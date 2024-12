HSV - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 23:00 Uhr HSV - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gibt es das vierte Heim-Remis in Serie für den HSV?

Unser HSV - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Die Gastgeber beendeten erst zwei Zweitliga-Spieltag in dieser Saison ohne Gegentor. Das berücksichtigen wir natürlich in unserem Wett Tipp heute.

In der HSV Fürth Prognose kommen beide Fanlager auf ihre Kosten und sehen mindestens einen Treffer ihrer favorisierten Mannschaft. Die Rothosen sind mittlerweile der einzige Zweitligist, dem im eigenen Stadion noch keine Niederlage in dieser Spielzeit unterlaufen ist. Saisonübergreifend sind die Norddeutschen seit zehn Zweitliga-Heimspielen unbesiegt (5S, 5U).

Allerdings teilte sich der einstige Bundesliga-Dino in den drei vorangegangenen Heimspielen die Punkte. Die Franken kämpften sich hingegen mit zwei Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller. Für unseren HSV Fürth Wett Tipp heute nehmen wir bei ODDSET eine Quote von 1,75 aus dem Wett-Regal und spielen “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei HSV vs Fürth auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Der HSV erlaubte die meisten gegnerischen Schüsse (249).

Fürth erlaubte die meisten erwartbaren Gegentore (31,1 xGA).

81 Prozent der Partien des HSV endeten mit “Beide Teams treffen”.

HSV vs Fürth Quoten Analyse:

Die saisonübergreifende Serie von zehn ungeschlagenen Zweitliga-Heimspielen lenkt die HSV Fürth Quoten der besten Wettanbieter in eine klare Richtung. Siegen die Rothosen im Volksparkstadion, wartet circa der 1,60-fache Gewinn auf euch.

Zufrieden waren die Gastgeber mit ihren letzten Ergebnissen jedoch nur selten. Die Norddeutschen gewannen nur eines der sieben vorangegangenen Liga-Spiele. Somit könnten die HSV Fürth Wettquoten irreführend sein. Das Kleeblatt gewann jüngst zwei Liga-Spiele in Serie und ruft mit einem dritten Triumph in Folge den fünffachen Gewinn auf.

HSV vs Fürth Prognose: Entscheidende Momente

Greuther Fürth hat sich durch den zweiten Sieg in Serie vorerst Luft im Abstiegskampf verschafft. Am vergangenen Spieltag überrumpelten die Franken das Team aus Hannover und gewannen mit 1:0.

Der goldene Treffer von Noel Futkeu, seines Zeichens Top-Torschütze der Kleeblätter mit sieben Saisontreffern, fiel in der 83. Minute nach einer Standardsituation. Es war bereits das fünfte Tor in Folge, welches die Fürther nach einem ruhenden Ball erzielt haben.

Neben Kaiserslautern stellen die Gäste die gefährlichste Offensive nach einem ruhenden Ball. Beide Mannschaften erzielten in dieser oft spielentscheidenden Disziplin bereits 13 Tore.

Jan Siewert und seine Spieler sind seit drei Begegnungen im deutschen Unterhaus ungeschlagen (2S, 1U), wodurch die Franken ein Sieben-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz aufgebaut haben.

HSV - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:1 Ulm (A), 2:2 Darmstadt (H), 3:1 Karlsruhe (A), 2:2 Schalke (H), 1:3 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:0 Hannover (H), 2:1 Hertha (H), 1:1 Ulm (A), 2:3 Karlsruhe (H), 0:1 Köln (A).

Letzte 5 Spiele HSV vs. Fürth: 1:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (H), 0:1 (A), 0:0 (H).

Kritisch wird es für die Gäste immer dann, wenn die Verteidigung in alte Muster der ersten Saisonhälfte verfällt und ein Fehler auf den nächsten Patzer folgt. Insgesamt kassierte die Spielvereinigung die meisten erwartbaren Gegentore aller Zweitliga-Teams (31,1 xGA).

Das erklärt vermutlich auch, weshalb ihr in den Sportwetten Apps keine sonderlich ansprechenden Quoten für eine HSV Fürth Prognose mit mindestens zwei Toren der Gastgeber erhaltet.

“HSV Über 1,5 Tore” wird von vielen Wettanbietern nur mit Quoten von unter 1,50 verziert. Diese Wahrnehmung stärkt unseren HSV gegen Fürth Tipp und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolges.

Die Gäste erlaubten bislang 237 gegnerische Schüsse (15.) und nahmen durchschnittlich 1,75 Gegentore pro Spieltag in Kauf. Dieser Einladung auf mehrere Treffer sollten die Rothosen mit ihrer zweitbesten erwartbaren Offensive (29,6 xG) nachkommen, vor allem, weil von mindestens einem Gegentor der Hanseaten ausgegangen werden kann.

Die Norddeutschen schlossen in dieser Spielzeit erst zwei Zweitliga-Paarungen ohne Gegentreffer ab und beendeten 81 Prozent ihrer Partien mit Toren auf beiden Seiten.

So seht ihr HSV - Fürth im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 13 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Der absolute Höchstwert in zugelassenen Schüssen (249) hat die Norddeutschen während der drei vorangegangenen Liga-Heimspiele auch von einer erfolgreichen Partie abgehalten. Zuletzt kassierten die Gastgeber in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen je “Über 1,5 Gegentore”.

Insgesamt erlaubte der HSV bereits 23 Gegentreffer, womit der Unterschied zur Hintermannschaft der Gäste (28 Gegentore) niedriger ausfällt, als der Vergleich der erwartbaren Gegentreffern vermuten lassen würde.

HSV vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Hefti, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim, Karabec, Poreba, Pherai, Königsdörffer, Selke, Dompe

Ersatzbank HSV: Hermann, Perrin, Katterbach, Mikelbrencis, Richter, Sahiti, Jatta, Stange

Startelf Fürth: Schulze - Asta, Itter, Jung, Meyerhöfer, Gießelmann, Banse, Green, Hrgota, Massimo, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Prüfrock, Michalski, Münz, Wagner, Müller, Engel, Motika, Mustapha, Srbeny

Weiterhin sind die Gastgeber das beste Team nach Flanken, was wir in unsere HSV vs. Fürth Prognose mit aufnehmen. Davie Selke erzielte gegen Ulm den Ausgleich (1:1) per Kopf und erhöhte die Anzahl der Kopfballtore der Rothosen auf insgesamt zehn - Liga-Bestwert!

Vorausgegangen war dem achten Saisontreffer des Torjägers eine Flanke, die erneut ziemlich präzise in den Strafraum geflogen ist. Kein anderes Team der 2. Bundesliga komplettiert seine Hereingaben hochprozentiger als die Hausherren (32,4 Prozent).

Unser HSV - Fürth Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Unterhaltsam sind die Heimspiele des HSV fast immer. Durchschnittlich fielen 3,75 Tore pro Partie im Volksparkstadion. Exakt 75 Prozent der Begegnungen enthielten “Über 2,5 Tore”. Noch höher war die Rate an Heimspielen der Rothosen mit Toren auf beiden Seiten (88 Prozent).