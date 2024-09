HSV - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 23:00 Uhr HSV - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Erfüllen die Rothosen ihre Pflichtaufgabe?

Unser HSV - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.09.2024 lautet: Der Hamburger SV will den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr ins deutsche Oberhaus vollziehen. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem einseitigen Spiel, das nur auf einen Favoriten schließen lässt.

Der Hamburger SV sammelte zuletzt gehörig Selbstvertrauen und setzte sich auf heimischem Boden mit 4:1 gegen Preußen Münster durch. Der Aufsteiger aus Regensburg hatte hingegen nach dem Liga-Desaster gegen Fürth (0:4) im Testspiel gegen Unterhaching allen Grund zur Freude und erzielte einen souveränen 5:1-Triumph. In unserer HSV Regensburg Prognose dürfte es jedoch für die Schützlinge aus Bayern sehr schwierig im Volksparkstadion werden.

In unserem HSV Regensburg Wett Tipp heute spielen wir „Sieg HSV & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Betway.

Darum tippen wir bei HSV vs Regensburg auf „Sieg HSV & Unter 4,5 Tore“:

Der HSV hat saisonübergreifend nur eines der letzten 7 Liga-Heimspiele verloren (5S, 1U).

Der Aufsteiger verlor beide Auswärtsspiele in dieser Saison.

Seit September 2018 hat Regensburg nicht mehr im Volksparkstadion gewonnen (4N).

HSV vs Regensburg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine klare Linie und lassen auf einen Heimsieg schließen. Dieser wird mit durchschnittlichen HSV Regensburg Quoten von 1,30 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da die Rothosen die letzten vier Heimspiele gegen Regensburg siegreich gestalteten.

Der Aufsteiger absolvierte im deutschen Unterhaus jedes seiner vier Spiele mit weniger als 4,5 Toren. Auch diesmal geht Sunmaker von maximal vier Treffern aus und bietet für diesen Spielausgang HSV Regensburg Wettquoten von 1,23 an. Genauere Informationen zum Wettangebot, dem Neukundenbonus und vielem mehr sind in unserem ausführlichen Sunmaker Test ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Regensburg Prognose: Rutscht der Aufsteiger in die Abstiegszone?

Nach zwei sieglosen Begegnungen am Stück meldeten sich die Rothosen zuletzt mit einem Erfolgserlebnis zurück. Auf heimischem Boden sprang gegen Aufsteiger Preußen Münster ein deutlicher 4:1-Erfolg heraus. Dieser ließ das Team von Trainer Steffen Baumgart auf Platz sieben der Tabelle klettern.

Der Rückstand auf die Aufstiegszone beträgt einen mageren Zähler. Der HSV bestreitet bereits die siebte Saison in der 2. Bundesliga und will in dieser Spielzeit den Aufstieg bewerkstelligen. Hinter Hertha BSC (48,3 Millionen Euro) und dem 1. FC Köln (70,2 Millionen) zeichnen sich die Kicker aus der nordischen Hafenstadt mit 44,95 Millionen Euro durch den drittteuersten Kader der 2. Bundesliga aus.

Auf heimischem Boden sind die Schützlinge aus Hamburg eine Bank und haben nur eines der letzten sieben Liga-Duelle zu Hause verloren. Dem überraschenden 1:2 gegen Osnabrück stehen auf der anderen Seite fünf Siege und ein Remis gegenüber.

Drei der vier Begegnungen in der laufenden Spielzeit endeten mit weniger als 4,5 Toren. In der vergangenen Saison absolvierte der Hamburger SV mehr als 80 Prozent seiner Liga-Duelle mit weniger als 4,5 Toren. In unserer HSV Regensburg Prognose ist auch diesmal mit einem ähnlichen Resultat zu rechnen.

HSV - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 4:1 Preußen Münster (H), 0:1 Hannover 96 (A), 7:1 SV Meppen (A), 1:1 Hertha BSC (H), 2:1 1. FC Köln (A).

