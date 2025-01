Hoffenheim - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten 23.01.2025

Unser Hoffenheim - Tottenham Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 23.01.2025 lautet: Die TSG konnte zuletzt mit einem Sieg gegen Kiel nach Wochen der Krise aufatmen, doch auch die Spurs hatten in letzter Zeit einige Probleme. Im Wett Tipp heute setzt sich trotzdem die Klasse der Engländer durch.

Am 23. Januar 2025 steht ein spannendes Europa-League-Duell in der PreZero Arena bevor, wenn Hoffenheim auf Tottenham trifft. Die TSG, aktuell auf Platz 26 mit sechs Punkten, kämpft um jeden Punkt, während Tottenham auf Platz 9 mit elf Punkten die Favoritenrolle übernimmt.

Tottenham hat in den letzten sechs Europa-League-Spielen durchschnittlich 1,83 Tore erzielt und in allen bisherigen EL-Partien dieser Saison getroffen, deshalb sind die Spurs in der Hoffenheim vs Tottenham Prognose die Favoriten. Der Top-Torschütze der Sinsheimer in diesem Bewerb, Adam Hlozek, wird versuchen, seine Mannschaft nach vorne zu bringen.