Inter Mailand - Empoli Tipp, Prognose, Quoten |01.04.2024

Unser Inter Mailand - Empoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 01.04.2024 lautet: Die Ausgangslage am Ostermontag in Mailand ist überdeutlich. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung. Das spiegelt sich auch im Wett Tipp heute wider.

Inter Mailand steht seit dem 9. Spieltag der Saison 2023/24 an der Spitze der Serie-A-Tabelle und hat seinen Vorsprung kontinuierlich ausgebaut. Aktuell hat man ein Polster von 14 Punkten auf den ersten Verfolger. Somit lautet die Frage nicht, ob die Männer von Coach Simone Inzaghi den Scudetto holen, sondern nur wann. Am Ostermontag steht der souveräne Tabellenführer mit einem Heimspiel gegen Empoli vor einer lösbaren Aufgabe. Das bestätigen auch die Wettquoten.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen die Wette „Sieg Inter zu Null".

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Empoli auf „Sieg Inter zu Null“:

Inter hat die beste Abwehr der Serie A

Empoli ist seit 3 Spielen ohne eigenen Treffer

7 der letzten 9 Liga-Heimsiege feierten die Mailänder zu Null



Inter Mailand vs Empoli Quoten Analyse:

Der souveräne Tabellenführer der Serie A spielt am Montag im heimischen Giuseppe Meazza. Zu Gast ist eine abstiegsbedrohte Mannschaft. Aus dieser Konstellation ergibt sich für die Inter Mailand vs Empoli Prognose eine klare Ausgangslage.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den EM 2024 Wettanbietern gerade mal auf einen Schnitt von 1,22. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste den bis zu 14-fachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Empoli Prognose: Können die Gäste die Abwehr der Hausherren in Verlegenheit bringen?

In der Coppa Italia ist Inter schon im Achtelfinale daheim nach Verlängerung gegen Bologna ausgeschieden. Zudem verloren die Mailänder in der Champions League in der Runde der letzten 16 nach Elfmeterschießen gegen Atletico Madrid. So kann sich die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi im Endspurt der Saison einzig und alleine auf die Meisterschaft konzentrieren. In dieser spielen die Nerazzurri ein außergewöhnlich gutes Jahr. An den ersten 29 Spieltagen setzte es lediglich eine Niederlage.

Zudem stellt der FC Internazionale die beste Offensive (71 Tore) und die beste Abwehr (14 Gegentreffer). Im Angriff bilden Marcus Thuram (10 Treffer) und Lautaro Martinez (23 Treffer) ein kongeniales Duo. In der Abwehr machen die ehemaligen Bayern Yann Sommer und Benjamin Pavard den Laden dicht. Die einzige Liga-Pleite gab es Ende September daheim gegen Sassuolo. Seit elf Serie-A-Heimspielen ist Inter ungeschlagen (9S, 2U). In diesem Zeitraum gab es sieben Heimsiege ohne Gegentor.

Der Empoli FC ist eine Fahrstuhlmannschaft. Seit Mitte der 90er Jahre stieg der Verein sechs Mal auf und fünf Mal ab. Die letzten beiden Spielzeiten seit dem Aufstieg 2021 beendeten die „Gli Azzurri“ auf dem 14. Platz. Beide Male war das Polster auf die Abstiegszone sehr komfortabel. In dieser Saison muss der EFC aber um den Ligaverbleib bangen. Besser als Rang 13 war der Verein aus der Metropolregion Florenz in dieser Spielzeit noch nicht platziert.

Nach der Hinrunde stand Empoli sogar auf dem vorletzten Platz. So wurden im Lauf dieser Spielzeit mit Paolo Zanetti und Aurelio Andreazzoli schon zwei Trainer entlassen. Erst unter Davide Nicola, der seit Mitte Januar im Amt ist, ging es etwas aufwärts. Die Blauen stehen aktuell zwar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, haben aber lediglich einen Zähler Vorsprung auf Rang 18. Empoli hat weiterhin die schwächste Offensive der Liga (22 Tore) und ist seit drei Spielen ohne Punkt sowie ohne eigenen Treffer.

Inter Mailand - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 SSC Neapel (H), 1:2 Atletico Madrid (A), 1:0 Bologna (A), 2:1 Genua (H), 4:0 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:1 Bologna (H), 0:1 AC Milan (A), 0:1 Cagliari (H), 3:2 Sassuolo (A), 1:1 AC Florenz (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Empoli: 1:0 (A), 3:0 (A), 0:1 (H), 4:2 (H), 3:2 (H)



Inter gehört nicht zu den Lieblingsgegnern von Empoli. In 38 Duellen gegen die Mailänder gingen die „Gli Azzurri“ nur vier Mal als Sieger vom Feld. Dem gegenüber stehen drei Remis und 31 Niederlagen.

Von den letzten 20 Vergleichen konnte der EFC auch nur einen für sich entscheiden. Das war aber immerhin ein 1:0 im Januar 2023 im Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez führt die Torjägerliste der Serie A an.

Lautaro Martinez führt die Torjägerliste der Serie A an. Kommt am Montag mindestens ein weiterer Treffer dazu, bekommt ihr dafür eine Quote von 1,61.

Unser Inter Mailand - Empoli Tipp: Sieg Inter zu Null

Die Ausgangslage ist mehr als klar. Empoli droht in diesem Jahr der Abstieg in die Serie B. Inter spielt in der Serie A hingegen ein extrem starkes und souveränes Jahr. So wäre alles andere als ein Heimsieg eine große Überraschung.

Da die Gäste zuletzt ihre Abwehr etwas stabilisiert haben, könnten sie immerhin eine klare Niederlage vermeiden. Hier trifft aber auch die beste Abwehr auf die schwächste Offensive. So bietet sich ein Heimsieg ohne Gegentor an.