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:4 Greuther Fürth (H), 0:2 Hertha BSC (A), 1:0 VfL Bochum (H), 1:0 SSV Ulm (H), 0:2 Hannover 96 (A).

Letzte Spiele HSV vs. Regensburg: 5:1 (A), 3:1 (H), 4:2 (A), 4:1 (H), 1:1 (A).

17 Siege in 38 Begegnungen in der 3. Liga reichten den Regensburgern, um sich im Vorjahr als Tabellendritter für die Aufstiegsrelegation zu qualifizieren. Diese wurde gegen Wiesbaden (2:2, 2:1) erfolgreich gestaltet und somit konnte der direkte Wiederaufstieg verbucht werden.

Der Einstieg in die neue Saison gestaltete sich jedoch nicht erfolgreich und brachte gegen Hannover eine 0:2-Niederlage mit sich. Der bisher einzige Lichtblick war der 2. Spieltag. An diesem kam nämlich gegen den Mitaufsteiger SSV Ulm ein wenig glanzvoller 1:0-Triumph zum Vorschein. Die anderen beiden Liga-Duelle gingen gegen Hertha (0:2) und zuletzt sehr deutlich gegen Greuther Fürth (0:4) verloren.

Drei erbeutete Punkte reichen momentan für Rang 14 in der Tabelle. Die Regensburger bestritten bislang alle vier Spieltage mit weniger als 4,5 Toren und gaben vor allem offensiv kein gutes Bild ab. Nur ein Tor resultierte aus den vier Paarungen. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite acht Gegentore ankreiden lassen. Die beiden Auswärtsspiele führten jeweils zu zwei Niederlagen mit zwei Toren Differenz.

So seht ihr HSV - Regensburg im TV oder Stream:

15. September 2024, 13:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Tipp-Freunde, die das Match im TV verfolgen möchten, benötigen ein Abo bei Sky.

Der Pay-TV-Anbieter verfügt nämlich über die Rechte für einen Großteil der Paarungen der 2. Bundesliga und strahlt diese somit aus.

HSV vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Elfadli, Muheim - S. Hefti, Meffert, Baldé, Karabec, Pherai - Königsdörffer, Glatzel

Ersatzbank HSV: Mickel, Heyer, Katterbach, Ramos, Oliveira, Poreba, Reis, Richter, Selke

Startelf Regensburg: Gebhardt - Saller, L. Breunig, Ballas, Schönfelder - Geipl, S. Ernst, Pröger, Viet, Kother - Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Bittroff, Hein, Ziegele, Ochojski, Bulic, Bauer, Ganaus, Hottmann

Bei den Rothosen scheint Robert Glatzel wieder besser in Form zu sein. Zuletzt überzeugte der Neuner mit einem Doppelpack gegen Preußen Münster. Bereits in der Vorsaison erzielte der Mittelstürmer 22 Tore im deutschen Unterhaus und war Hamburgs bester Angreifer. Ebenfalls extrem gefährlich zeigte sich sein Mitspieler Ransford Königsdörffer. Der 22-Jährige erzielte sogar drei Tore, ging zuletzt aber gegen Hannover und Münster leer aus.

Spielerisch kann Regensburg den Hausherren bei weitem nicht das Wasser reichen und zeichnet sich in der 2. Bundesliga mit 9,85 Millionen Euro durch den niedrigsten Kader-Marktwert aus.

Unser HSV - Regensburg Tipp: Sieg HSV & Unter 4,5 Tore

In unserer HSV Regensburg Prognose schließen wir uns der Einschätzung der Wettanbieter an. Der Jahn wird keinen leichten Stand im Volksparkstadion haben und ist den Hausherren in sämtlichen Belangen deutlich unterlegen. Vor allem offensiv scheint mit nur einem Tor in vier Spielen jegliche Durchschlagskraft abhandengekommen zu sein.

Die Rothosen aus Hamburg wollen in Richtung Aufstiegszone marschieren und dürften keine allzu große Mühe haben, sich im eigenen Stadion gegen den Aufsteiger durchzusetzen.