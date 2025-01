HSV - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2025

SPORT1 Betting 31.01.2025 • 23:00 Uhr HSV - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Können die Hamburger ihren Heim-Nimbus behalten?

Unser HSV - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.02.2025 lautet: Die Hamburger kommen aktuell mit der Tabellenführung im Unterhaus ganz gut klar und wollen die Pole Position im Wett Tipp heute auch verteidigen.

In der Winterpause wurde Trainer Andre Breitenreiter nach Hannover zurückgeholt, damit der Verein nach sechs Jahren Abwesenheit endlich die Rückkehr in die Bundesliga schaffen kann. Mit drei Punkten Rückstand auf Rang 1 liegen die 96er aktuell auch gut im Rennen.

Am Sonntag wartet auf die Niedersachsen bei unserer HSV Hannover Prognose aber eine richtungsweisende Partie. Im Falle einer Niederlage in Hamburg würde der Rückstand auf die Rothosen schon sechs Punkte betragen.

Wir entscheiden uns bei diesem Spitzenspiel mit einer Quote von 1,51 bei Merkur Bets für den HSV Hannover Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei HSV vs Hannover auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Der HSV ist in dieser Saison noch ohne Heimniederlage

Hannover steht in der Auswärtstabelle lediglich auf dem 15. Platz

Die Rothosen sind seit 7 BL2-Partien ungeschlagen

HSV vs Hannover Quoten Analyse:

Die Hamburger gehen als Tabellenführer in den Spieltag und dürfen daheim ran. Das reicht bei den HSV vs Hannover Quoten wenig überraschend für eine Favoritenstellung. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,95.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz für einen Dreier der Auswärtsmannschaft HSV gegen Hannover Wettquoten zwischen 3,60 und 3,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Hannover Prognose: Das Volksparkstadion ist eine Festung

Die Entscheidung, nach der Entlassung von Steffen Baumgart auf den vorigen Co-Trainer Merlin Polzin zu setzen, hat sich beim HSV bisher ausgezahlt. Die Hamburger sind seit sieben BL2-Spielen unbesiegt (3S, 4U) und konnten die letzten drei Partien für sich entscheiden. Dabei hatte man es zum Auftakt des Jahres 2025 mit anspruchsvollen Gegnern zu tun. Beim 1:0 daheim gegen Köln entschieden die Hamburger eine Geduldsprobe für sich.

Bei der Hertha am vergangenen Wochenende verspielten die Rothosen zunächst eine 2:0-Führung, zeigten dann aber mit dem späten Treffer zum 3:2-Sieg ganz viel Moral. Mit 43 Saisontoren nach 19 Spielen stellt der HSV die ligaweit beste Offensive und hat zudem seinen Vereinsrekord aus der Spielzeit 2020/21 eingestellt. Dazu passt die zweitbeste „Shot Conversion“ (20 Prozent). Ganz wichtig für unseren HSV Hannover Tipp ist auch die Tatsache, dass die Hanseaten als einziges Zweitliga-Team in dieser Saison noch ohne Heimniederlage sind (5S, 5U). Lediglich drei Teams haben mehr Schüsse zugelassen. Für die Offensive wurde der schottische U21-Nationalspieler Adedire Mebude vom KVC Westerlo ausgeliehen.

Hannover hatte mit einem 1:0-Sieg in Regensburg einen ordentlichen Einstand unter Coach Breitenreiter gefeiert. Am vergangenen Spieltag reichte es daheim gegen Preußen Münster aber nur zu einem 2:2. Dabei hatten die 96er offensiv eine der besten Leistungen in dieser Saison auf den Platz gebracht, doch die Abwehr der Niedersachsen, die mit 19 Gegentoren und acht “Weißen Westen” eigentlich die beste im Unterhaus ist, leistete sich zu viele Fehler. Trotz dieser Punkteteilung bleiben die Hannoveraner das beste Heimteam der Liga. Dafür tut sich die Mannschaft aber in der Fremde sehr schwer.

