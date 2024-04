Inter Mailand - Cagliari Tipp, Prognose, Quoten 14.4.2024

Unser Inter Mailand - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.04.2024 lautet: Kaum ein Team empfängt den Gegner tiefer in der eigenen Hälfte und überbrückt das Feld schneller als Cagliari. Ob sich Inter damit schwer tut, verrät unser Wett Tipp heute.

Voraussichtlich muss Inter Mailand seine Komfortzone in dieser Spielzeit nicht mehr verlassen. Sowohl im nationalen Pokal als auch in der Königsklasse haben die Nerazzurri bereits das Handtuch geworfen und in der Serie A werden 14 Punkte Vorsprung reichen, um den Scudetto am Ende der Saison in den eigenen Trophäenschrank stellen zu können. Für Aufsteiger Cagliari Calcio hingegen zählt jeder Punkt bis zum Ende der Spielzeit.

Die Gäste haben sich zuletzt ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegszone erarbeitet und sind vor allem in der Defensive stabiler geworden. Für unseren Wett Tipp heute haben wir eine Quote von 1,95 bei ODDSET für „Inter Mailand Unter 2,5 Tore“ herausgesucht.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Cagliari auf „Inter Mailand Unter 2,5 Tore“:

Cagliari hat in keinem der letzten 7 Liga-Spiele „Über 2,5 Gegentore“ kassiert.

Inter hat seit 5 Liga-Spielen nicht mehr „Über 2,5 Tore“ erzielt.

Cagliari hat 80 Prozent seiner Gastauftritte mit „Unter 2,5 Gegentoren“ beendet.

Inter Mailand vs Cagliari Quoten Analyse:

Ebenso wie in der Bundesliga ist das Meisterschaftsrennen in der Serie A gefühlt schon seit geraumer Zeit entschieden. Inter dominiert den nationalen Wettbewerb in dieser Saison nach Belieben. Demnach entspricht die Favoritenrolle gegen einen Aufsteiger mit Quoten bis 1,21 den Erwartungen.

Claudio Ranieri hat in seiner Karriere schon mehrere Underdog-Geschichten auf die Beine gestellt. Schnuppert ihr bei Siegquoten von 12,00 bis 14,50 ein kleines Ranieri-Wunder, solltet ihr euch an eine Wette ohne Einzahlung halten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Cagliari Prognose: Ein hartes Stück Arbeit

Cagliari Calcio ist mit Claudio Ranieri aufgestiegen und könnte am Ende der Saison mit dem 72-Jährigen an der Seitenlinie die Klasse halten. In der Rückrunde haben sich die Gäste kontinuierlich gesteigert und zuletzt nur eines von sieben Liga-Spielen verloren (3S, 3U).

Der Fußball, den Ranieri seinem Team verordnet hat, ist denkbar einfach: Tief stehen, schnell umschalten und den Gegner zur Verzweiflung treiben. Nur Udinese legt in dieser Saison mit dem Ball mehr Meter pro Sekunde zurück (2,10) als Cagliari (2,03).

Ligaweit gibt es nur drei Mannschaften (AC Milan, Inter, Sassuolo), die insgesamt mehr sogenannte „Direct Attacks“ gefahren haben als Cagliari (51). Misslingt der Angriff, zieht sich der Aufsteiger schnell zurück und lässt nach Udinese und Salernitana die meisten Pässe pro Defensivaktion (16,1) in der Serie A zu.

Die Schützlinge von Claudio Ranieri haben die Herangehensweise mittlerweile verinnerlicht und sich besonders in der Defensive stabilisiert. Cagliari hat seit sieben Liga-Spielen nicht mehr „Über 2,5 Gegentore“ zugelassen. Das ist ohnehin erst in 20 Prozent der Gastauftritte geschehen.

Inter Mailand - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Udinese (A), 2:0 Empoli (H), 1:1 Neapel (H), 2:3 n.E. Atletico Madrid (A), 1:0 Bologna (A).

Letzte 5 Spiele Cagliari: 2:1 Atalanta (H), 1:1 Hellas Verona (H), 0:1 Monza (A), 4:2 Salernitana (H), 1:0 Empoli (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Cagliari: 2:0 (A), 3:1 (A), 4:0 (H), 1:0 (H), 3:1 (A).

Zu Gast beim italienischen Liga-Primus werden die Rossoblu an ihr Leistungslimit gehen müssen, ansonsten haben sie keine Chance. Inter erzielt die meisten Tore pro Spiel (2,4), lässt die wenigsten Gegentore pro Spiel zu (0,5) und hat die meisten Weißen Westen der Serie A gesammelt (19).

Zuletzt gingen es die Hausherren allerdings etwas gemütlicher an. Top-Torschütze Lautaro Martinez (23 Tore) hat seit mehr als einem Monat kein Tor in der Serie A erzielt. Diese kleine Torflaute lässt auch den besten Angriff der Liga nicht kalt.

Seitdem der Kapitän nicht mehr mit eigenen Toren vorangeht, hat Inter in fünf Liga-Spielen nie mehr als zwei eigene Treffer erzielt (8 Tore in 5 Partien). Zu Hause gab es bereits seit drei Heimspielen kein Tor-Feuerwerk von „Über 2,5 Toren“ von Inter mehr.

Mit der besten Defensive der Liga und einer Quote von 62 Prozent Heimspielen ohne Gegentor ist es nicht schwer, sich für eine Quote von 1,80 für „Cagliari Unter 0,5 Tore“ bei ODDSET zu begeistern.

Unser Inter Mailand - Cagliari Tipp: Inter Mailand Unter 2,5 Tore

Nur so hoch springen, wie es vom Gegner gefordert ist - das war in den vergangenen Wochen das Motto der Hausherren, die seit fünf Spieltagen nicht mehr als zwei Tore in einer Begegnung erzielt haben. Cagliari hat für die eigenen Verhältnisse eine starke Form und in sechs der letzten sieben Liga-Partien maximal ein Gegentor kassiert.