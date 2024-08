Hellas Verona - Juventus Tipp, Prognose, Quoten 25.8.2024

SPORT1 Betting 25.08.2024 • 11:00 Uhr Hellas Verona - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer schiebt sich an die Tabellenspitze?

Unser Hellas Verona - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.08.2024 lautet: Für beide Konkurrenten ist der erste Serie-A-Spieltag erfolgreich verlaufen. In unserem Wett Tipp heute gibt es einen klaren Favoriten, der einen weiteren Triumph verbuchen könnte.

Die glanzvollen Zeiten von Juventus Turin liegen in der Vergangenheit. Auf nationaler Ebene wurde 2020 zuletzt die Meisterschaft gewonnen. In diesem Jahr will die „Alte Dame“ erneut um die Tabellenspitze kämpfen. In der Hellas Verona Juventus Turin Prognose räumen wir den Gästen leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis mit beiderseitigen Toren nicht gänzlich aus.

Im Wett Tipp heute gewährt Winamax eine Quote von 2,35 für den Spielausgang „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs Juventus auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Beide Teams erzielten jeweils am ersten Serie-A-Spieltag 3 Tore.

8 der letzten 9 direkten Aufeinandertreffen endeten zwischen beiden Mannschaften in Verona mit beiderseitigen Toren.

Juventus Turin ist den Hausherren spielerisch deutlich überlegen.

Hellas Verona vs Juventus Quoten Analyse:

Dass der italienische Rekordmeister über mehr Qualität in den eigenen Reihen verfügt, ist auch den zahlreichen Wettanbietern nicht entgangen. Am klassischen Drei-Weg-Markt werden die Gäste aus Turin nämlich favorisiert und zeigen somit die niedrigsten Hellas Verona Juventus Quoten auf.

Obwohl acht der letzten neun Kräftemessen zwischen beiden Klubs im Nordosten Italiens zu beiderseitigen Toren führten, bietet Happybet für diesen Spielausgang beinahe den doppelten Wetteinsatz. Genauere Informationen zu den Hellas Verona Juventus Wettquoten, sowie dem Neukundenbonus und dem allgemeinen Wettangebot des Buchmachers sind in unserem Happybet Test ersichtlich.

Hellas Verona vs Juventus Prognose: Verhilft Thiago Motta Juve zu altem Glanz?

Die Schützlinge aus der Region Venetien sorgten bereits zum Auftakt der Saison für eine große Überraschung und fertigten den SSC Neapel mit 3:0 ab. Vor allem Neuzugang Daniel Mosquera, der für 700.000 Euro von CD America geholt wurde, überzeugte mit einem Doppelpack. Die Gastgeber präsentierten sich eiskalt im Torabschluss und konnten alle drei Großchancen im Spiel erfolgreich verwerten.

In der vergangenen Spielzeit landeten die Gelb-Blauen auf dem 13. Platz und hatten nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Immerhin sechs der neun Saisonsiege kamen auf heimischem Boden zum Vorschein (6U, 7N). Die Offensive erzielte im eigenen Stadion 23 Tore und versäumte nur in drei Heimspielen einen eigenen Treffer. Defensiv stand die Elf aus dem Nordosten Italiens zu Hause nicht sicher und musste sich in der letzten Spielzeit 26 Gegentore ankreiden lassen.

Da Hellas Verona bereits in der Zwischenrunde der Coppa Italia eine überraschende Pleite gegen Cesena erlitt, liegt der Fokus nun voll und ganz auf der Serie A.

Hellas Verona - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 3:0 SSC Neapel (H), 1:2 AC Cesena (H), 2:2 Inter Mailand (H), 2:1 US Salernitana (A), 1:2 FC Turin (H).

Letzte 5 Spiele Juventus Turin: 3:0 Calcio Como (H), 2:0 AC Monza (H), 3:3 FC Bologna (A), 1:0 Atalanta Bergamo (A), 1:1 US Salernitana (H).

Letzte Spiele Hellas Verona vs. Juventus Turin: 2:2 (H), 0:1 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 0:2 (A).

Thiago Motta soll die „Alte Dame“ in dieser Saison wieder einmal zur Meisterschaft führen. Einfach dürfte sich dieses Unterfangen, unabhängig von der Hellas Verona Juventus Prognose aber gewiss nicht gestalten. Mit dem AC Milan und Inter Mailand gibt es zwei Klubs, die über mehr Qualität in den eigenen Reihen verfügen und zudem in den vergangenen Jahren erfolgreicheren Fußball praktizierten.

Immerhin reichte es im Vorjahr bei Juventus zum dritten Tabellenplatz und somit wurde der Einzug in die Champions-League-Gruppenphase bewerkstelligt. Dennoch fehlten auf Spitzenreiter Inter Mailand satte 23 Punkte.

Nur vier der insgesamt 19 Auswärtsspiele gingen im italienischen Oberhaus in der letzten Saison verloren. Darüber hinaus standen acht Siege und sieben Remis zu Buche. In 15 der 19 Serie-A-Paarungen auf gegnerischem Terrain erzielte Juve mindestens ein Tor. Allgemein war die Angriffsreihe auswärts auf der Höhe und verbuchte 28 Treffer. Defensiv stand der italienische Rekordmeister nicht immer sicher und musste sich in der Fremde 20 Gegentore ankreiden lassen.

Nachdem die Saisonvorbereitung recht durchwachsen verlaufen war, ist der Einstieg in die neue Spielzeit mit einem deutlichen 3:0 gegen Aufsteiger Calcio Como geglückt.

Hellas Verona vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hellas Verona: Montipo - Dawidowicz, Coppola, Frese - Tchatchoua, Duda, S. Serdar, Lazovic - Kastanos, Tengstedt, Livramento

Ersatzbank Hellas Verona: Berardi, Perilli, Corradi, Magnani, Faraoni, Belahyane, Ghilardi, Okou, Dani Silva, Harroui, Cisse, Suslov, Mitrovic, Tavsan, Mosquera

Startelf Juventus: Di Gregorio - Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal - Locatelli, Thuram, Weah, Yildiz, Mbangula - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Danilo, Savona, Rouhi, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz

Beide Mannschaften sind sehr erfolgreich in die Saison gestartet und werden sicher an ihren jeweiligen Formationen festhalten. Bei den Hausherren aus Verona hätte Neuzugang Daniel Mosquera aufgrund seines Doppelpacks am ersten Spieltag sicher einen Platz in der Startformation im Hellas Verona Juventus Tipp verdient. Ob der 24-jährige Neuner wieder von der Bank kommt, weiß aber nur Trainer Paolo Zanetti.

Bei Juventus fällt weiterhin Neuzugang Khéphren Thuram verletzungsbedingt aus. Zudem verletzte sich Timothy Weah am ersten Spieltag und kann in der Hellas Verona Juventus Prognose ebenfalls nicht dabei sein.

Unser Hellas Verona - Juventus Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Rollen sind in diesem Match bereits vor dem Beginn, zumindest laut Buchmacher-Einschätzung, recht deutlich verteilt. Die Gäste aus dem Nordwesten Italiens gehen als heißer Kandidat auf drei Punkte ins Rennen. Dennoch ist Verona keineswegs zu unterschätzen und verlor nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen den italienischen Rekordmeister. Darüber hinaus sind die Hausherren immer für einen Treffer zu haben.