetsk (H), 2:2 Werder Bremen (H), 1:2 FC Bologna (A), 0:2 Eintracht Frankfurt (A), 2:4 Holstein Kiel (A)

Letzte Spiele Heidenheim vs Dortmund: 2:4 (A), 0:0 (H), 2:2 (A)

Viele Informationen für die Heidenheim Dortmund Prognose liefert uns der direkte Vergleich nicht. Denn beide Vereine trafen in der Vorsaison erstmals aufeinander.

Damals endeten beide Duelle mit einem Remis. Das Hinspiel in der laufenden Saison konnte der BVB daheim mit 4:2 gewinnen.

Heidenheim hat 14 seiner 24 Tore in der 2. Halbzeit erzielt und 22 seiner 40 Gegentore nach dem Seitenwechsel kassiert.

So wäre der Heidenheim Dortmund Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit” durchaus eine Option. In der Merkur Bets App bekommt ihr dafür eine Quote von 2,05.

So seht ihr Heidenheim - Dortmund im TV oder Stream:

01. Februar 2025, 15:30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In dieser Saison werden die Fans der Bundesliga bei Sky noch bestens versorgt. Alle Partien am Samstag werden exklusiv bei diesem Bezahlsender gezeigt. Dazu gehört natürlich auch das Duell zwischen Heidenheim und Dortmund.

Der Ball rollt ab 15:30 Uhr in der Voith-Arena von Heidenheim.

Heidenheim vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - Traore, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Kerber, Schöppner - Wanner, Beck, Krätzig - Zivzivadze

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Busch, Keller, Siersleben, S. Conteh, Janes, Negele, Scienza, Theuerkauf, M. Breunig, Honsak, Pieringer, Schimmer

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Anton, Bensebaini - P. Groß - Sabitzer, Brandt - Adeyemi, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka, A. Meyer, Kabar, Mane, Yan Couto, Özcan, Reyna, Wätjen, Beier, Duranville

Die Hausherren müssen bei unserer Heidenheim Dortmund Prognose nur auf Niklas Dorsch und Julian Niehues verzichten. Bei den Gästen können Felix Nmecha und Niklas Süle verletzungsbedingt nicht auflaufen.

Zudem sitzt Nico Schlotterbeck eine Rotsperre ab. Er dürfte von Emre Can ersetzt werden. Rückkehrer Salih Özcan bietet sich für die Sechserposition an.

Unser Heidenheim - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Dortmund fühlt sich in dieser Saison auswärts eigentlich nicht besonders wohl. Trotzdem trauen wir den Gästen auf der Schwäbischen Alb mindestens einen Punkt zu. Das hat vor allem mit der schlechten Form des FCH zu tun. Die Heidenheimer sind das schwächste Heimteam der Liga und auf die letzten 14 Spieltage gesehen auch das Schlusslicht im Oberhaus. Auf der Gegenseite konnte der Interims-Coach des BVB schon eine kleine Trendwende einleiten.