Die aktuell acht Punkte auf des Gegners Platz werden nur von zwei Teams unterboten. Zudem haben lediglich zwei Teams eine schwächere „Shot Conversion“ (12,8 Prozent). Zudem kommen gerade mal 41,5 Prozent der Schüsse aufs gegnerische Tor (Platz 16). Der Verein spielt mit 31 Punkten nach 19 Partien trotzdem seine drittbeste Zweitliga-Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Außerdem ist Andre Breitenreiter in elf Zweitliga-Spielen mit Hannover (7S 4U) noch ungeschlagen. Für das Ziel “Aufstieg” wurde der Kader mit Rabbi Matondo (Rangers), Kenneth Schmidt (Freiburg) und Boris Tomiak (Kaiserslautern) verstärkt.

HSV - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 3:2 Hertha BSC (A), 1:0 Köln (H), 1:2 FCSB Bukarest (A), 2:0 Alemannia Aachen (H), 5:0 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 Preußen Münster (H), 1:0 Jahn Regensburg (A), 2:1 Young Boys (H), 0:3 Magdeburg (H), 0:1 Waldhof Mannheim (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs Hannover: 0:1 (A), 3:4 (H), 1:0 (A), 6:1 (H), 2:1 (A)

Beide Vereine standen sich schon in 104 Pflichtspielen gegenüber. Die Niedersachsen holten im Profibereich nur gegen den KSC mehr Siege (24) als gegen den HSV (23). Für unsere HSV Hannover Prognose haben vor allem die jüngsten Duelle in der zweiten Liga eine große Bedeutung.

In dieser Hinsicht haben die Hamburger mit fünf Siegen zu vier Niederlagen (2U) knapp die Nase vorne. Die letzten beiden Vergleiche gingen aber an die 96er. Davor hatten die Rothosen vier Erfolge am Stück gefeiert. Andre Breitenreiter gewann gegen keinen Verein als Trainer mehr Spiele als gegen den HSV (4).

Der HSV hat 19 seiner 25 Gegentore in der zweiten Halbzeit kassiert. Hannover musste zwölf von 19 Gegentreffern nach dem Seitenwechsel hinnehmen. Das führt uns zum HSV Hannover Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit”, für den es bei ODDSET eine Quote von 1,98 gibt. Infos zu den ersten Schritten bei diesem Anbieter liefert unsere ODDSET Verifizierung .

So seht ihr HSV - Hannover im TV oder Stream:

02. Februar 2025, 13:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Fußball aus dem deutschen Unterhaus gibt es in dieser Saison mit Ausnahme des Samstagabend-Topspiels exklusiv bei Sky zu sehen. So braucht ihr auch für das Spitzenspiel zwischen Hamburg und Hannover ein Abo beim Bezahlsender.

Der Anpfiff im Volksparkstadion von Hamburg erfolgt am Sonntag um 13:30 Uhr.

HSV vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes - S. Hefti, Hadzikadunic, Elfadli, Mikelbrencis - Meffert - Karabec, Richter - Sahiti, Königsdörffer, Dompé

Ersatzbank HSV: Mickel, Oliveira, Schonlau, Poreba, Reis, Mebude, Stange

Startelf Hannover: Zieler - Neumann, Tomiak, Halstenberg - Muroya, F. Kunze, Wdowik - Leopold, Rochelt - Voglsammer, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Dehm, Knight, K. Schmidt, Christiansen, Gindorf, Lee, Momuluh, Nielsen

Der HSV muss am Sonntag unter anderem auf Miro Muheim verzichten, der mit acht Assists der geteilt beste Vorbereiter in dieser BL2-Saison ist. Zudem fehlen den Hausherren Profis wie Balde, Glatzel, Jatta, Katterbach, Pherai, Raab und Selke.

Das bedeutet für die HSV Hannover Prognose schon ein großes Handicap. Bei den Gästen fehlt lediglich der gelbgesperrte Jessic Ngankam.

Unser HSV - Hannover Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Eigentlich spricht bei diesem Duell zwischen den form- und heimstarken Hamburgern und den auswärtsschwachen Niedersachsen viel für die Hausherren, doch wir sichern unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab.

Das hat zwei Gründe: Der HSV muss sehr viele Ausfälle kompensieren. Zudem tat man sich in den letzten Spielen gegen die 96er recht schwer.