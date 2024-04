Inter Mailand – Turin FC Tipp, Prognose, Quoten 27.4.2024

Unser Inter Mailand - Turin FC Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.04.2024 lautet: Entgegen der allgemeinen Einschätzung der Bookies sehen wir in unserem Wett Tipp heute keinen Favoriten, tendieren aber zu beiderseitigen Toren.

Auf dem Papier sind die Nerazzurri favorisiert, da diese aber bereits die Meisterschaft in der Tasche haben, tendieren wir zu einem Kräftemessen mit Toren auf beiden Seiten. Betway bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 2,10 .

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Turin FC auf „Beide Teams treffen“:

Inter Mailand vs Turin FC Quoten Analyse:

Inter Mailand vs. Turin FC Prognose: Kassiert Inter die 2. Saisonniederlage?

Inter Mailand - Turin FC Statistik & Bilanz:

Der FC Turin bleibt in der Serie A seiner Linie treu und rangiert wie in den beiden vorherigen Spielzeiten momentan auf Rang 10. Zuletzt zeigte sich der Angriff auf heimischem Boden nicht auf der Höhe und verpasste gegen Frosinone (0:0) und Juventus Turin (0:0) einen eigenen Treffer.

Deutlich mehr Zug zum Tor offenbarten die Schützlinge aus dem Norden Italiens in den Stadien des Gegners. Die letzten sechs Auswärtsspiele brachten in der Serie A satte zehn Tore mit sich und attestieren den Turinern ein gewisses Maß an offensiver Durchschlagskraft. Die Defensive wird jedoch im San Siro keinen leichten Stand haben. Nur eine der jüngsten sechs Partien in der Fremde wurde als „Clean Sheet“ bewältigt. Fünf der vergangenen sechs Kräftemessen in den Stadien des Gegners führten zu beiderseitigen Toren.