Hoffenheim - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten 11.01.2025

SPORT1 Betting 10.01.2025 • 06:00 Uhr Hoffenheim - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verschafft sich die TSG etwas Luft im Abstiegskampf?

Unser Hoffenheim - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesligaspiel am 11.01.2025 lautet: Sowohl die Kraichgauer als auch die Wölfe laufen bisher ihren Erwartungen hinterher. Im Wett Tipp heute könnten am ehesten die Niedersachsen einen Schritt nach vorne machen.

Mit der Verpflichtung von Trainer Christian Ilzer waren in Hoffenheim große Hoffnungen verbunden. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach feierte die TSG auch einen furiosen 4:3-Heimsieg gegen RB Leipzig, doch seitdem warten die Kraichgauer auf ein zweites Erfolgserlebnis.

Die Bilanz aus den letzten sieben Pflichtspielen steht bei drei Unentschieden und vier Niederlagen. Diese Serie wollen die Badener in der Hoffenheim Wolfsburg Prognose beenden. Wir haben aber Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Interwetten den Hoffenheim Wolfsburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Wolfsburg auf “Doppelte Chance X2”:

Wolfsburg steht in der Auswärtstabelle auf einem guten 5. Platz

Die TSG konnte nur eines der letzten 6 Duelle gegen den VfL für sich entscheiden

Hoffenheim wartet seit 7 Pflichtspielen auf einen Sieg

Hoffenheim vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die TSG hält sich mit 14 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Der Rückstand auf den kommenden Gegner beträgt vier Plätze und sieben Punkte. Trotzdem sprechen sich die Hoffenheim vs Wolfsburg Quoten minimal für die Hausherren aus.

Für einen Heimsieg bekommt ihr eine Höchstquote von 2,42. Auf der Gegenseite haben die besten Buchmacher für einen Dreier der Gäste aber auch nur Hoffenheim gegen Wolfsburg Wettquoten zwischen 2,80 und 2,95 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Wolfsburg Prognose: Konnte die TSG die Pause nutzen?

Eine wirkliche Trendwende hat unter Coach Ilzer in Hoffenheim noch nicht eingesetzt. Im Kraichgau steht stattdessen Abstiegskampf auf dem Programm. Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt gerade mal vier Zähler. Mit 14 Punkten nach 15 Partien spielt die TSG ihre schwächste Bundesliga-Saison seit neun Jahren. In den sieben sieglosen Pflichtspielen seit dem 4:3 gegen Leipzig kommen die Badener auf insgesamt nur drei Tore. Nie erzielte man mehr als einen Treffer pro Partie.

Auf der anderen Seite spielten die Hoffenheimer seit 28 Heimspielen nicht mehr zu null. Außerdem können im Oberhaus lediglich Bochum und Kiel weniger Weiße Westen vorweisen. In den vergangenen sieben Jahren gewannen die Sinsheimer auch nur einmal das erste BL-Spiel des Kalenderjahres. So gab es auch im Kader ein paar Bewegungen. Während Jacob Bruun Larsen zum VfB wechselte, wurde Gift Orban von Olympique Lyon verpflichtet. Zudem wurde die Leihe von Erencan Yardimci zu Sturm Graz vorzeitig beendet.

Zwischenzeitlich hatte Wolfsburg vier Bundesliga-Siege in Folge gefeiert und war mit dieser Serie bis auf Platz 5 der Tabelle geklettert. Kurz vor der Winterpause ging den Männern von Coach Ralph Hasenhüttl mit einem 2:3 in Freiburg und einem 1:3 daheim gegen den BVB aber etwas die Puste aus. So überwinterte der VfL nur auf Rang 11. Vor allem gegen Dortmund agierten die Niedersachsen in der ersten Hälfte extrem passiv, konnten das Zentrum nicht schließen und entwickelten auch im Spiel nach vorne keinen Zug

So nahm der Höhenflug ein abruptes Ende. Mit unserem Hoffenheim Wolfsburg Tipp könnte aber die kleine Negativserie schon wieder kippen. In der Fremde feierte der VfL in dieser Bundesliga-Saison schon genauso viele Siege (4) wie 2023/24. Zudem kann Wolfsburg mit 23 Prozent die aktuell beste Chancenverwertung im Oberhaus vorweisen. Zudem erzielten die Wölfe bei einem xG-Wert von 22,2 bereits 32 Tore. Nur drei BL-Teams waren in der ersten Hälfte dieser Spielzeit noch torgefährlicher.

Hoffenheim - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:2 Gladbach (H), 1:1 Dortmund (A), 0:0 FCSB (H), 1:1 Freiburg (H), 0:3 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:3 Dortmund (H), 2:3 Freiburg (A), 4:3 Mainz (H), 3:0 Hoffenheim (H), 5:1 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Wolfsburg: 0:3 (A), 2:2 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (H)

Vor gut einem Monat trafen beide Vereine zuletzt aufeinander. Im DFB-Pokal-Achtelfinale setzte sich Wolfsburg daheim mit 3:0 durch. Grundsätzlich spielt Hoffenheim aber recht gerne gegen die Wölfe. Gegen keinen anderen Verein feierte die TSG mehr Heimsiege als gegen den VfL.

Trotzdem müssen wir bei der Hoffenheim Wolfsburg Prognose auch berücksichtigen, dass die Niedersachsen die Bilanz mit 16 Siegen zu zehn Niederlagen immer noch anführen. Von den vergangenen sechs Aufeinandertreffen ging auch lediglich eines an die Kraichgauer (1U, 4N).

Wenn sich diese beiden Kontrahenten in Sinsheim getroffen haben, sind in den letzten sechs Partien bereits in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore gefallen. Für den Hoffenheim Wolfsburg Tipp “Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit” bekommen wir dieses Mal bei LeoVegas eine Quote von 2,28.

Hoffenheim vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann – Gendrey, Arthur Chaves, Nsoki, Prass – Stach, Samassekou – Bischof, Kramaric – Hlozek, Orban

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp (Tor), Akpoguma, Hranac, Jurasek, Kaderabek, Becker, Geiger, Moerstedt, Tabakovic, Yardimci

Startelf Wolfsburg: Grabara – Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle – Arnold – Svanberg, Wimmer – Baku, Tiago Tomas – Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: Klinger, Müller, Pervan (alle Tor), Angely, Bornauw, Odogu, Zesiger, Bröger, Dardai, Gerhardt, Kaminski, Özcan, Behrens, Nmecha, Wind

Die Hausherren müssen ohne Spieler wie Kabak, Prömel, Lenz, Tohumcu, Bebou und Bülter auskommen.

Bei den Gästen fehlen Profis wie Rogerio, Majer, Paredes, Vranckx und Bialek. Diese Ausfälle behalten wir bei der Hoffenheim Wolfsburg Prognose natürlich im Hinterkopf.

Unser Hoffenheim - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Die Hoffenheimer wollen in der restlichen Saison 2024/25 endlich mehr Abstand zwischen sich und die Abstiegszone bekommen. Im ersten Spiel des neuen Jahres können wir der TSG aber nicht mehr als einen Punkt zutrauen.

Das hat einerseits mit dem jüngsten direkten Vergleich und mit der Formkurve zu tun. Zudem fühlen sich die Wölfe in dieser Spielzeit in der Fremde mit 13 Punkten im Vergleich zu acht Punkten daheim deutlich wohler.